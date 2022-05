Zelenskyj: Krigen er like ille som andre verdenskrig

Krigen i Ukraina er like ille som andre verdenskrig var, sa Ukrainas president i en tale via videolink til to arrangement i Danmark onsdag kveld. Dette er noen av de viktigste meldingene som kom fra Ukraina natt til torsdag.

Volodymyr Zelenskyj talte til danskene i forbindelse med to arrangementer i København og Aarhus, der Danmark markerte årsdagen for frigjøringen fra nazistene i andre verdenskrig.

Zelenskyj dro paralleller mellom krigen i Ukraina og andre verdenskrig og ba danskene huske naziokkupasjonen og hvordan de vant friheten da nazistene tapte krigen.

På den tiden feiret verden og hadde et håp om at det aldri mer skulle finne sted noen ond krig. Men nå har krig gjenoppstått med Russlands invasjon av Ukraina, og denne krigen er like ond som den Danmark minnes hver mai måned, uttalte presidenten.

– Okkupantene har allerede drept 220 barn, og vi vet ikke hvordan situasjonen er i de okkuperte områdene, sa Zelenskyj. Han sa at Russland har brukt nesten 1.000 raketter mot ukrainske mål, og at det i hovedsak er sivile områder som barnehager, skoler og universiteter som er truffet.

KØBENHAVN: Det var mange personer samlet i København for å se Zelenskyjs tale Foto: Liselotte Sabroe / AP

– Den russiske staten er ikke klar til å stanse krigen. De drømmer om å erobre Ukraina og andre europeiske land. De drømmer fortsatt om at frihet i Europa må forsvinne, sa presidenten.

Over 300 evakuert fra Mariupol-området

Onsdag ble 344 sivile evakuert fra Mariupol og områdene rundt, opplyser FN og ukrainske myndigheter.

– Nok en gang har vi klart å gi trygg ferdsel for sivile som var strandet i Mariupol og andre områder, takket være tett samarbeid mellom FN og Den internasjonale Røde Kors-komiteen, skriver FNs Ukraina-koordinator Osnat Lubrani på Twitter.

– Mange kom kun i klærne de hadde på seg. Vi gir dem nå hjelp i denne vanskelige tiden, med blant annet sårt tiltrengt psykologisk støtte, står det i en uttalelse fra FNs nødhjelpskontor (OCHA).

På meldingstjenesten Telegram takker Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk FN og Røde Kors for hjelpen.

EVAKUERT: Det er nå over 300 personer som er evakuert fra bunkeren under stålverket Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Onsdagens evakuering fra Mariupol, Manhusj, Berdjansk, Tokmak og Vasylivka var den andre som er fullført i regi av FN og Røde Kors og etter avtale med de krigførende partene. Rundt 100 sivile fra Mariupol ankom Zaporizjzja tidligere i uken.

Tidligere i uken ble det anslått at det er igjen rundt 200 sivile som har søkt tilflukt i bunkere under stålverket Azovstal. Azovstal er det siste stedet i Mariupol der ukrainske styrker har forskanset seg.

President Volodymyr Zelenskyj ba FNs generalsekretær António Guterres i en telefonsamtale onsdag om hjelp til å hente ut resten som oppholder seg i stålverket.

Russlands forsvarsdepartement varslet onsdag at landet vil stanse angrepet mot stålverket mellom klokken 7 og 17 norsk tid torsdag, fredag og lørdag, for å la sivile bli evakuert via en humanitær korridor.

Blodige kamper

I stålverket i Mariupol pågår harde kamper mellom ukrainske og russiske soldater.

Det melder The Guardian , som viser til nyhetsbyrået Reuters. Stålverket Azovstal er det siste stedet i Mariupol der ukrainske styrker har forskanset seg.

BOMBING: Stålverket i Mariupol har vært utsatt fro kraftig bombing Foto: Planet Labs PBC

– Jeg er stolt av mine soldater, som gjør en overmenneskelig innsats for å opprettholde presset på fienden, sier Denis Prokopenko, leder for Azov-bataljonen, på meldingstjenesten Telegram.

Han beskriver situasjonen som «ekstremt vanskelig».

Azov-bataljonen, som opprinnelig var en høyreradikal milits , ble innlemmet i de ukrainske regjeringsstyrkene i 2014. Bataljonen har vært sentral i forsvaret av Mariupol.