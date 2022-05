Ferrari har nylig fått sin første offisielle importør i Norge. 9. mars var det offisiell åpning av lokalene til Formula Automobile på Billingstad.

Tidspunktet er gunstig. I år kommer nemlig Ferrari med sin aller første SUV. Den skal hete Purosangue – som betyr fullblods. Avdukingen av denne bilen skal ikke være langt unna – og det ryktes at de første bilene skal leveres til kunder allerede i år.

Formula Automobile gleder seg til å tilby nyheten til norske kunder.

– Modellen er svært viktig for Norge, noe Ferrari forstår. Utover dette vil vi ikke kommentere volum, potensiale og salgstall, uttaler daglig leder, Rune F. Brath til Broom.

Han understreker imidlertid at året har startet svært godt for Ferrari.

– Vi ser allerede effekten av nyåpning og nytt navn.

Stor interesse

At norske kunder er villige til å betale mye for eksklusive biler, har vi sett mange eksempel på de siste årene. Ferrari-salget økte for eksempel med over 400 prosent i 2021. Samme år ble det også registrert 21 eksemplarer av Lamborghini sin SUV – Urus.

Det er grunn til å tro at en Purosangue vil bidra til en betydelig økning i millionbil-parken.

Men det er ikke nødvendigvis bare å legge pengene på bordet, om du har planer om å kjøpe den. Ferrari i Norge vil ikke si så mye om kriteriene eller hvor mange som har meldt interesse om å kunne kjøpe bilen. Men Brath uttaler sier følgende:

– Som for alle andre Ferrari-modeller, er det begrenset produksjon. Etterspørselen i verden er veldig høy og de første bilene blir prioritert til eksisterende kunder. Men vi tar imot reservasjoner fra alle. Prioritering av dette ønsker vi ikke kommentere på.

Aldri har nordmenn kjøpte flere: – En nesten sprø utvikling

Rune F. Brath er daglig leder for Formula Automobile på Billingstad. Norges eneste offisielle Ferrari-forhandler.

Får V12-motor

Ferrari har selv delt en videosnutt på Twitter, som viser en helt ny V12-motor. Det er også bekreftet at Purosangue skal ha en tolvsylindret motor. Mye tilsier derfor at motoren som er vist i videoen er den som skal brukes i SUV-en.

Dermed kan vi forvente en toppmodell blir aller raskest, eller i alle fall blant verdens aller raskeste SUV-er.

Den vil menge seg med biler som Porsche Cayenne Turbo GT, Lamborghini Urus Performante og Aston Martin DBX 707.

I tillegg kommer det en hybrid utgave av Purosangue – og kanskje også en V8-utgave.

Spontantur ble knallsuksess

Elbil på vei

Som om ikke SUV er Norges-vennlig nok, er det også en elbil på vei. Ferrari har bekreftet at de skal føye seg inn i rekken, de også.

Bransje-nettstedet Automotive News har skrevet at den første elektriske Ferrarien vil komme i 2025.

De har imidlertid startet elektrifiseringen, allerede. Tilbake i 2019 lanserte de SF90 Stradale – som er en ladbar hybrid. V8-motoren jobber sammen med intet mindre enn tre elmotorer. Totaleffekten er på 1.000 hestekrefter – som blant annet gir 0-100 km/t på 2,5 sekunder.

Både presse og bilentusiaster virker å være skjønt enige om at det er en lovende start på elektrifiseringen ...

Ved den offisielle åpningen av den nye forhandleren i Norge, var det en gjesteopptreden av selveste Ferrari LaFerrari.

Eli lever ut Ferrari-drømmen: – Jeg ble helt frelst

Mens du venter

Om du ikke klarer å vente på Purosangue, og skal ha en Ferrari med både fire seter, litt bagasjeplass og firehjulsdrift – så er det Ferrari GTC4 Lusso som gjelder.

I skrivende stund ligger det fem slike for salg på bruktmarkedet i Norge.

Rimeligste modell starter på 2.590.000 kroner. Da får du en 2017-modell med V12-motoren på 690 hestekrefter.

Hvis det blir for dyrt, kan du sikte på forgjengeren: FF. Det ligger tre 2012-modeller for salg. Disse får du for rundt 1,5 millioner kroner. FF har også V12-motor, da med 660 hestekrefter.

Ryktene om Ferrari-SUV startet allerede i 2017



Video: Sjekk grombilene som var på plass da Norges første Ferrari-butikk åpnet: