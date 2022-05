Legendarisk trener gir seg

31 titler og et halvt århundre som trener. Det fortjener litt oppmerksomhet, selv om man er en 75-åring av den beskjedne typen.

– Jeg liker å være en grå, anonym kar i mengden.

Ivar Bakken har null behov for å spille hovedrollen, men han er en vinner av dimensjoner og nå nærmer et nesten livslangt eventyr seg slutten.

– Han er altfor beskjeden med tanke på hvor mye han har vunnet. Vi andre får skryte av Ivar. Alle elsker Ivar, sier sportslig leder i TIF Viking, Eivind André Pettersen til TV 2.

STYRER BUTIKKEN: Ivar Bakken nærmer seg slutten på trenerkarrieren. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Vi er med på en av de siste treningene Mr. Volleyball leder for bergenslaget TIF Viking. Bakken, opprinnelig fra Spjelkavik, forbereder herrelaget til lørdagens NM-finale mot Koll. Det blir også siste kamp med den legendariske treneren på linjen.

Han har bestemt seg.

– Nå er det slutt!

– Er du sikker på det?

– Ja, i 1972 fikk jeg den første trenerjobben. Det er 50 år i år, så det begynner å bli en stund. Det er nok hodet som først og fremst har fått nok. Nå må jeg finne meg en hobby, sier Bakken til TV 2.

– Flere titler enn Eggen

Volleyball har vært Bakkens store lidenskap siden Tokyo-OL i 1964.

– Det var første gang volleyball var med i de olympiske leker. Jeg satt oppe på natten og fikk se volleyball på TV for første gang. Da ble jeg tent på den sporten.

Og siden starten av karrieren i 1972 har trenerlegenden, som nå har vært i samme klubb i 38 år, vunnet det meste.

– Ivar er en fantastisk kar. En legende i norsk volleyball og egentlig i norsk idrett. Han har vunnet alt. Han har tatt titler i seks tiår på rad siden 70-tallet, det er helt fantastisk. Han kan ta sin 32. tittel som trener, da snakker vi NM, eliteserietitler og nordiske mesterskap. Han har jo flere titler enn Nils Arne Eggen, som også er en kjempestor legende, uten at jeg skal sammenligne volleyball og fotball, sier Pettersen.

VINNERSKALLE: Bakken er beskjeden i stilen, men gull er det eneste som teller i NM-finalen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Hovedpersonen selv synes store ord blir i meste laget.

– Jeg syns det er bare tull. Jeg er ingen legende. Jeg er bare en mann som gjør en liten jobb for en klubb og spillere jeg er glad i. Det er spillerne som har krav på å få heder og ære. Jeg er bare med på å legge til rette slik at de kan drive med sporten de syns er artig, sier Bakken.

– Jeg synes jo det er veldig greit at jeg har vunnet en del ganger siden jeg har holdt på så lenge. Jeg har jo holdt på med dette for å gjøre det best mulig, fortsetter treneren.

Glad han ikke er Brann-trener

Bakken, som også har vært landslagstrener for kvinner og herrer, har opplevd mer suksess i Bergen enn de fleste, men med en selvvalgt anonym profil er det null problem å bevege seg rundt i sentrum.

– Jeg går nok fortsatt ganske trygt gjennom Bergen by uten å bli gjenkjent. Jeg lever godt med det. Jeg tror han Horneland i Brann er verre utsatt. Hadde det vært sånn som i Brann her, hadde jeg sluttet tvert.

– Det sies at du er den mestvinnende treneren i norsk lagidrett?

HUMØR: Bakken stortrives med TIF Viking-herrene. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Det er godt mulig, men jeg vet ikke.

Nå håper han på å hente hjem en siste tittel som trener, og han kan stole på at spillerne på TIF Viking vil gjøre sitt ytterste i avskjedskampen. Kaptein Kristian Morken Bjelland kommer til å savne å ha sjefen tett på.

Fortsetter som oppmann

– Han har trent pappaen min da han spilte og meg og brødrene mine mens vi har spilt i Eliteserien. Jeg føler ikke vi at vi mister Ivar, jeg regner med at han blir å se i hallen. Men at han ikke skal være like aktiv på benken blir veldig trist. Det beste vi kan gjøre nå er å gi Ivar en riktig god avslutning med seier, så vi skal gjøre alt vi kan for å vinne, sier kapteinen til TV 2.

– Jeg håper jo på seier, jeg må innrømme det. Vinner vi blir det nok litt eufori, taper vi blir det nok litt tomt, melder Bakken, som beroliger de som kanskje tror at han ikke blir å se i hallen fremover. Han ser nemlig for seg en rolle som oppmann.

– Ja, jeg vil gjerne være med dette laget videre. Dette er et lag som vil holde seg i mange år fremover. Jeg skal være i kulissene, det er klart.

I kulissene trives han godt, for mye oppmerksomhet liker han i hvert fall ikke.

– Jeg liker ikke å stikke meg frem. Så dette er heldigvis siste gang, sier han og ler.

