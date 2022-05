Hans Jacob (30) reagerer på bussens «triks»: – Blir jo litt amper stemning

Da Hans Jacob Sanberg (30) syklet hjem fra jobb onsdag ettermiddag denne uken, tok han opp telefonen for å filme bussens kjøremønster.

Hver dag sykler han innom Dronning Eufemias gate i Bjørvika i Oslo på vei til og fra jobb.

Stadig opplever han at bussen kjører på rødt i begge ender av den store gata – en gate der det gjentatte ganger har skjedd ulykker.

– Jeg ble vitne til en alvorlig ulykke i Grønlandsleiret for et par år siden, og er nok litt mer oppmerksom på disse situasjonene enn andre, sier Sandberg til TV 2.

Han understreker at han forstår at bussjåførene har mye å tenke på, og at gaten til dels har avanserte kjøremønstre.

– Det er viktig å følge trafikkreglene, sier han.

Videoen han tok av bussen, la han ut på Twitter. Videoen viser at Sandberg står midt i sykkelfeltet, og idet syklistene får grønt lys, begynner også bussen å kjøre. Bussen har grønt lys rett fram, men rødt til høyre. Likevel kjører den til høyre.

– Amper stemning

Sandberg forteller at bussens stadig kreative kjøremønstre, skaper noe amper stemning i sykkelfeltet.

Hei @Ruter, jeg sykler Dronning Eufemias gate til og fra jobb hver dag. Dette trikset fra bussene deres ser jeg nesten hver dag. Video fra 04.05.22 ca kl 16.20. pic.twitter.com/B6jvcpokCY — Hans Jacob (@hansjacs) May 4, 2022

– Vi må forsøke å henge med når det blir grønt lys, og se oss svært godt om. Det føles litt presset, sier han.

Syklisten har han fått massiv støtte fra folk som har opplevd det samme etter å ha delt videoen på Twitter.

Dette sier loven om å kjøre på rødt lys Etter vegtrafikkloven § 5 plikter alle førere av kjøretøyer å innrette seg etter de forbud og påbud som gis blant annet ved trafikklys. Å kjøre på rødt lys vil være et brudd på denne bestemmelsen.

Vegrafikkloven § 3 sier at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret»

Boten for å kjøre på rødt lys er 7.250 kroner, samt tre prikker på førerkortet.

Dersom du forårsaker skade eller trafikkuhell ved å kjøre på rødt lys, kan du miste førerkortet.

– Da jeg syklet torsdag morgen så jeg akkurat det samme igjen, bare på andre siden av gaten. Det er veldig skummelt. Det virker som at det er mange som mener det skjer for mye rundt trafikken i den gata, ikke bare for syklister, men også for fotgjengere, sier han.

Det er under en måned siden TV 2 kunne fortelle om en annen syklist som nesten ble meid ned av en buss like ved.

– Stort ansvar

Fagsjef i Syklistenes landsforening, Emil Rensvala, mener trafikken i Oslo stadig blir tryggere for syklister, men at det fortsatt er en vei å gå.

– Dette handler om utbygging, men også at de som kjører tunge kjøretøy må ta det ansvaret som hviler på dem, sier han.

Han er tydelig på at de fleste bussjåfører og trafikanter gjør en god jobb.

– Samtidig kan en liten feil være fatal, så det er viktig at de er sitt ansvar bevisst. Når det gjøres observasjoner som den i denne videoen, så er det viktig at man tar tak i det, og ser hvordan man kan unngå det, sier han.

Ruter legger seg flat

Ruter, som drifter bussrutene i Oslo, innrømmer at kjøringen man ser i videoen ikke er grei.

– Videoen viser jo tydelig at bussen svinger mot høyre, mens det er rød pil i den retningen. Det er selvfølgelig ikke greit, og kan potensielt være svært trafikkfarlig, sier Øystein Dahl Johansen, pressevakt i Ruter, til TV 2.

Han forteller at sjåførene som kjører Ruter-busser er ansatt i operatørselskap som Ruter kjøper inn tjenester fra.

– Ruter legger føringer i kontraktene våre om at sjåførene alltid skal følge trafikkreglene. Vi har forståelse for at det kan være krevende og komplisert å kjøre i Oslo, men trafikkreglene skal følges, sier han.

Johansen sier at saken nå meldes videre hos Ruter, slik at det aktuelle operatørselskapet kan følge opp sjåføren.

– Vi vil selvfølgelig også forholde oss til og bistå poltitiet ved en eventuell anmeldelse, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med Oslo politidistrikt, som foreløpig ikke har besvart våre spørsmål om saken.



TV 2 har også vært i kontakt med det aktuelle operatørselskapet som ikke har noen ytterligere kommentarer til saken.