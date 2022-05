Zuccarello: – Må ikke få panikk

– Vi må bare ikke tenke på det, og ikke få panikk og tenke at vi gjør noe galt. For vi spilte en bra kamp i power play og forhåpentligvis gjør vi det samme i dag, men at den går inn. Forrige kamp er glemt. Det er ny kamp, sa Zuccarello til NTB før nattens kamp.

Allerede onsdag kveld var Wild tilbake på vinnersporet og vant 6-2. Nordmannen sto for to målgivende pasninger.

Da St. Louis-forsvarer Robert Bortuzzo brakk kølla midtveis i første periode, benyttet Jordan Greenway og Joel Eriksson Ek sjansen. Sistnevnte satte inn 1-0 for Wild.

– Det er klart det var godt for selvtilliten hos oss at vi tok ledelsen og holdt den gjennom hele kampen, sa Eriksson Ek.

Overtak

Minnesota er regnet som en outsider til å vinne Stanley Cup, og endte opp med den nest høyeste poengsummen i vestlig avdeling i grunnspillet. Men St. Louis Blues, som endte fire poeng bak Minnesota, har vært en marerittmotstander for Zuccarello og hans lagkamerater i lang tid.

Blues har vunnet 12 av de siste 14 oppgjørene med en målforskjell på 61-36, selv om skuddstatistikken kun har vært 414-413 i favør St. Louis.

– De har vært mer effektive enn oss. Da vinner de, og det er det det handler om, sa Zuccarello.

Han har likevel tro på det kan snu.

– Hver eneste kamp lever sitt eget liv. Det kan hende de dominerer, men at vi vinner. Det gjelder å score mål, og vi hadde stang ut sist match, sa 34-åringen.

Superrekke

Zuccarello har i vinter dannet en fryktet angrepsrekke sammen med Ryan Hartman og klubbens superstjerne Kirill Kaprizov. Oslogutten satte ny personlig rekord med 79 målpoeng på 70 kamper, og hjalp Kaprizov til ny klubbrekord på 108 målpoeng.

– Man legger jo press på seg selv for at man skal bidra til å vinne kamper. Men vi er vel et av de lagene som har fire rekker som kan score. Det står ikke og faller på en spiller, sa Zuccarello.

De fleste av spillerne til Minnesota hadde treningsfri tirsdag, og Zuccarello sier det blir lite tid til annet enn å hvile mellom slagene.

– Det er ikke noen terping i det hele tatt. Nå er det sluttspill, og det er bare å hvile, spise, sove. Kampene kommer fort. Da gjelder det å være på tå, sa nordmannen.

Allerede fredag er det ny kamp, denne gangen borte i St. Louis.

(©NTB)