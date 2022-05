Tidligere denne uken kjører Jostein Næss Grådahl på E134 utenfor Kongsberg – og nærmer seg rundkjøringen ved Trollerudmoen.

Plutselig smeller det.

En Tesla Model S som kjører i motsatt retning treffer rundkjøringen – og rett og slett tar av – før den deiser i bakken.

Hele episoden blir filmet med dashcam-kameraet som Næss Grådahl har montert i sin Honda Accord.

Gikk ut av bilen

– Jeg fulgte med på bilene bak meg og om det var annen trafikk på vei inn i rundkjøringen fra venstre. I tillegg var Teslaen delvis skjult bak et veiskilt i selve svevet. Derfor så jeg ikke bilen før den landet med et smell i det jeg starter nedbremsingen inn mot rundkjøringen.

Næss Grådal skjønner raskt hva som skjer og stopper noen meter bak Teslaen. Men før han rekker å komme bort til sjåføren, er han allerede ute av bilen på egenhånd.

– Han virket tilsynelatende uskadd, utover noe neseblod og at han hadde litt vondt i ryggen.

Se video: I USA var det en som hoppet mye lengre med en Tesla ...

Teslaen som tok av og kjørte over rundkjøringen, var en Model S. Dette var lenge Teslas bestselger i Norge, før Model 3 og så Model Y kom på markedet.

Ryddet veien

Når det er konstatert at ingen er i fare, starter Næss Grådahl og et par andre å rydde veibanen for deler. Samtidig blir politiet kontaktet.

– De var raskt på stedet. Politiet var veldig glad jeg hadde film av hendelsen da veikameraet på stedet var midlertidig ute av drift. Kameraet ble montert ved nyttår i 2018, men kom først nå virkelig til nytte, fortsetter Næss Grådahl.

Teslaen ble totalskadet, mens den noe mørbankede sjåføren slapp unna med et kutt i ansiktet, melder politiet. Føreren har fått førerkoretet midlertidig beslaglagt og etterforskning pågår.

200 nye elbiler ut på norske veier – hver dag

Førerkortet ble beslaglagt og saken er nå under etterforskning av politiet.

Ikke første gang

Det skal ha vært flere vitner til hendelsen. Sjåføren har erkjent uoppmerksomhet.

– Det er ikke første gang noen har kjørt inn i denne rundkjøringen. Men det skal også sies at det er flere hundre tusen biler som har kjørt der siden veien ble åpnet, uten at det har skjedd noen ulykke, uttaler politiførstebetjent Ståle Sjølie til Laagendalsposten.

Politiet vurderer å kontakte Tesla for å få informasjon om blant annet deres autopilot-løsning.

Se videoen av den flyvende Teslaen øverst i artikkelen.

Denne skal følge opp en stor bilsuksess

Video: Her kan du se et enda mer spektakulært Tesla-hopp: