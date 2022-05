Nedslående resultater: – Forskjellen er større enn noe doping som har eksistert

Fra kommende skisesong skal det jobbes med å avsløre bruk av ulovlige fluorprodukter i både langrenn og skiskyting.

Et forbud mot ulovlige fluorprodukter ble innført i 2020 – på papiret. Siden den gang har det vært et problem å få forbudet til å fungere i praksis. Inntil nå har man måtte stole på at lagene følger de reglene som er satt, ettersom det ikke har vært mulig å kontrollere.

I en rapport publisert av Det internasjonale skiforbundet (FIS) 7. april, stod det at de etter «omfattende tester er klare for å opprettholde forbudet mot fluorsmøring i begynnelsen av vintersesongen 2022-2023».

Videre står det at de med en effektivt utviklet testmetode, ved hjelp av et apparat (Alpha II), kan garantere rettferdige konkurranser. Det viser seg å ikke stemme.

Nedslående resultater

Svenske Expressen skriver at forrige ukes tester i både Sverige og Norge ga nedslående resultater. Lagene fikk muligheten til å prøve ski med forbudt fluor for å teste om apparatet fungerte.

– Målet med testene var å se om vi kunne lure maskinen, og det lyktes vi med, sier Johan Wåhlström, utviklingssjef for skiskytterlandslagets smøreteam, til Expressen.

Det samme kunne det norske skiskytterlandslaget erfare.

– Det var dessverre relativt enkelt å maskere at man hadde fluor under skiene, sier smøresjef for de norske skiskytterne, Tobias Dahl Fenre, til Expressen.

Skinstad: – Sjokkerende

TV 2s langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad, rister på hodet etter forrige ukes resultater.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/TV 2

– Jeg synes det er nærmest sjokkerende. At svenske og norske forbund allerede på første test enkelt klarer å lure maskinen for å vise at det ikke er bombesikkert, sier Skinstad.

Skinstad forteller at det tidligere har vært et forbud der man skiller mellom lovlig og ulovlig fluor, og at det har utgjort små forskjeller i praksis, men nå innføres det altså et totalforbud – og forskjellene det vil utgjøre, er enorme.

– Forskjellen på om noen bruker det nå og slipper unna med det, kontra de som ikke bruker det, kan på noen fører være mye større enn noe doping som har eksistert i verden. Vi snakker mange minutter på riktig føre, forklarer han.

Skeptisk til løsning – forventer juks

Før apparatet ble tatt i bruk på henholdsvis Bruksvallarna i Sverige og på Sjusjøen i Norge forrige uke, hevdet FIS at testsystemet fungerte tilfredsstillende.

– Det er skremmende at det går an å innføre et forbud uten å ha hatt med noen av lagene på en type testing. Rekkefølgen ting gjøres i blir feil, sier Skinstad.

Det gjenstår mye arbeid ifølge både det norske og svenske smøreteamet. På spørsmål om lag fremdeles vil bruke fluor dersom apparatet ikke blir klart til ny sesong, er ikke Skinstad i tvil.

– Da er det like sikkert som at sola står opp at dersom ikke tilstrekkelig testapparat og tilstrekkelig prosedyre er på plass, så kan jeg garantere at noen kommer til å jukse, sier han.

– Tror du det blir klart til høsten og ny sesong?

– Jeg tror det når jeg ser det, svarer Skinstad.

FIS holdt tyst

En representant fra FIS, assisterende konkurransesjef Michael Lamplot, var tilstede på Sjusjøen under testene, men holdt seg kortfattet på Expressens henvendelse.

– Jeg vil ikke kommentere noe om resultatene av testene. Det er veldig vitenskapelig, og jeg er ingen ekspert på maskinen, sa Lamplot da Expressen ringte.