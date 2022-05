Antall henvisninger til psykisk helsevern for unge økte kraftig i 2021

I gjennomsnitt måtte barn og unge vente i 50 dager fra henvisningen ble mottatt til helsehjelpen startet. Det er en økning fra 44 dager året før. Det skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

Tallene viser også at flere barn og unge ble henvist til psykisk helsevern i 2021, sammenlignet med 2020. Antall henvisninger for pasienter under 23 år økte med 22 prosent.

Samtlige helseregioner hadde en vekst på disse områdene.

I tillegg til økt antall henvisninger for barn og unge, har også aktiviteten generelt på norske sykehus økt i 2021, sammenlignet med året før. Spesielt ett sykehus skiller seg ut.

– Spesielt ser vi at Helse Nord har hatt større utfordringer og opplevd sårbarhet. Utfordringen har særlig vært knyttet til bemanning, som igjen har påvirket tilgjengeligheten på tjenestene. Det blir derfor viktig å følge med på dette i tiden fremover, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Til tross for økt sykehusaktivitet, har færre operasjoner blitt utsatt i 2021 enn de to forutgående årene. I 2021 ble 5,6 prosent av alle planlagte operasjoner utsatt, det er en nedgang fra 7 prosent i 2020.