Sherri (27) ble funnet brutalt drept i sitt eget hjem – sendte sjokkbølger i USA

Sherri Rasmussen falt pladask da hun møtte jevngamle John Ruetten i 1984. Hun var da sjefsykepleier på Glendale Adventist Medical Center, mens han var i ferd med å avslutte studiene sine ved UCLA.

De to skal ha blitt stormende forelsket, og romansen førte til at de giftet seg i 1985. Etter bryllupsreise og en lengre ferie hadde paret så vidt rukket å begynne på tilvenningen til et langt liv sammen, da Sherri ble brutalt drept 24. februar 1986.

Fant kona myrdet

På det som ble hennes siste dag i live, hadde hun ringt inn til jobben og meldt seg syk. Da ektemannen forsøkte å sjekke hvordan det stod til med kona på formiddagen samme dag, var det ingen svar å få. Selv telefonsvareren var avslått, men John slo seg likevel til ro med at Sherri trolig hadde følt seg bedre og likevel dratt på jobb.

LYKKELIG: Sherri ble beskrevet som en positiv og varm omsorgsperson av alle sine nærmeste. Tapet av Sherri har preget familien siden 1985. Foto: Scanpix / AP / ABCNews / Facebook

Da han returnerte hjem etter arbeidsdagen, skjønte han fort at noe var galt ettersom både garasjedøren og bakdøren til huset stod på vidt gap.

På stuegulvet i sitt eget hjem, fant han kona drept. Hun var fortsatt kledd i morgenkåpa hun pleide å bruke, og han kunne se at hun var kraftig forslått. I tillegg var hun skutt flere ganger.

Ved nærmere ettersyn, oppdaget John at det var blodspor på både vegger og dører i huset. Kona hadde også et stort bitemerke på den ene armen, med tydelige merker etter tenner.

Raskt henlagt

Til tross for at åstedet bar preg av kamp, at Sherri hadde bitemerker på armen og at det trolig ville være DNA fra gjerningspersoner på åstedet, konkluderte politiet raskt med at Sherri måtte ha blitt overrasket av en innbruddstyv.

Politiet mente at ettersom hun ble funnet i morgenkåpe, uten andre klær enn undertøy på seg, må hun ha blitt overrasket av noen hun ikke forventet, og at gjerningspersonen derfor måtte være en for henne, ukjent person.

Saken ble raskt henlagt, og ble sett i sammenheng med en rekke innbrudd i de nærliggende områdene rundt den samme tiden som drapet på Sherri. De mente det trolig var en mann som hadde gjennomført drapet, selv om profileringen viste at kvinner oftest var mer tilbøyelige til å bite under slåsskamper enn menn.

Konklusjonen til politiet var at den som drepte Sherri, trolig var samme person som stod bak disse innbruddene. Det eneste som ble rapportert stjålet fra leiligheten til John og Sherri, var parets ekteskapslisens og Sherris BMW – en gave hun hadde fått fra sin nybakte ektemann.

Sherris smykkeskrin, med betydelig mer verdier enn hva parets ekteskapslisens ville innbringe, stod derimot urørt - godt synlig på soverommet.

Ingen fiender

I avhør av Sherris nærmeste, ble hun beskrevet som en omsorgsfull og kjærlig person, uten uvenner eller fiender. Det var for familien utenkelig at noen skulle hate datteren i så stor grad at de ville skade - og langt ifra drepe henne.

Ekteparets foreldre opplyste politiet om at den eneste som hadde oppført seg rart overfor familien, var Johns ekskjæreste, Stephanie Lazarus (25), som også jobbet som politibetjent ved LAPD.

Hun og John skal ha hatt en kort affære i tiden før han møtte Sherri, men skal ha gjort det slutt da han ville satse på Rasmussen.

Sjalu eks

Sherris far, Nels Rasmussen, mistenkte tidlig at Lazarus kunne ha noe med drapet å gjøre ettersom hun gjentatte ganger hadde oppsøkt paret, noe Sherri hadde reagert på.

På et tidspunkt hadde Lazarus dukket opp hjemme hos Sherri og John med et par vannski, som hun ville ha hjelp av John til å vokse for henne. Selv om John skal ha forsikret Sherri om at hun kun var en tidligere flørt, og ikke en person han hadde vært i et forhold med, hadde Sherri bedt ham om å holde seg unna henne.

Flyttet fra byen

Ettersom han hadde vanntett alibi, ble ektemannen John Ruetten rast sjekket ut av saken. Han orket ikke lengre bo i parets felles hjem, og sa opp jobben og flyttet fra byen kort tid etter drapet.

Saken fikk lite oppmerksomhet etter henleggelsen, utover noen avisskriverier da Sherris sørgende familie gikk ut i avisene åtte måneder etter drapet på datteren, og utlovet dusør for tips som kunne føre til at den skyldige ble tatt.

Sherris familie følte at de stadig ble nedprioritert av politiet i Los Angeles, og fortalte åpent om episoder der politiet hadde lagt på røret når de henvendte seg, eller at de hadde blitt sittende i lang tid å vente på å få svar når de ringte.

Overbevist om motiv

Nels Rasmussen var likevel overbevist om at politikvinnen Stephanie Lazarus hadde noe med drapet på datteren å gjøre, og gjorde gjentatte forsøk på å få politiet i Los Angeles til å gjenoppta saken.

ISKALD MORDER: Stephanie Lazarus holdt på sin mørke hemmelighet i nesten tre tiår, før hun til slutt ble avslørt Foto: Scanpix / AP / ABCNews

Han ble forsikret om at Lazarus var sjekket ut av saken som en person som politiet ikke mistenkte, men slo seg ikke til ro med dette, og fortsatte å gjøre det han kunne i håp om at han en dag ville kunne få rettferdighet for datteren. I årene som gikk ble Lazarus trukket fram som familiens hovedmistenkte.

Iherdige forsøk fra Nels Rasmussen på å få politiet til å utføre DNA-testing av hår, blod, og spytt fra åstedet ble avvist. I 1993 fikk familien Rasmussen den nedslående beskjeden om at politiet ikke hadde økonomiske midler til å utføre DNA-testing.

Nels tilbød seg å betale for testingen, men fikk til svar at det likevel ville være nytteløst ettersom de ikke hadde noen mistenkte å sammenligne resultatene opp mot.

Tiden går

Til tross for familiens bønner om at jakten på datterens drapsmann måtte fortsette, ble saken ansett som uløst og havnet i politiets «Cold Case» -register over saker med ukjent gjerningsmann.

Der ble den liggende til 2001, da den ble gjenåpnet rutinemessig for å sjekkes ut mot nye etterforskningsmetoder.

Etterforskerne fant da ut at DNA-spor fra saksmappen hadde blitt hentet ut av en etterforsker tilbake i 1993, men ikke blitt returnert. Det skulle gå ytterligere tre år før testen i Sherri-saken igjen dukket opp, da politiet i 2004 gjennomsøkte samtlige DNA-prøver fra rettsmedisineren. Men heller ikke denne gangen ble saken for alvor gjenopptatt for en grundig etterforskning.

I RETTEN: Stephanie Lazarus i rettssaken i 2012, der DNA-bevis mot henne sørget for å felle henne. Hun hadde da bygget seg opp en imponerende karriere innen LAPD. Foto: Scanpix /AP / ABCNews

Nettet snører seg inn

Cold Case-etterforsker Dan Jaramillo hadde planlagt dagen godt da han 5. juni 2009 spurte kollega Stephanie Lazarus om bistand i en sak.

Lazarus var en velrespektert og erfaren politikvinne med en CV som de fleste ville innrømme at var imponerende. I tillegg til å bli sett på som grundig, nøyaktig og profesjonell, var hun også en godt likt og ambisiøs kollega. Hun var godt gift med en annen kollega i politiet, og hadde engasjert seg spesielt i å rette fokus på barns sikkerhet i nærmiljøene.

I tillegg til sin lange karriere innen LAPD, hadde hun i en periode også drevet sitt eget detektivbyrå, Unique Investigations.

Nå var hun på vei til et av de velkjente avhørsrommene for å bistå i det hun ble fortalt var en sak om kunsttyverier. Dette var ren rutine for den erfarne Lazarus, som ble ført inn i avhørsrommet og egentlig ikke virket overrasket over at hun ble plassert i stolen som normalt sett mistenkte i saker plasseres i.

Avslørt etter årevis

Lydopptakene fra avhøret ble brukt som bevis i saken mot Lazarus, og har vært vist i en rekke dokumentarer og programmer om saken om drapet på Sherri Rasmussen.

«Vi har fått en sak hvor navnet ditt dukker opp i noen notater», sier etterforsker Jaramillo.

«Ok», svarer Lazarus, før hun blir spurt om hun husker John Ruetten.

I det timelange intervjuet utdyper Stephanie Lazarus sitt forhold med John Ruetten. Hun forklarer at hun så vidt husker at han var gift og at hun så vidt har fått med seg at kona ble drept. Selv husker hun ikke å ha møtt Sherri, og hun hevder det er umulig å huske ting som skal ha skjedd «en million år tilbake i tid».

Selektiv hukommelse

Hun forsøker så å styre samtalen ved å nevne felles kolleger hun har med Jaramillo og partneren hans, som også er i avhørsrommet.

Stephanie virker ikke nervøs, men prøver å være vennlig og kollegial. Hun ler og spøker, skifter mellom å være irritert og overrasket.

«Husker du hvordan du reagerte da du hørte at hun var død?», spør Jaramillo.

DØMT: Lzarus fikk streng fengselsstraff, og kan vente seg å måtte tilbringe resten av livet innenfor murene. Hun kan først søke om prøveløslatelse i 2039. Foto: Scanpix / AP / ABCNews

«Jeg ringte så klart familien. Jeg ringte noen av hans gamle venner. Det var jo sjokkerende å høre», fortalte Lazarus, som etter hvert plutselig husket mer og mer av omstendighetene rundt drapet av sin ekskjærestes kone.

Lazarus forteller så etterforskerne at hun og John datet, men at de bestemte seg for at de begge ville date andre, og at det ikke var noe seriøst mellom dem. Hun innrømmer så at hun likevel husker å ha møtt Sherri.

«Kanskje han var gift. Jeg husker ikke engang. Jeg husker ærlig talt ikke tidsrammen. Men jeg tenker: Kom igjen. Hvis du er sammen med henne, hvorfor ringer du meg da? » , sier Stephanie Lazarus i avhøret.

Og:

«Jeg kan ha gått til henne og sagt: Hei, vet du hva? Hvis han dater deg, plager han meg. Jeg tror vi hadde en samtale om det. Èn eller to, kanskje. Det kan ha vært tre.»

Alle detaljer offentlig kjent

Utskriften fra avhøret av Stephanie Lazarus skapte overskrifter over hele USA i tiden som fulgte. Og verken tabloide aviser eller velrenommerte publikasjoner som Los Angeles Times gjorde noe for å skjule Stephanie Lazarus iskalde fornektelse av drapet hun begikk nesten tretti år tidligere.

«Er jeg på skjult kamera? Beskylder dere meg for dette? Er det virkelig hva du sier?», sa en rasende Lazarus før hun minutter senere stormet ut av avhøret.

«Dette er vanvittig. Dette er fullstendig galskap», er det siste hun sier før hun forlater avhørsrommet etter å ha blitt konfrontert med stadig flere og flere beviser som peker mot henne i drapssaken.

Sekunder etter at hun er ute av rommet, blir hun påført håndjern og omsider siktet for drapet på Sherri Rae Rasmussen.

Politiskandale

Kausjonen for Stephanie Lazarus ble satt til ti millioner dollar, som tilsvarer nærmere 70 millioner kroner i dag. Lazarus ble sittende i fengsel i påvente av rettssaken, der det ble lagt fram fellende DNA-beviser for at det var hun som utførte drapet.

FIKK RETTFERDIGHET: Loretta Rasmussen fikk omsider oppleve at datterens morder ble stilt for retten. Her er hun avbildet i rettssaken der Stephanie Lazarus ble kjent skyldig. Foto: Scanpix / AP / ABCNews

Åstedsetterforskeren Jennifer Francis, som var en av pådriverne for å få saken gjenopptatt, rettet i ettertid flengende kritikk mot sin egen arbeidsgiver og mot etterforskerne som var satt på saken i starten. Hun hevdet rettferdigheten ville seiret langt tidligere hvis ikke LAPD-politiet og ansvarlig etterforsker Clipp Shepperd bevisst hadde ønsket å skjerme Lazarus.

Francis saksøkte så divisjonen for å ha ignorert beviser fra DNA-tester hun hadde gjennomført for å få saken oppklart tidligere.

Hardtslående beviser

Lazarus ble førtidspensjonert fra jobben i LAPD og ble sittende fengslet til rettssaken mot henne kom opp i 2012.

Statsadvokaten i saken åpnet sin prosedyre med uttalelsen: «et bitemerke, en kule, en pistolhylse og et knust hjerte. Dette er bevisene som vil vise at tiltalte Stephanie Lazarus drepte Sherri Rasmussen.»

FØRES BORT: Stephanie Lazarus har blitt et symbol på politiskandale i USA, etter at bevisene mot henne ikke ble godt nok etterforsket. Har føres hun bort etter å ha blitt dømt for drapet på Sherri. Foto: Scanpix / AP / ABCNews

I tillegg til full match på DNA som ble funnet på åstedet, konkluderte politiet tidlig med at drapsvåpenet var en pistol av kaliber 38. Et våpen mesteparten av politiet i LA på tidspunktet for drapet hadde hatt som sitt andre tjenestevåpen. Også Stephanie Lazarus.

11. mai 2012 ble Stephanie Lazarus dømt til 27 års fengsel for drapet på Sherri Rasmussen.

En sønderknust John Ruetten kom med en gråtende uttalelse da domsavsigelsen ble avsagt.

FIKK LIVET ENDRET: John Ruetten mistet sin store kjærlighet og orket ikke bo i Los Angeles etter drapet på kona. Under domsavsigelsen beklaget han til foreldrene for at han møtte datteren. Hadde han ikke møtt henne ville hun kanskje vært i live, sa Ruetten. Foto: Scanpix / AP / ABCNews

«Sherri Rasmussen hadde en innvirkning på så mange mennesker, og jeg var så stolt over at hun var min kone», sa Ruetten til retten.

«Hjertet mitt dunker fortsatt ekstra hardt når jeg ser på bildene av henne, men Sherri var ekstraordinær for mye mer av den hun var enn for hvordan hun så ut», sa John Ruetten gråtende før han henvendte seg direkte til Sherris etterlatte foreldre og søster.

SØNDERKNNUST: Sherri Rasmussens søster Theresa Lane avbildet under domsavsigelsen mot søsterens drapskvinne. Foto: Scanpix / AP / ABCNews

«Familien Rasmussen har behandlet meg som en sønn og en bror. Og tanken på deres dype sorg over at hun døde fordi hun møtte, og giftet seg med meg, gjør meg sønderknust », uttalte John.

Stephanie Lazarus soner for tiden straffen ved Central California Women`s Facility i Chowchilla, California. Hun kan søke om prøveløslatelse i 2039.

Kilder: NBCNews, InsideEdition, VanityFair, Wikipedia, Los Angeles Times