Brann i enebolig på Kolbotn – fare for spredning

Torsdag ettermiddag rykker nødetatene ut etter melding om brann i enebolig.

Det opplyser politiet.

I forbindelse med husbrannen ble det også meldt om mulig skogbrann. Brannvesenet avkrefter derimot at brannen har spredd seg.

– Det brenner i en bolig på stedet, og er ikke en skogbrann som først antatt. Det brenner godt i første etasje, men er spredningsfare til andre etasjer og parkerte kjøretøy, sier vaktkommandør Espen Stabell i Øst 110-sentral til TV 2.

Operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt opplyser til TV 2 sier at tørt klima gjør at det er fare for at brannen sprer seg til nærliggende vegetasjon.

– Det er absolutt fare for spredning. Definitivt. Vi er litt heldig med tanke på husets beliggenhet, ettersom at det ligger nærme Kolbotntjernet, sier Sveen.

Politiet har vært i kontakt med huseier som slapp unna brannen uten skader. Det skal ikke være flere personer i huset, ifølge politiet.

Klokken 13.37 melder politiet at det ikke lenger er fare for spredning.

– Brannvesenet har startet slukking. Ikke fare for spredning. Ingen er fysisk skadet på stedet, tvitrer politiet i Øst.