Fikk hagedrømmen oppfylt – gjort én forbedring i ettertid

Alf Johan Knag og sønnene fikk hjelp av Tid for hage til å oppgradere et forsømt uteområde. Drømmen var å bruke deler av uthuset til uteplass under tak.

Familien bor i en eldre villa med en egentlig riktig flott hage, men i fjor søkte de Tid for hage om hjelp. Området rundt huset var nemlig etterhvert blitt ganske forfallent.

Gammeldagse betongheller var mosegrodde og skjeve, bed var overvokst av ugress og en gigantisk klatreplante hadde tatt over den ene siden av det åpne uthuset.

FØR: En diger clematis dekker uthuset og ugress over alt. Foto: Pandora Film/TV 2

Drømmen var å kunne bruke deler av uthuset til en uteplass under tak. Kanskje kunne det bli et kjøkken her? Eller et lunt sted å sitte på kjølige kvelder?

Tid for hage og designer Janne Narvestad oppfylte alle familiens ønsker og mer til, i løpet av fire deger.

– Dette ble mye flottere enn vi hadde forventet, sier de når de får se sitt nye uterom.

ETTER: Klatreplanten er fjernet og alt er totalt modernisert. Foto: Pandora Film/TV 2

Lite område – store planer

Designer Janne Narvestad var ikke smålig i sine planer for plassen rundt huset. Her ville hun plassere utekjøkken, sofa under tak, pizzaovn, pergola og spiseplass, gjerder, små plattinger, plantevegg, vannspeil, hengekøye og dekorative bed.

VANNSPEIL: En gangvei av heller går over et lite vannspeil. Foto: Pandora Film/TV 2

En omfattende plan altså, men ved å fjerne klatreplanten, bygge nye vegger inne i uthuset, og ellers bygge nye dekker over alt på gulvet, klarte man faktisk å endre hele strukturen på uteplassen.

Bedområdet foran huset

Her var det fra før av gammeldagse betongheller og godt med ugress mellom stenene. Bedet ved veggen var ikke mye å samle på, og de aller fleste prydplantene hadde måttet gi tapt for ugress.

FØR: Et flott utgangspunkt for modernisering. Foto: Pandora Film/TV 2

Janne ville legge nytt dekke og få plass til mer planter. Det ble dermed saget ut for større bed langs husvegg og et bed fremme ved muren. Det gamle dekket ble ellers beholdt som underlag for ny overflate.

Området ble rettet av og tilpasset ønsket høyde ved hjelp av settesand, før det ble lagt ut lyse granittheller. I overgang mellom bed og heller ble det støpt for å få et varig resultat.

ETTER: Nytt dekke, nye bed og planter. Foto: Pandora Film/TV 2

Blomsterflor

Designer Janne er en planteelsker. Hun er opptatt av at det skal bugne for både mennesker og insekter, og at ting skal være tilrettelagt slik at det ikke blir så mye vedlikehold. Hun mener også det er viktig å skape et litt rolig inntrykk i beplantingen.

FRODIG: Ulike planter gir en deilig oase-følelse. Foto: Pandora Film/TV 2

– Ulike bladplanter gir et rolig inntrykk, men det er fint med litt blomster innimellom, sier hun.

Av bladplanter finner vi her prydgress, bladliljer, alunrot og hebe. Et par små lønnetrær skaper høyde i bedene, og blomstrende planter innimellom er oransje crocosmia og hvite solhatter.

Uteplass under tak

BLADVERK: Her irrgrønn hosta foran en liten lønn. Foto: Pandora Film/TV 2

Den store clematis-klatreplanten måtte dessverre fjernes for å få realisert drømmen om en plass under tak, og et praktisk utekjøkken for familien. Men når det var gjort så man hvor stor plass det egentlig var her.

Under tak i boden ble det satt opp en vegg som deler dette området i to. Denne ble til bakveggen i uteområdet. Tak og vegger ble kledd med terrassematerialer i en blanding av bord med tre forskjellige bredder.

FØR: Trangt og overtatt av eldre planter. Foto: Pandora Film/TV 2

Samme bord ble også brukt til terrassegulvet ved spiseplassen.

Til slutt ble det laget en stor dyp kjøkkenbenk. Denne starter inne under tak og strekker seg videre ut i det fri. Dermed kan en pizzaovn plasseres utenfor taket uten at det utgjør brannrisiko. Gulvet her er steinheller.

ETTER: Uteplass under tak, og diger kjøkkenbenk med pizzaovn Foto: Pandora Film/TV 2

Se hva som ble brukt av planter, materialer og interiør her.

Spiseplassen

Spiseplassen ble plassert ute i det fri, og rammet inn med et ganske høyt gjerde mot nabo – dette for å skape følelse av rom, og for å få det lunere. Det høye gjerdet fungerer også som støtte for ett lett pergolatak.

Pergolataket ble laget ved hjelp av spesiallaget stålbjelker og spileverk i tre.

SPISEPLASS: Innrammet av gjerde og pergolatak. Foto: Pandora Film/TV 2

Plantevegg

På husveggen ble det laget en plantevegg. Ulike vekster ble plantet i et modulsystem, ment for veggmontering. Det finnes ulike slike systemer på markedet. Dette var et system med et vekstmedium, spesielt tilblandet for å være lett og kunne holde på litt fuktighet.

Denne veggen trenger et automatisk vanningssystem, der det hele tiden drypper litt vann slik at det alltid er lett fuktig.

PLANTEVEGG: Dekorativt med planter på veggen. Foto: Pandora Film/TV 2

I veggen ble det plantet mange ulike vekster med vekt på variasjon i bladverk. Her vinner vi alunrot, gress, storkenebb, elefantøre, bregner, gravmyrt, lave vierpålanter og kattemynte.

Tatt ett grep

INNHOLDSRIK: Det er plass til mange ulike planter i en slik vertikal beplanting. Foto: Pandora Film/TV 2

Alf Johan Knag og sønnene Cristopher og William har riktig kost seg i hagen etter den ble pusset opp.

– Det har blitt akkurat som vi håpet på. Her var det forsømt, men med et stort potensiale, og nå er hver kvadratmeter perfekt utnyttet, forteller Karl Johan et års tid etter Tid for hage besøkte dem.

Han har gjort et par forbedringer etter Tid for hjem var ferdig. Blant annet har han hatt besøk av elektriker.

– Jeg har fått montert flere stikkontakter for diverse elektriske saker, blant annet en varmeovn under tak. Dermed har vi brukt uteområdet veldig mye. Spesielt utekjøkkenet er et kjærkomment tilskudd til hagen. Guttene elsker å lage pizza og her har vært servert mye snadder, avslutter han.

LUNT: Det ble varmt og fint her etter huseier fikk varmeovn på plass. Foto: Pandora Film/TV 2

