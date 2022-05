Sommervikarer ber om fri i fellesferien – her lokker de med bonus

Trenden med at sommervikarer og deltidsansatte ber om fri om sommeren er økende i år, ifølge konserndirektør for kommersielle aktiviteter i Adecco Norge, Bjørn Wiik.

– Flere studenter ønsker fri på sommeren, da etterspørsel etter hender er på det mest intense, sier Wiik til TV 2.

Konserndirektøren sier det kan skyldes at flere studenter jobber under studiene og trenger ferie. Men Wiik peker også på en annen årsak.

– Det har blitt vanlig å legge inn ferie i sommerjobben, sier han.

ØKENDE TREND: Konserndirektør i Adecco Bjørn Wiik sier de ser en økende trend av sommervikarer som ønsker fri i juli. Foto: Adecco

Lokker med bonus

Mangel på arbeidstakere har ført til at enkelte arbeidsgivere lokker med bedre betingelser.

Blant annet tilbyr Vefsen kommune i Nordland, Trondheim kommune og Porsgrunn kommune i Telemark sommervikarer henholdsvis 10.000, 15.000 og 20.000 kroner i bonus om de kan jobbe seks uker sammenhengene.

Bonusen gjelder for vikarer i helse- og omsorgstjenesten.

– Lønnskompensasjonen er et forsøk å klare å rekruttere vikarer, slik at de faste ansatte kan ta ferie. Det er rift om arbeidstakerne nå, og det er vanskelig å rekruttere, sier kommunalsjef for helse og omsorg, Rachel Elise Berg, i Vefsen kommune til TV 2.

Utfordringen for kommunen har vært å ha nok vikarer i helse- og omsorgstjenesten fra midten av juli til skolestart i midten av august. Det er da vikarene selv vil ha fri, sier Berg.

GIR BONUS: Kommunalsjef for helse og omsorg Rachel Elise Berg i Vefsen kommune Foto: Privat

Det er derfor det stilles krav til at man skal jobbe seks uker sammenhengende, opplyser kommunalsjefen.

Det var Helgelendingen, Telemarksavisa og Adresseavisen som først omtalte bonusene.

Bonusen som Porsgrunn kommune tilbyr, er forbeholdt sykepleier- og vernepleierstudenter som går tredje året på studiet, skriver

Trondheim kommune tilbyr også 20.000 til faste ansatte som ikke tar ferie i uke 26-32.

Ikke krav på ferie

Wiik i Adecco peker på at sommeren er en god anledning til å jobbe ekstra som student.

– En sommerjobb kan gi nyttig arbeidserfaring, samtidig som du får ekstra penger å rutte med. Det er i år flere ledige sommerjobber enn søkere. Flere studenter ønsker en friperiode, det betyr at flere jobber kortere tidsintervaller, sier Wiik.

Det er noen bransjer som skiller seg ut når det gjelder mangel på arbeidskraft. Generelt er det mangel på helse- og omsorgspersonell i Norge.

Adecco melder om følgende bedrifter som har store problemer med å skaffe nok sommervikarer i år:

Produksjonsmedarbeidere, skjærere og slaktere

Logistikkmedarbeidere både med og uten med truckførerbevis

Kokker (veldig vanskelig, og i noen tilfeller helt umulig)

Servitører

Sjåfører både med klasse B og ikke minst klasse C

10.000: Vefsen kommune tilbyr 10.000 kroner i bonus til sommervikarer i helse- og omsorgstjenesten på én betingelse. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ungdomsrådgiver Sindre Hornes i LOs Sommerpatrulje sier deres inntrykk er at mange unge er villige til å jobbe.

– De ser på sommerjobben som en verdifull erfaring og inngang til arbeidslivet. Samtidig har man studenter som har hatt mye å gjøre gjennom året og derfor ønsker litt fri om sommeren. Særlig de som jobber deltid året rundt kan ha behov for et pusterom om sommeren, sier han.

Hornes i LOs Sommerpatrulje understreker at man som sommervikar ikke har krav på å få innfridd ferieønskene sine.

– Som sommervikar har man ikke krav på å få innfridd ferieønskene sine, samtidig som man ikke er forpliktet til å jobbe hele sommeren før man eventuelt har signert kontrakt. Dette må man bli enig om med arbeidsgiver i forkant. Det er veldig viktig å huske på, sier han.

SLITER: Restaurantbransjen er blant dem som sliter med å få tak i nok folk, sier Adecco. Restauranteiere TV 2 har snakket med, bekrefter dette. Foto: Heiko Junge / NTB

Flere jobber enn søkere

TV 2 har i tidligere saker omtalt at arbeidsmarkedet er svært hett om dagen. Ifølge fagansvarlig Henrik Øhrn i HR Norge er situasjonen langt over normalen, om man sammenligner med 2018 og 2019.

Wiik sier at det i år er flere ledige sommerjobber enn søkere. Flere studenter ønsker en friperiode, og det betyr at flere jobber kortere tidsintervaller.

– Som student har du samme rett til ferie som faste ansatte. Noe som betyr at studenter kan kreve sammenhengene ferie mellom 1. juni og 30. september. Vi opplever at mange ønsker å avvikle ferien i slutten av juli / begynnelsen av august. For å puste litt ut, og få velfortjent fri før studiestart.