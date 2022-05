Han trodde sønnen var syk. Legens funn vekker oppsikt

Barn som ikke tør gå ut. Kronisk syke som dør uten medisiner. Tilstanden for sivilbefolkningen i Ukraina forverres i takt med at invasjonen trekker ut i tid.

En far tok med seg sin 11 år gamle sønn til Morten Rostrup, feltlege for Leger uten grenser, i Kharkiv i Ukraina i april.

Der gjorde Rostrup legevisitter i metroen og tilfluktsrom, stedene der folk bodde.

Mannen med den 11 år gamle sønnen mente han måtte ha en lungesykdom, for gutten slet med å puste når han gikk ut av bunkersen der familien holdt til.

Plagene viste seg å være psykiske.

– Han var så redd at han ikke fikk puste når han gikk ut, forteller Rostrup, som nylig kom tilbake fra oppdraget i det krigsherjede landet.

I FELT: Her er Morten Rostrup på plass ved undergrunnsbanen i Kharkiv i Ukraina, der han ga legehjelp. Foto: Leger uten grenser / MSF

Og denne historien er ikke den eneste.

– Det var mange som kom til meg som lege med plager de trodde var fysiske, men som viste seg å være psykosomatiske. Belastningen på den ukrainske befolkningen er nå enorm, forteller han.

– Vil prege dem

En annen pasient skalv konstant så mye at det var umulig å holde i bestikk og spise på vanlig måte.

– Hver gang det kommer et drønn, kan man se at folk farer sammen. Det tærer på, sier han.

Mange har sett venner og naboer bli drept. De har fått husene sine lagt i ruiner. De ser ingen fremtidsutsikter.

– Denne krigen vil prege den ukrainske befolkningen, og deres helse både fysisk og psykisk, i mange, mange år, sier han.

GAMLE: Mange gamle og syke har ikke kommet seg vekk fra hjembyene sine i Ukraina. Derfor er det mange med kroniske sykdommer som ikke får helsehjelpen de trenger, sier Morten Rostrup. Her fra undergrunnen i Kharkiv. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Flere utfordringer

Rostrup har vært i Ukraina også tidligere. Det han nå kan beskrive, er en befolkning der mange har gått fra å være i en sjokktilstand, til å gli over i apati.

– Det er en stor belastning på menneskene. De har bodd på metro-stasjoner, i kjellere og tilfluktsrom nå i flere måneder. En situasjon de trodde ville vare en kort stund, har vart måneder. Da glir mange over i en apatisk, noen ganger depressiv, tilstand, sier Rostrup til TV 2.

Rostrup forteller at situasjonen på bakken er svært krevende.

– Det er en humanitær katastrofe for befolkningen, sier han.

Det er særlig noen utfordringer som går igjen.

Manglende helsemessig oppføring av og medisiner til kronisk syke som kan være dødelig

Frykten for epidemier med smittsomme sykdommer der folk bor tett

En voldsom påkjenning på befolkningens psyke

Rostrup forteller at Leger uten grenser også har psykologer inne i Ukraina.

Kronisk syke

Rostrup understreker også at det ofte er særlig én gruppe som blir glemt når det er krig og konflikt.

– Vi hører ofte om de som har fått skader fra krigshandlinger – skudd, rakettangrep og lignende. Det er mye fokus på det akutte. Men en gruppe krig alltid går hardt utover, er de med kroniske sykdommer, sier han.

I KJELLERE: De som ikke bor i undergrunnssystemet i Kharkiv, bor i kjellere i boligområder. Her er Rostrup på vei ut av et boligbygg der han har besøkt pasienter. Foto: Leger uten grenser / MSF

Diabetes-pasienter som ikke får insulin. HIV-positive som ikke får medisiner.

– Det er høyt blodtrykk, epilepsi, nyresvikt. Folk dør som følge av at de ikke får helsehjelpen de er avhengige av, sier han.

Han sier også at Ukraina har en ganske stor andel av kronisk syke.

– De hadde et godt utbygd helsevesen før krigen, og ga god hjelp til disse. Nå blir de stående uten noe. I tillegg er det ofte de som er syke som ikke har ressurser eller mulighet til å komme seg vekk, så det er mange av dem som blir igjen, sier han.

Leger uten grenser, samt en rekke andre hjelpeorganisasjoner, jobber med å få medisinsk utstyr og personell inn i området.

– Kritisk

Røde Kors har sendt inn en rekke mobile helseklinikker for å gi livreddende hjelp, behandling av krigsskader og allmenne helsetjenester.

De deler Rostrups bekymring for de med kroniske sykdommer, i tillegg til at de er bekymret for smittsomme sykdommer.

– Med krigen og ødeleggelse av drikkevannsforsyningen og dårlige sanitære forhold kan det komme sykdommer som kolera, diare, dysenteri, hepatitt A, tyfoid og polio. Mangelen på og i flere områder fraværet av vaksiner, særlig for barnesykdommer, gjør at det er fare for større utbrudd, sier seniorrådgiver Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors til TV 2.

Det er fremdeles korona i landet, uten at det foreløpig er meldt om noen store alvorlige utbrudd.

– Jeg har ikke møtt noen alvorlig syke pasienter med korona. Etter at krigen startet har folk blitt opptatt av andre ting enn covid-19, sier Rostrup.

LEKE: Et barn leker i et undergrunns parkerinsanlegg i Kharkiv i slutten av april. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Røde Kors og Leger uten grenser er enig i at den totale helsesituasjonen begynner å bli kritisk i landet.

– Det vi kan si, er at det er en helsekrise i landet, sier Bjørke-Henriksen.

– Flyktningene må få hjelp

Siden krigen brøt ut, har nesten 16.000 ukrainere flyktet til Norge.

Selv om de nå er på trygg jord, er mange traumatisert etter brutalitet de har opplevd i hjemlandet, mener Pål Nesse, som er generaldirektør i Norsk forening for asylsøkere (NOAS).

– Vi skal huske at alle har fått revet opp livene sine med roten, raskt og brutalt. De fleste er her uten ektefeller, og sitter og følger med på det samme vi ser på nyhetene. Det er en dramatisk situasjon, sier Nesse.

90 prosent av flyktningene som har kommet til Norge er kvinner og barn. Nesse mener den beste måten å hjelpe flyktningene på her, er å få de raskt bosatt i en kommune.

– Da kan de starte livene sine, gå på kurs eller komme inn i arbeidslivet. Det viktigste er å få en hverdag igjen, og at de ikke blir sittende og glo i veggen og blir mer deprimert, sier generalsekretæren.

Han understreker de samme behovene for barna.

– Barna er også traumatisert. Det viktigste for dem er også normalitet. At de kan begynne på skole eller i barnehage, og at de blir invitert med å spille fotball. Den beste beskyttelsen for barn, er å ha en gjeng med klassekamerater og en skoleplass, for da er du mye mindre utsatt, sier han.

Ettersom flere flyktninger blir bosatt i kommuner, mener han det er naturlig at behovet for oppfølging og psykisk helsehjelp vil øke.