Ruter skal spare vann ved å vaske bussene sjeldnere

Det er vannmangel i Oslo, og nå varsler kollektivselskapet Ruter at de skal redusere utvendig vask av transportmidlene sine.

Ruter bruker drøyt 55 millioner liter vann på utvendig vask i året. Ved å vaske busser, båter, trikker og T-baner mindre, kan de spare opptil 300 liter per vask, skriver Ruter i en pressemelding.

– Alle har et samfunnsansvar i denne situasjonen. Transportmidlene vil ikke være like rene utvendig, men vi må alle bidra der vi kan for å redusere vannforbruket, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

Pengene selskapet sparer på den utvendige vasken, skal istedenfor brukes til å styrke det innvendige renholdet. I tillegg skal knapper og ramper fortsatt vaskes som normalt.

(©NTB)