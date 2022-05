Niklas Jung Hansen om The Voice-deltakelsen: – Har gitt selvtillit

Drammensgutten innrømmer at The Voice har krevd mye av ham, men at han kan høste frukter av deltakelsen.

Da drammenseren Niklas Jung Hansen (29) var åtte år gammel, fikk han utlevert skarptromme i skolekorpset, men da satte moren ned foten.

– Skarptromme var helt uaktuelt. Hun kjøpte en gitar til meg dagen etter og meldte meg på gitarkurs. Og det er jeg veldig glad for i dag, sier han når TV 2 slår på tråden.

Over 20 år senere har musikkinteressen tatt Hansen fra opptredener på puber og vielser med coverband til deltakelse i The Voice. I kveld skal sangtalentet kjempe om folkets gunst under programmets andre direktesending i Nydalen.

UFORVENTET: The Voice-deltaker Niklas Jung Hansen kunne ikke i sin villeste fantasi forestille seg at han skulle havne i The Voices direktesendinger. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

– Det har egentlig ikke gått opp for meg før nå at dette skal gå på direktesendt TV. Det er fullstendig overveldende. Jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere spenningene og nervene. Jeg må bare ta det imot, for det betyr mye for meg, deler han.

– Vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg

Til tross for at 29-åringen har drevet med musikk stort sett hele livet, er det først i nyere tider at han har tatt mot til seg og bruker sangrøsten han har blitt utstyrt med.

– Jeg har ikke hatt noen spesiell tro på sangstemmen min. Jeg synes ikke den er så spesielt særegen. Jeg har vært redd for å eksponere meg og redd for å vise stemmen min, og ikke hatt den beste selvtilliten når det kom til sang. Jeg er mest komfortabel med gitar og har ikke noe imot å være i bakgrunnen.

I de foregående rundene i sangkonkurransen har Hansen vært preget av nervøsitet og spenning.

– Det har vært så ille noen ganger at jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg og hvordan jeg skal håndtere spenningen. Det er mye prestasjon knyttet til dette, og musikk er veldig viktig for meg, forklarer han, og fortsetter:

– Det er ikke veldig komfortabelt å stå foran kameraet for meg. Det har vært en enorm omstilling å være mer aktiv i sosiale medier, og å dele bilder og videoer av meg selv. Jeg føler meg veldig stolt og modig som har turt å bli med på dette.

Samtidig vil han rose The Voice-produksjonen og meddeltakerne.

– De er helt fantastiske mennesker. Kommunikasjonen og opplegget fra de ansvarlige har vært suveren. Du vet til enhver tid hva du skal gjøre.

Da det ble klart at 29-åringen var videre til direktesendingene av The Voice, ble han svært overrasket.

– Jeg tror ikke jeg skjønte helt hva som skjedde før jeg satt i bilen på vei hjem. Jeg var ganske forberedt på at det var over og ut. Det er kanskje litt defensivt. Det ble jo et fullstendig sjokk når du forventer at du ikke skal gå videre, og så gjør du det, sier han.

SELVTILLIT: The Voice-deltakelsen har bidratt til at Hansen er tryggere på seg selv og sin egen stemme. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

– Har The Voice gitt deg økt selvtillit?

– Ja, det har det jo. Det har kanskje gitt den bekreftelsen som jeg håpet at det skulle gi og som jeg søker. Det er jo et resultat av utfallet i de tidligere auditionene. Jeg er fortsatt usikker, men jeg er mer sikker enn jeg var før The Voice, sier han.

– Blitt veldig glad i ham

En som har betydd mye for Hansen hittil i The Voice-eventyret, er mentor Espen Lind (50), som han beskriver som en «kjempefyr».

– Han er akkurat sånn som seerne nok ser ham på TV – rolig og sindig. Han har jo vært et forbilde for meg helt siden barndommen som både låtskriver og artist, så det å få jobbe med ham er utrolig givende og stort for meg. Samtidig har han kommet med gode og kloke beslutninger og tips til hvordan man kan håndtere nervene. Jeg har blitt veldig glad i ham i løpet av den korte tiden vi har kjent hverandre, sier han.

Skryt og tilbakemeldinger fra publikum har heller ikke latt vente på seg for artistspiren.

– Det har vært det mest rørende med hele deltakelsen. Jeg setter så pris på alle tilbakemeldingene fra folk jeg ikke har noen relasjon til. Det har kommet inn så mye hyggelig. Når folk tar seg tid til å skrive – det betyr veldig mye.

Vil skrive egne låter

Når 29-åringen ikke befinner seg på The Voice-scenen, veksler han mellom å arbeide som selger i et rekrutteringsbyrå, spille fotball og å drive podkasten «99% Norsk» som tar for seg utenlandsadopsjon.

I tiden fremover har Hansen et brennende ønske om å satse og å leve av musikken. Første steg er å ikke utelukkende covre musikk.

– Jeg vil bli mye flinkere til å skrive egne låter og produsere egen musikk. Bygge stein for stein i egen artistkarriere. Jeg vil bli bedre på å uttrykke meg selv gjennom musikk, og ikke bare gjennom andres musikk.

