Politikerne florerer på TV: – Det er et sjansespill

Kompanirekrutt 36, Emilie Enger Mehl, er langt fra den eneste toppolitikeren som har deltatt i reality-TV. Sjefen hennes, Trygve Slagsvold Vedum, viste stemmeprakten i «Maskorama», mens regjeringskollega og landbruksminister Sandra Borch svingte seg på «Skal vi danse»-parketten.

Det er det flere grunner til, skal vi tro medieforsker ved UiO, Vilde Schanke Sundet.

– Det gir synlighet og eksponering som kan være viktig for en toppolitiker som vil bli valgt. Politikerne får vist noen nye sider av seg selv, som de ikke får vist fra stortingets talerstol.

Hun tror ikke de strategiske fordelene alene kan overbevise en politiker om å ta på seg danseskoene eller militæruniformen.

– De tenker at det er en opplevelse som de ønsker på et personlig plan. Jeg har vanskelig for å se for meg en politiker som deltar uten å ha noe interesse for det selv.

Var bekymret for justisministeren

Det er risikosport for politikere å delta i reality-programmer, mener TV 2s kommentator, Aslak Eriksrud. For Mehl lovet ikke de første episodene godt.

– Det er reality, men ikke virkelighet. Du får tildelt en rolle. Plutselig er du den selvopptatte idioten, eller kranglefanten.

– Jeg var bekymret på Emilie Enger Mehl sin vegne, for å si det forsiktig. I starten av «Kompani Lauritzen» fremsto hun som elitistisk, arrogant og litt for god for det hele. Det å se landets justisminister stå skolerett og få kjeft av fenriken. Det så virkelig ille ut, mener kommentatoren.

Justisministeren står skolerette for fenriken

Sundet gir Eriksen rett i at det er et sjansespill for politikerne.

– Det kan absolutt være problematisk. Det var vanskelig for Mehl å forutse at det skulle bli en krig i Ukraina da hun ble med i Kompani Lauritzen. Hadde hun vist det hadde hun kanskje gjort en annen vurdering. Det ble jo tatt opp et halvt år før det gikk på lufta.

Eriksrud tror ikke seieren alene er grunnen til at Mehl kom ut av programmet med æren i behold.

– Hun kunne ha vunnet selv om hun var kjempearrogant og dummet seg ut. Rollen og karakteren hennes endret seg underveis. Hun ble mer empatisk fremstilt, stilte opp for andre og viste styrke. Jeg merket meg at mine barn endret sin innstilling til henne gjennom programmet. Hun hadde nok både litt flaks og litt dyktighet i at hun klarte å styrke posisjonen sin.

– Kan bli et demokratisk problem

I tiden etter «Kompani Lauritzen» har Justisministeren gjort mange intervjuer. Langt fra alle har handlet om politikk. Det kan bli et problem om politikerne blir mer kjendis, enn politiker, mener medieforsker Sundet.

– Du kan definere en kjendis som en person du har større interesse for privatlivet til, enn for deres profesjonelle liv.

– Så fort politikernes privatliv, uten at det har noe med politikken å gjøre, overskygger det politiske prosjektet, så er det et begynnende demokratisk problem, sier forskeren.

Mehl har i flere medier blitt konfrontert om romanseryktene som florerer om henne og kompanirekrutt 73, Dennis Siva Lie.

– Når Mehl er med på reality-TV og viser frem en semi-privat side, så blir vi mer opptatt av henne som privatperson. Da dukker det opp spørsmål “har hun en flørt? Hvem er hun forelsket i?”. Det er spørsmål som kanskje kan overskygge viktige politiske spørsmål. De sakene kan konkurrere om oppmerksomhet, da beveger vi oss inn i noe som kan bli et demokratisk problem, sier forskeren

Mener flere bør gjøre som Mehl

Til tross for seieren i programmet er ikke kommentator Aslak Eriksrud sikker på at Justisministeren og regjeringen kommer ut av Kompani Lauritzen i pluss.

– Vi har en justisminister nå som håndterer en krig i Ukraina samtidig som hun leker krig på TV. Jeg er litt usikker på om hvordan dette i sum slår ut for henne og regjeringens del. Det var ikke spesielt god timing for henne, mener Eriksrud.

Dagen-redaktør og Farmen kjendis-deltager, Vebjørn Selbekk, trengte ikke lang bestemmelsestid før han takket ja til å bli med i reality-programmet.

Selbekk mener både velgerne og politikerne selv er tjent med at de deltar i reality-programmer.

FARMEN-KJENDIS: Vebjørn Selbekk mener oppholdet er noe av det morsomste han har gjort. Foto: TV 2/Alex Iversen

– Folk er forskjellig og reality-TV er ikke for alle, men vi stemmer ikke på politikerne bare fordi vi er enig med dem politisk. Vi stemmer også på politikere fordi vi liker dem. Da tror jeg det er viktig å få vist frem mer enn kranglingen i debattstudio. Jeg tror politikerne skaper seg en kapital som kan omsettes i stemmer.

Også medieforskeren tror Mehl har vært tjent med sitt opphold i kasernene på Setnesmoen leir.

– Mehl profitert ganske godt på Kompani Lauritzen. Hun har reality-kompetanse. Hun har vært med og vunnet ANNO tidligere. Justisministeren skjønner spillet og vet hvordan hun skal fremstille seg selv. Det er selvfølgelig en stor fordel for å komme gjennom til velgerne.

Selbekk peker på en annen Farmen kjendis-deltager som eksempel på hvordan en politisk karriere kan skyte fart gjennom en reality-opptreden.

– Jeg ser gjerne flere toppolitikere i reality-show. Enkelte politikere har skapt sin politiske karriere ved å være med i reality. Mímir Kristjánsson fikk en skikkelig boost da han var med i farmen-kjendis. Han suste rett inn på stortinget, så det går an å gjøre politisk karriere av det også.

Fryktet overskriftene

For Selbekk var det tanken på et eventyr som ble avgjørende for at han valgte å delta.

– Jeg synes det var en drøm å få lov til å reise 100 år tilbake i tid og legge bort alt av moderniteter og leve i pakt med naturen og dyrene, og få nye gode venner for livet. Det er noe av det gøyeste jeg har gjort i hele mitt liv.

Kristen-redaktøren visste at det var risiko ved å delta, men mente fordelen veide opp for det. En ting fryktet likevel den erfarne redaktøren før oppholdet på «Farmen Kjendis».

– Jeg var mest redd for å bli forferdelig sulten. Jeg så for meg overskriften «Utsultet kristen-redaktør gikk berserk i Farmen-huset – Se og Hør har bildene». Heldigis gikk det greit, forteller farmen-Selbekk.