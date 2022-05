Passasjertallene til Norwegian bykser opp

Norwegians trafikktall for april viser at selskapet hadde 1,4 millioner passasjerer. Dette er rundt 50 prosent flere passasjerer enn måneden før.

Nordmenns reiselyst fortsetter å stige etter nær to år med koronarestriksjoner, og den siste måneden har nær 1,4 millioner passasjerer valgt å fly med Norwegian – til sammenlikning hadde selskapet i underkant av 60.000 reisende i april i 2021.

Flyselskapet sier veksten kommer som resultat av sommerkampanjen deres som startet ved inngangen av april.

– Dette er mer enn en dobling på to måneder, og jeg er glad for at reiselysten fortsetter å stige. Vi har økt tilbudet betydelig på kort tid, og har samtidig styrket inntjeningen, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian i en pressemelding.

Kraftig passasjervekst for europeiske flyselskaper

Lufthansa hadde fire ganger så mange passasjerer første kvartal i år som i første kvartal 2021, mens det var en tredobling hos Air France-KLM.

Begge selskapene har også kuttet tapene sine betydelig sammenlignet med fjorårets første kvartal, i det flytrafikken er i ferd med å normalisere seg som følge av at land letter på koronarestriksjonene sine.

Air France-KLM gikk 1,5 milliarder euro i minus i første kvartal i fjor, men har nå redusert tapet til 552 millioner euro. Lufthansa har kuttet tapet fra 1 milliard euro i fjor til 584 millioner euro i år.

Optimistisk for fremtiden

Lufthansa er optimistiske for framtiden, og sier antallet bestillinger stiger fra uke til uke.

Direktør Carsten Spohr sier han forventer rekordmange passasjerer i sommer. Selskapet venter å ligge på om lag 75 prosent av normalen før koronaviruset i år.

Air France-KLM, som har tapt 11 milliarder euro i løpet av to år med pandemi, melder å ha fylt 75 prosent av kapasiteten sin hittil i år. De venter at dette vil stige til mellom 80 og 85 prosent i andre kvartal, og mellom 85 og 90 prosent i tredje kvartal.