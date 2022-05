Gigantselskaper tvunget til å ta stilling til omstridt abortdebatt

Mandag lekket det anerkjente mediehuset Politico et notat som viser at det konservative flertallet i høyesterett planlegger å fjerne retten til selvbestemt abort for amerikanske kvinner.

Dersom lovendringen blir godkjent vil det være opp til hver enkelte stat å bestemme abortlovgivningen, og dermed kan abort bli ulovlig i halve USA.

DEMOSTRANT: En kvinne demonstrerer mot høyesteretts forslag om å fjerne amerikanske kvinners rettighet til selvbestemt abort under Roe v. Wade. Foto: Yalonda M. James / AP / NTB

En slik lovendring vil trolig føre til landsomfattende utfordringer i den amerikanske businessverdenen, og i timene etter utkastet ble kjent raste det inn med bekymringsmeldinger på arbeidsplasser over hele landet, skriver Washington Post.

Nå forbereder flere gigantselskaper seg på konsekvensene, på det mange omtaler som generalprøven for et større, landsdekkende politikkskifte rundt abortrettigheter i USA.

– Tvunget til å velge side

Siden USA ikke har en formalisert, nasjonal abortlov lik Norge, er det en høyesterettsavgjørelse fra 1973, kjent som Roe v. Wade, som sikrer amerikanske kvinners abortrettigheter i dag.

Men i fjor høst begynte ting å røre på seg da Texas gjorde det ulovlig for kvinner i delstaten å ta abort etter at hjertet til fosteret har begynt å slå, noe som vanligvis skjer etter seks uker med graviditet. Nå kan flere delstater følge etter.

Bedrifter med arbeidere i ulike delstater kan derfor møte logistiske utfordringer ved at de ikke kan tilby lik tilgang på helsetjenester til sine ansatte, for eksempel i konservative Texas sammenlignet med den liberale delstaten California.

– Dette problemet kan tvinge mange selskaper til å velge en side i den politiske debatten, sier administrerende direktør og forretningskonsulent Laura Gitman i BSR til Washington Post.

Hun peker på at en lovendring kan utelukke utvikling og nye investeringer i delstater med restriktive abortlover, ettersom stadig flere selskaper vil ønske å ta et politisk standpunkt for å være mer populære blant forbrukere.

STØTTE: Gigantselskapene Amazon og Apple er blant dem som har vist sin støtte for å beholde dagens abortlovgivning i USA. Foto: Reuters / NTB

Vil betale abortregningen

I tillegg tror Gitman flere selskaper vil kunne slite med å finne nye ansatte i stater med abortforbud, mens konkurransen om arbeidsplassene kan øke i delstater med mer liberal lovgivning.

Men erfaringene fra Texas i fjor har gitt en god pekepinn på hva amerikanske selskaper vil gjøre dersom loven nå endrer seg.

Blant annet lovet gigantselskapene Amazon og Apple at de ville betale for sine ansatte som var tvunget til å reise ut av Texas for å ta abort. Sistnevnte ga også kvinnelige ansatte i delstaten muligheten til å bli omplassert om de ønsket det.

PROTEST: Demonstranter utenfor USAs høyesterett i Washington DC. Kleshengerne er en referanse til den farlige metoden kvinner brukte for å ta abort i gamledager da de ikke hadde tilgang på helsehjelp. Foto: Stefani Reynolds / AFP / NTB

Samtidig sa transportselskapene Uber og Lyft at de ville bistå ansatte med juridiske utgifter dersom de skulle stå overfor straff for å hjelpe andre å få tilgang på abort.

Også etter utkastet fra høyesterett ble kjent har flere stått på sitt, hvor Amazon har sagt de vil betale ansatte opp mot 4000 dollar, nærmere 37.000 kroner, for at de skal kunne reise til en annen stat for å ta abort.

HØYESTRETT: Demonstranter utenfor senatet i Washington DC. Foto: Amber Arnold / AP / NTB

Het debatt

Men det er ikke bare Amazon og Apple som nå tar et standpunkt.

Allerede har et rekordantall aksjonærer sendt inn forslag som ber selskaper om å undersøke forretningsrisikoen av å drive virksomhet fra stater med restriktive abortlover.

Flere bedrifter har også blitt oppfordret til å revurdere sine pengedonasjoner til konservative politikere som støtter et abortforbud.

Nettstedet Yelp, som sa i en uttalelse at de var i mot å velte dagens abortlov, advarte også om at en endring ville få store konsekvenser for samfunnet og økonomien. Mens klesmerket Levi Strauss kalte debatten som nå raser et «kritisk forretningsproblem».

DÅRLIG BUSINESS: Twitter er blant selskapene som signerte et brev i 2020 som sa restriksjoner på abortrettigheter var dårlig for virksomheten. Foto: Amy Osborne / AFP / NTB

For to år siden signerte også mer enn 180 amerikanske selskaper, inkludert Twitter og The Body Shop, et brev som understrekte at abortrestriksjoner var «dårlig for virksomheten».

Og etter at Georgia la fram et nytt abortforslag samme år, sa Netflix, Disney og WarnerMedia at de kunne bli tvunget til å stanse filmproduksjonen i delstaten om forslaget ble godkjent.

– Første gang siden andre verdenskrig

Inntil videre er trusselen om en landsdekkende abortendring i USA fremdeles teoretisk ettersom høyesterett enda ikke har gitt sin endelige rettsoppfatning av Roe v. Wade.

Likevel tror styreleder Richard Lervick i PR-firmaet Lervick, at stadig flere forbrukere og ansatte forventer at selskaper skal ta stilling til temaet.

– De ser på selskaper som en av de siste linjene for å forsvare demokratiet. Det er en rolle selskaper ikke har følt på siden andre verdenskrig, sier han til Washington Post.

REAKSJONER: Hundrevis av demonstranter protesterte mot høyesteretts forslag om å fjerne rettighetene på selvbestemt abort under Roe v. Wade. Foto: Stefani Reynolds / AFP / NTB

Det ventes at aksjonærer i selskaper som TJX Companies, som blant annet eier butikkjeden T.J. Maxx, og Wallmart skal stemme over hvorvidt de skal undersøke konsekvensen abortforbud vil ha på bedriftens virksomhet de neste månedene.

Hittil har styreledelsen i begge selskapene anbefalt aksjonærene å stemme mot et slikt forslag.