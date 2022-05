Hevder Depp slang henne i veggen og rev henne i håret

Onsdag denne uken inntok Amber Heard (36) vitneboksen for første gang i rettsaken mellom henne og eksmannen Johnny Depp (58).

Bakgrunnen for rettsaken er at Johnny Depp hevder ekskona Amber Heard har diktet opp historier om mishandling, og krever 450 millioner kroner fra skuespilleren for ærekrenkelse.

Tok til tårene

Under rettsaken i går tok Heard til tårene flere ganger, og beskrev starten av forholdet deres som vakkert, men hevder Depps oppførsel endret seg etter hvert.

Hun anklager også skuespilleren for å ha vært voldelig, og mener han slet med alkohol og rus.

Under rettssaken, torsdag, kom hun med flere anklager om vold, blant annet under en flytur, der hun hevder han kastet isbiter og redskaper på henne, og slo henne foran vennen sin.

Han skal også ha sparket til en stol som traff hoften hennes.

Hun hevder også at Depp skal ha blitt sjalu da hun spilte i filmer. Han skal ha spurt om hun likte å kysse James Franco i scenene deres i filmen «The Adderall Diaries».

Kunne ikke spille sexscener

Heard sier at Depp luktet sprit og weed, og kalte henne for en tøs foran assistentene sine.

Heard hevder også at hun fikk lov av Depp til å spille i filmen «Magic Mike», så lenge rollen ikke spilte på sex.

Depp skal heller ikke ha ønsket at Heard jobbet.

– Johnny var sint på meg for at jeg jobbet. Jeg var ferdig med jobben min, og måtte til slutt å finne en annen film å jobbe med, sier hun.

Heard mener også at Depps sjalusi gjorde at hun ikke kunne spille i filmer med sexscener, og der hun måtte ha på seg «avslørende» antrekk.

Hun hevder også at han ofte forsvant etter å ha vært sint og voldelig, før han igjen kom tilbake for å be om unnskyldning.

Ba om unnskyldning

Under rettsaken ble det vist frem en tekstmelding fra Depp der han ber om unnskyldning.

– Jeg beklager virkelig for å ha opprørt deg i den grad jeg har gjort det. Jeg kunne ikke vært mer lei meg for å nok en gang ha ødelagt dagen din, er noe av det som står i meldingen.

Etter pausen under rettsaken, hevder Heard at hun måtte venne seg til ulike versjoner av Depp på grunn av narkotikamisbruk.

– Han var mitt livs kjærlighet, men han var også andre ting, og den andre tingen var forferdelig, sier hun.

Depp skal også ha anklaget henne for å ha en affære med noen i New York.

Heard snakker om en annen hendelse da han var i Tokyo for premieren av «Mortdecai». Der skal de ha kranglet, og hun anklager han for å ha slengt henne i veggen. Da hun prøvde å komme seg unna, forteller hun at han tok henne i håret og dyttet henne i bakken.