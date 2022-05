Familie får mye kritikk etter at 6-åring løp maraton

At en seks år gammel gutt gjennomførte et maraton, har skapt sterke reaksjoner i sosiale medier. Familien tas i forsvar av eksperter.

Det var under den 24. utgaven av «Flying Pig Marathon» i Cincinnati at den seks år gamle gutten løp maraton.

Ifølge The Cincinnati Enquirer, som er en daglig utgitt avis i Cincinnati, løp seksåringen sammen med foreldrene sine.

Tiden skal ifølge lokalavisen være på åtte timer og 35 minutter.

På Instagram har familien publisert bilder av den unge gutten både under og etter løpet. Der har de fått mye kritikk i kommentarfeltet. Blant annet på et bilde hvor sønnen poserer med en pakke chips som belønning for å ha fullført.

Noen sier at det er trist og synd i sønnen deres, mens andre ber dem om å skamme seg. På Twitter har både familien og arrangøren fått skarp kritikk fra flere hold.

Tar selvkritikk

I ettertid har sjefen for løpet, Iris Simpson Bush, uttalt seg i et åpent brev om hendelsen. Der legger hun ikke skjul på at avgjørelsen ikke var blant de beste de har gjort.

– Avgjørelsen ble gjort med intensjon for å sørge for en viss kontroll for sikkerhet og beskyttelse for barnet. De har en historie for å løpe uten registrering tidligere og vi var sikre på at de ville ha gjort dette uansett. Familien kom i mål etter den formelle avslutningen på løpet, sier Simpson Bush og legger til:

– Jeg tar fullt ansvar for avgjørelsen og aksepterer at det ikke var den beste handlingen. Vårt krav om at deltakerne må være minst 18 år, skal være under strengt oppsyn fremover.

Dette sier familien

Ben Crawford er faren til den seks år gamle gutten. Han har i ettertid svart på kritikken i et Instagram-innlegg.

Der forteller han at han og hans kone, som har en YouTube-kanal med over 46.000 følgere, ga sønnen femti prosent sjanse til å fullføre og at de var klare til å avslutte det hele dersom sønnen ønsket det eller at de så det utgjorde en risiko for sikkerheten.

– Vi spurte ham flere ganger om han ville stoppe, men han var VELDIG klar på at han ønsket å fortsette. Vi så ingen tegn til hetetokter eller dehydrering, så derfor respekterte vi ønsket hans om å fortsette, lyder det fra Crawford.

Familien har også fått mange spørsmål om at gutten skal ha grått i store deler av løpet. Det sier faren at delvis er feil.

– Ja, det var tårer. Han hadde et fall underveis i løpet. Alle i familien har grått under maraton-løping, sier Crawford.

– Svært imponerende og uvanlig

Hege Havstad Clemm er lege og forsker ved barneklinikken på Haukeland universitetssykehus. Hun er også idrettslege. Hun mener det både er svært imponerende og uvanlig at en seksåring fullfører et maraton.

Hun er klar på at barn er i stand til å klare mye, men peker samtidig på at de også er mer utsatt og har dårligere evne til å kompensere enn det vokse har.

– UVANLIG: Lege og forsket ved barneklinikken på Haukeland universitetssykehus sier at det både er imponerende og uvanlig at en seksåring løper maraton. Foto: PRIVAT.

– Når en løper så lenge, er det væsketap og elektrolyttforstyrrelser som er av størst risiko. Det i tillegg til overoppheting som gir størst utfordring og kan være farlig på kort sikt. Barn har heller ikke like store energireserver som voksne og går fortere tom. Det er derfor viktig med hyppig påfyll. En annen ting er belastningen en utsettes for og som en bør være trent til å tåle. Men her har nok barn en større evne til å regenerere enn vokse, sier Clemm til TV 2.

Hun sier at hun ser dilemmaet til arrangøren.

Likevel er hun klar på at arrangøren i dette tilfellet tar på seg et svært stort ansvar som ikke er helt forsvarlig medisinsk. Hun legger til at man ikke kan styre hva personer gjør på egen hånd.

– Uten at jeg kjenner saken, så er det jo foreldrene som kjenner gutten best. I de fleste tilfeller ville en tenkt at det var veldig uforsvarlig, men de fleste som har barn vet at de aldri ville klart å få sin seksåring til å løpe så langt og lenge uten at barnet var motivert selv, sier hun.

Hun legger til at det er fint at foreldrene sier at de var oppmerksomme på både væsketap og overoppheting og at dette mest sannsynlig må ha vært kompetente foreldre.

– Men her har vi nok også et svært unikt barn, så vi kan ikke si at det er generelt forsvarlig at små barn løper så langt og lenge, mener Clemm.

TV 2-ekspert og tidligere proffsyklist Mads Kaggestad er enig i at dette er svært uvanlig. Likevel mener han at det beviser at det er fullt mulig.

– Det er mye kapasitet i små barn. Det er bare uvanlig at det gjøres på slike arenaer. Barn kan være ute i timesvis og styre på. Belastningen er nok større på voksne enn barn, også. Det er nok ikke så voldsomt mye verre for en liten gutt å løpe enn en overvektig 50-åring som plutselig bestemmer seg for å gjøre det, sier Kaggestad før han legger til:

– Jeg mener det er verre. De 50-åringene burde aldri ha løpt. Der er faren for å bli skadet ganske stor.

EKSPERT: TV 2s ekspert Mads Kaggestad. Foto: Erik Edland / TV 2

Kaggestad er klar på at barnet må ville det selv og at dersom det er basert på press fra foreldre så vil det være store betenkeligheter ved det. At det er en 18-årsgrense på å delta, er også noe Kaggestad trekker frem som gjør det enkelt å kritisere.

– Samtidig tenker jeg at så lenge gutten synes et er gøy og familien har det som et felles prosjekt hvor gutten synes det er fantastisk, så er det greit nok. Det høres ut som det er et stunt for å se at det faktisk er mulig. Når det er gjennomført, viser jo denne gutten nettopp det. Jeg håper det var en god opplevelse.