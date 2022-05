Ekspert om Russland atomrakett-test: – «Alt og ingenting»

Onsdag opplyste russiske myndigheter at landets styrker har gjennomført en simulert øvelse med raketter som kan utstyres med kjernefysiske stridshoder.

– Sånn jeg ser det er det en trussel i den forstand at det er en påminnelse om at Russland er en atommakt. Det er kanskje et forsøk på å skremme beslutningstakere til å bli litt mer forsiktige.

Det sier Palle Ydstebø, oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen, til TV 2.

ATOMRAKETT: Russland testet raketter som kan frakte atomvåpen onsdag. Bildet er fra en lignende test i april. Foto: AP / NTB

– Psykologisk spill

De siste dagene har statlig fjernsyn i Russland forsøkt å gjøre atomvåpen mer spiselig for folket, mener observatører.

– I over to uker har vi nå hørt fra TV-skjermene våre at atomvåpensiloene bør åpnes, sier den russiske redaktøren og fredsprisvinneren Dmitrij Muratov.

Ydstebø mener hensikten er å påvirke den psykologiske krigføringen.

– Det har den hensikt å skape usikkerhet og splittelse mellom ulike land om hvorvidt Russland mener alvor. På mange måter brukes dette som en del av det psykologiske spillet som går mellom partene, sier Ydstebø.

Han mener Vesten tar trusselen på alvor, men at terskelen for å faktisk ty til krigføring med atomvåpen er høy - også for Russland.

DONETSK: Øst i Ukraina går den russiske fremrykkingen sakte. Bildet er fra Donetsk-regionen onsdag. Foto: Alexei Alexandrov / AP / NTB

To mulige retninger

Førstkommende mandag viser kalenderen 9. mai – en viktig dato for Russland og president Vladimir Putin. På denne datoen i 1945 feiret nemlig Russland seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig.

Ydstebø mener man kan forvente «alt og ingenting» fra russisk hold denne dagen.

– På den ene siden kan man gjennomføre paraden som om ingenting har skjedd, kanskje nevne at den spesielle, militære operasjonen går som planlagt.

– Alternativt kan en velge å erklære krig, og dermed starte en mobilisering. da er det store styrker Russland kan mobilisere, men det vil være ekstremt kostnadskrevende.

VIKTIG DATO: 9. mai-markeringen av slutten på andre verdenskrig har stor betydning i Russland. Bildet er fra markeringen i 2021. Foto: Mikhail Metzel / AP / NTB

Oberstløytnanten mener det hersker usikkerhet rundt tilstanden på både russisk militærutstyr og soldater.

– Så det vil være en stor politisk risiko for Putin, mener han.

Angriper jernbanen

De siste dagene har Russland bombet flere mål i Vest-Ukraina, deriblant kraftstasjoner, bruer og andre deler av jernbanen.

– Det ser ut som at de går om jernbane-infrastrukturen for å hindre framføring av den tunge våpenhjelpen til fronten i Øst-Ukraina. Det virker på meg som om de prøver å degradere jernbanesystemet til Ukraina, sier Ydstebø.

Han mener imidlertid at det vil være en vanskelig oppgave, med Ukrainas solide jernbanesystem tatt i betraktning.

– Ukraina har et av Europas beste jernbanesystemer. De har gode styrker, militære og sivile, som kan reparere jernbanene. Det er meldt om store forsinkelser, men jeg tror ikke de klarer å stanse det og hindre det fullstendig, mener Ydstebø.

BRUKES TIL EVAKUERING: Konduktør Natalia Slyvinska fortalte TV 2 at det er tøft mentalt å se frykten i øynene til mange av de hun hjelper med å evakuere fra krigsområdene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Russland har gjort marginal fremrykking i øst og sør det siste døgnet. Hva tror du blir det neste trekket for å få fremgang?

– Det er ikke godt å si. Så langt har de ikke drevet med de store forberedelsene for å skape stor framgang. Det har vært mange små angrep som egentlig fører liten vei fram, og det sliter bare de russiske styrkene ned mer enn det vi ser.