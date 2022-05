Frykter Leeds-nedrykk: – Vil bli ribbet for spillere

Se Arsenal-Leeds United og Leicester-Everton på TV 2s kanaler og Play søndag fra klokken 14.30!

Denne sesongen skulle være det året Leeds United etablerte seg i Premier League.

Men utallige skader og underprestering sørget for at managerfavoritten Marcelo Bielsa fikk sparken og at klubben har havnet i en kamp om overlevelse.

Rosenborg-sjef Kjetil Rekdal har fulgt klubben i tykt, men mest tynt, gjennom livet sitt. Nå frykter han at klubben må ta den tunge turen ned i Championship igjen.

– Ja, jeg frykter det ... Men jeg har ikke gitt opp.

– Hva vil et nedrykk bety for Leeds?

– De vil jo bli ribbet for spillere. Det vises jo på de lagene som har rykket ned tidligere. De kommer til å miste Raphinha, Kalvin Phillips og de kan fort også miste keeperen Ilan Meslier. Det blir vanskelig å se hvordan det blir seende ut da, sier Rekdal.

Norwich og Watford har allerede rykket ned. Dermed er det én nedrykksplass igjen.

Nå ser det ut som om at det er Leeds United, Everton og Burnley som kommer til å kjempe med nebb og klør for å holde seg i Premier League.

MARERITTSESONG: Nøkkelspiller Kalvin Phillips har fått sesongen ødelagt av skader og har kun startet 14 av 34 Premier League-kamper. Foto: OLI SCARFF

Trevors dom: – Jeg tror de er i trøbbel

TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley har sett på de tre lagenes gjenstående kamper. Han tror to av dem runder 40 poeng, mens ett av dem er i skikkelig trøbbel.

– Jeg tror Leeds er i trøbbel. Dersom de ikke får noe fra de to neste kampene står de med 34 poeng. Jeg frykter for dem. Dersom jeg må velge ett lag til å gå ned, så tror jeg de er favoritter, sier Morley i TV 2s Premier League-podkast.

Leeds har definitivt tøffest kampprogram og står med desidert verst målforskjell før de siste kampene.

Den tidligere storklubben valgte å kvitte seg med Marcelo Bielsa for å få sving på skuten igjen, men selv med kun ett tap på de siste seks kampene har ikke Jesse March klart å løfte dem helt ut av bunnstriden.

– Jeg tror Leeds vinner én og spiller én uavgjort. Det betyr fire poeng, noe som vil gi dem totalt 38 poeng, sier Trevor Morley.

Kjetil Rekdal tror Leeds vil få problemer med å rykke opp igjen på første forsøk, men han tror ikke at det blir en grinete versjon av ham som beveger seg rundt i RBK-gangene om uhellet skulle skje.

– Hehe, nei det skal ikke synes på meg. Jeg blir selvfølgelig skuffet om de rykker ned, men det vil ikke påvirke hverdagen min. Jeg blir mer grinete om Rosenborg taper kamper, tenker jeg.

Nedrykkskandidatenes gjenstående kamper: Leeds United: Arsenal (b), Chelsea (h), Brighton (h) og Brentford (b). Everton: Leicester (b), Watford (b), Brentford (h), Crystal Palace (h) og Arsenal (b). Burnley: Tottenham (b), Aston Villa (b) og Newcastle (h).

Hyller Burnleys vikarmanager

Burnley valgte også å kvitte seg med en høyt elsket manager av supporterne. Etter nesten ti år som manager for klubben måtte Sean Dyche pakke kofferten og forlate Turf Moor.

Mike Jackson fikk ansvaret med å lede klubben ut sesongen. Den uerfarne manageren har virkelig fått sving på klubben.

På de siste syv seriekampene har Burnley tatt imponerende 13 poeng av 21 mulige. Fire av syv kamper har endt med seier.

– Jeg tror Sean Dyche skraper seg i hodebunnen når han ser hva som har skjedd. Det de har gjort er utrolig. Vi hadde jo aldri hørt om Mike Jackson, sier Trevor Morley.

Den tidligere West Ham-stjernen tror Burnley klarer å vinne to av sine siste kamper, noe som vil sende dem opp på 40 poeng.

REDNINGSMANN? Mike Jackson har gitt Burnley håp. Foto: GLYN KIRK

40 poeng kan potensielt ikke være nok til overlevelse

Dersom Leeds og Burnley vinner to av sine fire siste kamper vil begge stå med 40 poeng. Everton som har én hengekamp vil stå med 41 poeng om de vinner tre av kampene sine.

– Jeg kan se for meg at Everton tar mer enn seks poeng. De bør klare å ta mellom syv og ni poeng på de siste fem kampene, sier Morley i TV 2s Premier League-podkast.

Også Southampton er i nedrykksfare med sine 40 poeng før de har to kamper igjen.

– Det kan jo faktisk hende at det ikke holder med 40 poeng, noe som er ganske sykt. Vi kan havne i et scenario hvor et lag rykker ned med 40 poeng.