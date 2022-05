Robert gjør det ingen andre gidder. Og håver inn på det

New York er byen som aldri sover, men når de fleste vanlige mennesker nærmer seg sengetid, så sitter amerikanske Robert Samuel oppe - og venter.

Den 46 år gamle tidligere telefonselgeren har nemlig en litt annerledes jobb.

Han venter i kø, slik at du slipper.

Ventet i fem dager

Nøyaktig hva han venter på, spiller mindre rolle. Det kan være billetter til en forestilling eller nye utgivelser av det siste på teknologi-markedet.

Kjennetegnet er at køene ofte blir lange og at de som ønsker å handle, ikke har lyst å vente selv.

Derfor leier de inn Samuel til å vente for dem.

The Guardian møter «kø-holderen» utenfor Winter Garden Theatre i New York en kjølig natt i april, hvor han sitter på en liten fluktstol inne i et sort og gult telt. Foran han ligger en plakat med reklame for Samuels tjenester.

«Profesjonell kø-holder» står det på den gule plakaten, med emneknaggen #linedudes.

Han står dermed i første rekke for å få tak i billetter til forestillingen The Music Man på teateret.

Denne gangen var det kun snakk om en times ventetid, noe som er lite i forhold til andre oppdrag som Samuel har hatt.

Startet eget selskap

Etter å ha jobbet som kø-holder på heltid i ni år, husker Samuel godt den gangen han ventet i flere dager for å få billetter til den populære musikalen Hamilton.

– Ventetiden var fire, kanskje fem dager. Vi tok 5000 dollar for å skaffe to billetter. Men sammenlignet med å kjøpe én videresalgsbillett, solgte vi den beste avtalen i byen, sier Samuel til The Guardian.

Det store beløpet tilsvarer over 46.000 norske kroner.

Den gang kjøpte Samuels selv billettene og overleverte til kunden, mens noen gangen bytter han plass med kundene etter å ha kommet lengst fram i køen.

Suksessen førte til eget firma for den tidligere telefonselgeren, noe han døpte «Same Ole Line Dudes», forkortet til «SOLD», eller solgt på norsk.