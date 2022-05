Hviterusslands president om atomvåpen: – Uakseptabelt

I et lengre intervju med nyhetsbyrået AP forsvarer han den russiske invasjonen, men han sier han ikke ventet at den skulle «dra ut på denne måten».

Uakseptabelt med atomvåpen

Den autoritære hviterussiske lederen understreker at han mener det ville vært «uakseptabelt» å ta i bruk atomvåpen, men sier han ikke vet om Russland har slike planer eller ikke.

– Ikke bare er bruk av atomvåpen uakseptabelt fordi det er rett ved siden av oss – for vi er ikke på andre siden av havet slik som USA. Det er også uakseptabelt fordi det kan sende kloden ut av bane til gudene vet hvor, sier Lukasjenko til nyhetsbyrået AP.

– Men hvorvidt Russland er i stand til å gjøre det – det er et spørsmål du må stille til den russiske ledelsen, sier han videre.

– Ønsker ikke konfrontasjon med Nato

Han er imidlertid skeptisk til at Putin kommer til å ta i bruk atomvåpen fordi det vil bety en åpen konfrontasjon med Nato.

– Han (Vladimir Putin, journ. anm.) ønsker trolig ikke en global konfrontasjon med Nato. Man må gjøre alt for at det ikke skjer. Selv om Putin ønsker det, vil militære reagere, sier Lukasjenko.

AP møtte ham ved presidentpalasset i Minsk. Ifølge nyhetsbyrået varte intervjuet i 90 minutter.

– Men jeg er ikke dypt nok inne i denne problemstillingen til å kunne si om det går i henhold til planen, slik russerne sier, eller slik jeg føler det. Jeg vil understreke nok en gang, jeg synes denne operasjonen har dratt seg ut i tid, sier Lukasjenko.

– Gjør alt vi kan

I intervjuet anklager Lukasjenko Ukraina for å «provosere Russland» og sverger på at Hviterussland står for fred.

– Vi er kategorisk motstandere av enhver krig. Vi har gjort og gjør alt nå for å sørge for at det ikke er krig. Takket være undertegnede, altså meg, har Ukraina og Russland begynt å forhandle, sier Lukasjenko.

– Men hvorfor er Ukraina, som i praksis har en pågående krig på sitt territorium med militærhandlinger der folk dør, hvorfor er ikke Ukraina interessert i disse forhandlingene, spør han.

Kan sove godt om natten

Lukasjenko har gitt offentlig støtte til den russiske operasjonen, og i et møte med Russland president Vladimir Putin i mars hevdet han at Ukraina hadde planer om å angripe Hviterussland.

Russland utstasjonerte styrker på hviterussisk territorium under dekke av at det var en militærøvelse, før de sendte dem inn i Ukraina som en del av invasjonen som startet 24. februar.

Hviterussland påbegynte også en militærøvelse tidligere denne uken, men Lukasjenko forsikrer overfor AP at denne ikke truer noen.

– Vi truer ingen og vi kommer ikke til å true og vil ikke gjøre det. Vi kan ikke true, vi vet hvem som er imot oss, så å sette i gang en eller annen konflikt, noen form for krig her i vest, er absolutt ikke i Hviterusslands interesse. Vesten kan sove trygt, sier Lukasjenko.