Leilighetskompleks i brann

Det brenner i et leilighetskompleks på Nøtterøy, opplyser politiet i Sør-Øst på Twitter.

Alle personene som bor i blokken er gjort rede for, opplyser politiet på Twitter.

Det er ikke meldt om personskade.

– Det er ikke meldt om kontroll på stedet, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Per Arne Amundsen.

Amundsen har ikke et nøyaktig antall på hvor mange leiligheter det er som brenner, men han opplyser at det skal være snakk om et par.

Det er ikke spredningsfare til andre bygg.