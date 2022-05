Staten tilbyr over ti milliarder til bøndene

Saken oppdateres.

Staten tilbyr totalt 10,15 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør.

Det er fem ganger mer enn det bøndene noen gang har fått.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte i forrige uke et rekordhøyt krav på 11,5 milliarder kroner til regjeringen.

Differansen mellom regjeringens tilbud og bøndenes krav er dermed på 1,35 milliarder kroner, men det er ulikheter i hvilke tall som regnes med i de ulike regnestykkene. Bondelaget mener det direkte sammenlignbare tilbudet fra staten er 8,9 milliarder kroner.

Det har derfor vært knyttet stor spenning til statens tilbud torsdag, som ekspedisjonssjef Viil Søyland i Landbruks- og matdepartementet legger frem fra klokken 12.

Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Følg pressekonferansen øverst i videovinduet.

– Et solid tilbud

– Statens tilbud er høyt i år. Det er et solid tilbud med et betydelig beløp for å bidra til større forutsigbarhet, sier Søyland.

Årets oppgjør omhandler i realiteten to år, og det har gjort det ekstra krevende å sette opp et tradisjonelt tilbud denne gangen, sier ekspedisjonssjefen.

Hun viser til de store prisøkningene og at vi har lagt bak oss to vanskelige år med pandemi, og at det er stor usikkerhet om hvordan situasjonen og markedene kommer til å utvikle seg videre på grunn av krigen.

– Ekstraordinære situasjoner krever ekstraordinære tiltak. Jordbruket skal over kostandsbølgen og samtidig skape trygghet for norsk matproduksjon og selvforsyning. I statens tilbud er hensynet til landbruk over hele landet overordnet, og hensynet til små og store bruk over hele landet er høyt prioritert, sier hun.

Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Enig om kostnandskompenasjon

Av de totalt 11,5 milliarder kroner bøndene ba om, er 2,4 milliarder kroner kompensasjon for kostnadsøkninger i år og ut 2022.

Staten møtte bøndene på dette kravet.

– Dette vil kompensere for svikten i inntektsveksten i forhold til hva Stortinget forutsatte i fjor, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Tilbudet fra staten legger opp til utbetaling av kompensasjon for økte kostnader, samt å løfte inntektsnivået i næringen ytterligere allerede i år, skriver departementet videre.

Det skal derfor komme en tilleggsbevilgning på 1,8 milliarder, samt økninger i målprisene for melk, korn, poteter og grønt.

– Erkjenner utviklingen

Leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag sier kravet de la frem bygget på premisset om at vi ttrenger en snuoperasjon i norsk jordbruk.

– Nå har vi fått statens tilbud. Det vi har fått presentert er at staten erkjenner den krevende kostnadsutviklingen næringen står oppi og møter den kostnadssituasjonen i tilbudet. Det er et bra tiltak, sier han.

Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Ekstraordinært

Kravet for neste år har en ramme på 9,2 milliarder kroner.

Bondelaget har omtalt oppgjøret som historisk – i en tid det jordbruket opplever en kostnadsvekst uten sidestykke.

– Skal bøndene fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sa leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

Han er til stede på pressekonferansen sammen med leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Tidligere har Søyland uttalt at det er en ekstraordinær situasjon for jordbruksoppgjøret i år.

– Det er stor grad av usikkerhet på mange områder og et omfattende materiale som må gjennomgås før staten kan legge fram sitt tilbud, sier statens forhandlingsleder, sa Søyland.