Støre hyller Solbakken: – Å bli profet i et annet land er ikke lett

Med flere sikkerhetsvakter på slep vekker det oppsikt i sentrum av København i det statsminister Jonas Gahr Støre ankommer populære Nyhavn med sitt «entourage» for et sjeldent møte med landslagssjef Ståle Solbakken.

– Det er jo kanskje bare du som har flere sikkerhetsvakter enn han i Norge, sier Ståle Solbakken til statsministeren og koster på seg et stort glis.

Det tar nemlig bare to minutter og atten sekunder fra Solbakken og Gahr Støre har møttes til at statsministeren stiller spørsmålet hele Fotball-Europa lurer på:

Når kommer avklaringen, og hvor ender Erling Braut Haaland (21) opp?

BOR I KØBENHAVN: Selv om Ståle Solbakken er landslagssjef, bor han fortsatt i København. At datteren Ida har ett år igjen på gymnaset er en viktig årsak til det. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2 Les mer

Tirsdag ble imidlertid fasiten klar: Erling Braut Haaland skal de kommende årene spille for Manchester City.

Toppmøtet i København mellom han som styrer landet Norge og han som styrer landslaget til Norge ble unnagjort i forrige uke.



Statsministeren er åpenbart nysgjerrig på spillet som har vært rundt Erling Braut Haaland. I forbindelse med forrige landslagssamling ble superstjernen skjermet fra media. Trykket rundt Braut Haaland er så ekstremt at selv Ståle Solbakken må le litt.

– Det er «Cirkus Merano» ganger hundre. Han står i noe som kanskje ingen andre i Norge har stått i før, forteller landslagssjefen til Norges statsminister.

Det er i forbindelse med det indisk-nordiske toppmøtet i den danske hovedstaden at statsministeren møter Solbakken i byen landslagssjefen fortsatt bor i.

- SIRKUS GANGER HUNDRE: Ståle Solbakken er tydelig på at Erling Braut Haaland (21) står i noe helt unikt.

Selv om Jonas Gahr Støre er vant til en helt spesiell hverdag med livvakter og mye press, er han tydelig fascinert over spillet rundt Braut Haaland og fotballens superstjerner.

– På den ene siden er det nesten helt vanvittig hvor mye penger og oppmerksomhet disse unge guttene får. På den andre siden er det et krysspress i det å skulle ta vare på sin egen helse, kropp og form. Dette skal de kombinere med den helt enorme oppmerksomheten. Jeg håper han (Braut Haaland) treffer gode valg og at han blir tatt godt vare på, for han skal holde lenge. Der har dere ledere et et ansvar, sier Norges statsminister i retning Solbakken.

- NOE STORT PÅ GANG: Statsministeren tror Ståle Solbakken og landslaget har noe stort på gang. - Nå har Norge et råmateriale som er fantastisk spennende, sier han samtale med Ståle Solbakken. Foto: Daniel Sannum Lauten

Hjertestans-responsen imponerte Støre

Møtet mellom mannen som styrer landet Norge og mannen som styrer fotballandslaget til Norge er et møte mellom to menn som over flere år har hatt stor respekt for hverandre.

– Jeg synes det har vært veldig spennende å følge med på lederskapet til Ståle. Fra det å være spiller til det å bli trener, og ikke minst det han fikk til her i Danmark og København. Det er en inspirasjon til hva Norge kan få til i utlandet, sier statsministeren.

Han har latt seg fascinere og inspirere av historien til Ståle Solbakken. 13. mars 2001 gikk Solbakken i bakken på FC Københavns treningsfelt med hjertestans. I hele sju minutter stoppet hjertet til da 31 år gamle Solbakken.

Karrieren som spiller ble lagt på hyllen. I stedet satset Solbakken som trener.

– Det å se et menneske slutte en karriere på en så dramatisk måte, og så klare å omstille seg til å bli en av Europas ledende trenere, det sitter mest igjen hos meg med Ståle. Den evnen til å ta med seg den erfaringen og ferdighetene til å bli en stor ressurs i et annet land, er imponerende. Det å bli profet i et annet land er ikke lett, men det har Ståle klart, sier Gahr Støre.

Selv har Ståle Solbakken aldri lagt skjul på at han er Arbeiderpartiet-mann. Så sent som elleve dager før stortingsvalget i fjor, vekket det oppsikt da Solbakken på en direktesending med TV 2 var tydelig på at han ønsket seg et regjeringsskifte.

– Jonas har hatt en utrolig stayerevne med tanke på å komme seg inn i den ultimate jobben. Jeg synes det er veldig fortjent at han lykkes. Og så er jo jeg glad i utenrikspolitikk: Uten å ta for hardt i, så synes jeg han har vært Norges største utenrikspolitiker i lang, lang tid. Han er den som har best oversikt og som lettest forklarer meg vanskelige ting, mener Solbakken.

TOPPMØTE: Jonas Gahr Støre var i København i forbindelse med et nordisk-indisk toppmøte forrige uke. Da fikk han også tid til en prat med Ståle Solbakken.

– Ståle tok en viktig og riktig rolle

For selv om Ståle Solbakken påstår han er veldig smal i sine interesser og at det aller meste handler om fotball og idrett, så ligger det en politisk interesse i bunn. Inn i mellom heftige kamper i Fotball-Europa kobler faktisk Solbakken gjerne av med å lese om politikk.

– Jeg har jo fulgt APs historie og lest mye om etterkrigstidens helter og oppbyggingen av hele det norske samfunnet. Det er på en måte det lille fri-rommet jeg har, forklarer han selv.

Derfor var det kanskje ikke helt tilfeldig at han nærmest var mer en politiker enn en landslagstrener i sitt første år som norsk landslagstrener.

I Qatar-debatten sto Ståle Solbakken på barrikadene. Mens flere norske supportere tok til orde for en boikott av fotball-VM i Qatar, talte Solbakken for å påvirke via dialog.

– Der mener jeg Ståle var en god politiker. Jeg synes han og det norske landslaget, og balansen de fant, var en kløktig måte å si fra på. Alle fikk det med seg, og selv om det var symbolsk, så fikk mange det med seg langt utenfor landets grenser, sier Gahr Støre.

Også i krigen mellom Russland og Ukrania har fotballen i Europa tatt et tydelig standpunkt. Tiden der idrett og politikk ikke blandes sammen, har definitivt blitt vasket bort.

– Jeg pleier å si at fotball er et språk alle snakker flytende. Den har en potensielt enorm samlingskraft. Du ser et Qatar som er infisert av store penger, beslutninger og beslutningsprosesser som ikke tåler dagens lys. Alt som er knyttet til idrett og glede, er utsatt for de kreftene. Det å da ha en idrettsleder som Ståle med et moralsk og politisk kompass, er riktig og viktig, sier Jonas Gahr Støre.

Selv sier Ståle Solbakken at han følte det ble naturlig at han tok den rollen.

– Jeg tror det var riktig og viktig at jeg tok den rollen, så kan du sikkert organisasjonsmessig stille spørsmål ved om det var riktig at jeg gjorde det, sier Solbakken.

– Ja, hva tenker du i ettertid om det?

– Det er en svunnen tid som vi er ferdig med. Nå ser vi framover, svarer han.

LEEDS-SUPPORTER: Jonas Gahr Støre er selv fotballinteressert, og i England er Leeds hans lag. Her er statsministeren i samtale med landslagets Joshua King under sistnevntes fotballskole i fjor.

Tror landslaget kan samle Norge

Møtet mellom Jonas Gahr Støre og Ståle Solbakken i hjertet av København er faktisk ikke det første møtet mellom duoen. Men bare en av dem minnes umiddelbart det forrige møtet.

– Her må du hjelpe meg, Ståle, sier statsministeren.

– Jeg har møtt deg alene en gang. Det var i heisen på et hotell da FCK skulle spille borte mot Beitar Jerusalem, svarer Solbakken.

Oppgjøret fant sted i 2008.

Etter litt betenkningstid, mimrer Gahr Støre tilbake.

– Det må ha vært på King David Hotel! Det kan stemme det, ja. Vi er «Team Midtøsten» vi, sier Støre.

Riktig nok samarbeider ikke statsministeren og landslagssjefen veldig tett i hverdagen, men begge er likevel tydelig på at de kan lære av hverandre – og at landslaget spiller en viktig rolle i det norske samfunnet.

– Som en leder av regjeringen, så tror jeg nok ikke temperamentet på sidelinjen som Ståle viser er så lett å ta med seg. Men jeg tror at troen på å vinne, og det å fortsatt tro på det selv om du har motgang, er verdt å lære av. Så tror jeg at vi har et litt felles samfunnssyn: Det er laget som teller. Selv om du har de individuelle ferdighetene, så er det laget som gir resultater, sier Gahr Støre.

I juni kommer en rekke landskamper som perler på en snor for Norge og Ståle Solbakken. Sverige, Serbia og Slovenia er motstanderne.

Som tidligere spiller, trener og fotballsupporter vet Ståle Solbakken hva landslaget kan bety.

KOBLER AV MED POLITIKK: Ståle Solbakken har aldri lagt skjul på at han er en Arbeiderpartiet-mann. Norges landslagssjef er selv interessert i politikk og kobler gjerne av med å lese om nettopp det. Foto: Daniel Sannum Lauten

– Jeg tror kanskje det som kan samle folk mest i Norge er nasjonalsangen på Ullevaal, sier Ståle Solbakken.

Han er opptatt av at landslaget skal være et lag som det norske folk ønsker å assosiere seg med både på og utenfor banen. Det mener statsminister Jonas Gahr Støre kan gi ringvirkninger langt utenfor fotballen i seg selv.

– Landslaget er en av tingene som kan samle folket. Det er nok av ting som kan trekke oss fra hverandre, men landslaget med sin ulike bakgrunn – og det gjelder jentene også – speiler Norge sånn som det er, og det er det all grunn til å heie på, sier Jonas Gahr Støre.