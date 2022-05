Vanvittig snuoperasjon sendte Real Madrid til finalen

Manchester City hadde én fot i finalen, men i løpet av to overtidsminutter var kampen snudd på hodet.

Real Madrid-Manchester City 3-1 (6-5 sammenlagt)

Manchester City hadde stø kurs mot Champions League-finalen, men to elleville overtidsminutter endret kampen totalt.

Innbytter Rodrygo sendte sjokkbølger gjennom City-laget da han på overtid sørget for 1-1. Minuttet senere scoret han igjen.

– Det er det villeste, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Kampen gikk til ekstraomganger og allerede etter tre minutter sørget Karim Benzema for 3-1-ledelse.

– De har stått på kanten av stupet i tre oppgjør på rad. Jeg fatter ikke hvordan det er mulig, sier Erik Thorstvedt.

Dermed var snuoperasjonen et faktum. Real Madrid skal spille Champions League-finale mot Liverpool 28. mai.

NEDTUR: Heller ikke i år får Pep Guardiola løfte Champions League-trofeet med Manchester City. Foto: JUAN MEDINA

– Vi gir oss aldri

For tredje gang i sluttspillet slo Real Madrid tilbake. Både i åttedelsfinalen mot PSG og kvartfinalen mot Chelsea måtte den spanske storheten hente frem noe helt spesielt, slik de gjorde mot Manchester City.

– Jeg føler dette oppsummerer denne klubben. Vi gir oss aldri, sier Casemiro etter kampen.

– Det er vanskelig å forklare, men det er nok et fantastisk øyeblikk på Santiago Bernabéu, sier Thibaut Courtois til TV 2.

Den belgiske målvakten hadde orkesterplass bakerst på banen da Rodrygo endret kampbildet totalt på overtid.

– Jeg kan ikke beskrive det. Vi er et stort lag med mange spillere. Vi har mange unge spillere, som er på vei gjennom. De trener bra og venter på sjansen sin. Noen ganger starter de, andre ganger er de på benken. Kanskje han var litt lei seg for at han ble benket, men han kom inn og utgjorde en forskjell. Det er ånden i dette laget, alle teller, sier keeperen til TV 2s reporter Arilas Berg Ould-Saada.

Øyvind Alsaker tror semifinalen går inn i storklubbens historiebøker og vil prege klubben i årevis.

– Dette er en kveld det kommer til å bli snakket om i generasjoner framover, sa Alsaker da kampen nærmet seg slutten.

City kunne juble først

Sett bort ifra et par sjanser til Karim Benzema var det lite som skjedde i førsteomgang av oppgjøret.

I andreomgang fikk Vinicius Jr. en gigantisk mulighet etter 20 sekunder. Men kantspilleren klarte ikke å styre ballen i mål fra fem meter.

– Den skal han klare å sette i mål, var dommen til TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Selv om det var Real Madrid som skapte mest, var det Manchester City som skulle få juble for mål først.

Etter å ha spilt seg fint gjennom spanjolenes midtbane, havnet ballen ute til høyre hos Riyad Mahrez. Kantspilleren var nådeløs da han hamret ballen i mål.

– Courtois er en strålende keeper, men selv han er sjanseløs der, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Men kampen var ikke over. Supporterne som hadde tatt turen til Santiago Bernabéu skulle bli vitne til noe stort.

I løpet av to ville overtidsminutter scoret innbytter Rodrygo to mål og sørget for ekstraomganger.

– For et bytte av Ancelotti! Han visste at kampbildet skulle bli slik, sa Mathisen.

Kun tre minutter var spilt av ekstraomgangene da Karim Benzema gikk i bakken. Kampens dommer pekte resolutt på straffemerket. Franskmannen var iskald. Dermed var Real Madrid i ledelsen for første gang i kampen.

– Karim Benzema fullbyrdet et mirakel, sa Alsaker i det kampen ble blåst av.

Flere mål ble det ikke. Real Madrid møter Liverpool i Champions League-finalen 28. mai.