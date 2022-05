To menn tiltalt etter brannbombeangrep mot Stovner politistasjon

To menn må i august møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha kastet brannbomber mot politistasjonen på Stovner i Oslo i mars i fjor.

Det er satt av tre dager til saken når den kommer opp for tingretten, skriver VG.

Ifølge Avisa Oslo , som tidligere har skrevet om tiltalen, er de to mennene i 20-årene tiltalt for grovt skadeverk og grov motarbeidelse av aktører i rettsvesenet.

Ifølge tiltalen skal de to 20. mars i fjor ha kastet påtente flasker med brennbar væske mot politistasjonen. Dette førte til at inngangspartiet til stasjonen tok fyr og at stasjonen fikk skader for nærmere 60.000 kroner.

Begge nekter straffskyld.

I tiltalen fremkommer det at foranledningen til angrepet skal ha vært at begge mennene ble innbrakt av politiet for ordensforstyrrelser på Vestli fire dager i forveien.

(NTB)