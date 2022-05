Russland har simulert øvelse med atomklare raketter

Russiske myndigheter opplyser at landets styrker har gjennomført en simulert øvelse med raketter som kan utstyres med kjernefysiske stridshoder.

Øvelsen fant sted i eksklaven Kaliningrad og gikk ut på simulering av «elektronisk oppskyting» av det mobile rakettsystemet Iskander, som kan utstyres med kjernefysiske ladninger, står det i en uttalelse fra forsvarsdepartementet i Moskva.

Russiske styrker øvde seg på både enkeltangrep og samtidige angrep mot mål som imiterte rakettutskytingssystemer, flybaser, beskyttet infrastruktur, militærutstyr og kommandoposter bestående av en oppdiktet fiende, står det videre.

Etter å ha gjennomført «elektronisk» utskyting, gikk styrkene over til å øve seg på å endre stilliner for å kunne unngå «et mulig gjengjeldelsesangrep», uttaler departementet.

Kampenhetene øvde seg også på handlinger der de utsettes for stråling og kjemisk forurensing. Over 100 personer deltok i øvelsen, ifølge Moskva.

Kunngjøringen kom onsdag, på det som var den 70. dagen siden Ukraina-krigen startet.

Etter å ha sendt russiske styrker inn i Ukraina i slutten av februar, har president Vladimir Putin kommet med små hint om at han kan være villig til å utplassere taktiske kjernefysiske våpen.

De siste dagene har statlig fjernsyn i Russland forsøkt å gjøre atomvåpen mer spiselig for folket, mener observatører.

– I over to uker har vi nå hørt fra TV-skjermene våre at atomvåpensiloene bør åpnes, sier den russiske redaktøren og fredsprisvinneren Dmitrij Muratov.