Hisset seg opp under UNO-spill – skjøt mann

Det ble opphetet stemning under en runde med UNO på en fest i Marietta.

13. desember 2020 satte 34-årige Taylor Grant fra Atlanta i Georgia seg ned for å spille UNO med en gjeng på en fest i Marietta. Snart eskalerte kortspillingen seg til en voldsom krangel mellom Atlanta-mannen og en av de andre spillerne.

Grant skal ha skutt den 37-årige mannen i armen og stått over ham, mens han truet med å drepe ham, ifølge FOX 5 Atlanta.

Deretter skal Grant ha ringt en Uber for å få mannen hjem til Fulton County. Da politiet fant mannen, skal han i første omgang ha fortalt betjentene at han ble skutt på fra en bil.

Etter å ha gjennomgått flere operasjoner, kontaktet offeret imidlertid politiet i Cobb County og fortalte hva som faktisk hadde skjedd.

I retten i Cobb County forklarte 37-åringen at han ikke ønsket at noen skulle få problemer, og at det var derfor han løy om skytingen fra bilen. Det skriver WSB-TV.

2. april i fjor ble Grant arrestert på flyplassen i Atlanta. 28. april i år fant juryen han skyldig i grov vold og besittelse av skytevåpen.

– Rus ser ut til å ha vært en påvirkende faktor for hendelsene 13. desember. Det er likevel ingen unnskyldning for Grants grove handlinger, sa assisterende distriktsadvokat Nemonie Nooks.

34-åringen vil bli dømt ved en senere dato.