– Trodde ekteskap skulle løse alle mine problemer

GOD KVELD NORGE(TV2): Artisten forteller at han fikk et emosjonelt sammenbrudd, da han skjønte at ekteskapet hans ikke kom til å løse alle problemene hans.

Justin Bieber (28) har tidligere vært gjennom en turbulent tid med flere skandaler, som avlyste konserter, kollaps på scenen og raserianfall. Han skapte også store overskrifter da han stormet scenen i Oslo.

I et intervju med Apple Music forteller popartisten at han i dag er på et mye bedre sted i livet, og forteller hvilke grep han har gjort for å komme dit han er i dag.

Fikk emosjonelt sammenbrudd

I 2018 giftet Justin Bieber seg med supermodellen Hailey Bieber (25). I intervjuet forteller popartisten at han først trodde ekteskapet hans skulle løse alle hans personlige problemer, og at han fortsatt jobber med seg selv for å få det bedre.

– Det er en reise. Jeg husker da jeg først giftet meg, så fikk jeg et lite emosjonelt sammenbrudd. Jeg trodde ekteskapet kom til å fikse alle problemene mine, men det gjorde det ikke, sier Bieber.

Videre forteller popartisten at det senere gikk opp for ham at han var en hykler.

– Du vil at kona di skal gjøre ting som du ikke gjør selv. Noen ganger er det vanskelig å se seg selv i speilet, og virkelig innse at du kanskje ikke er den personen du nødvendigvis trodde at du var, sier han videre.

Bieber forklarer at han tror denne tankegangen skyldes traumer og ulike hendelser han har opplevd i livet.

Sluttet å være hard mot seg selv

Videre i intervjuet forteller artisten hvordan religion har påvirket livet hans positivt, og at det tar stor plass i hverdagen hans.

– Jeg har snakket offentlig om trosreisen min tidligere, og hvordan forholdet mitt til Jesus har hjulpet meg til å ikke være så hard mot meg selv. Bare tanken på at jeg er tilgitt, og at han leder meg gjennom denne reisen, og at jeg dag for dag blir bedre og bedre, og ikke er så hard mot meg selv, forteller Bieber.

Videre avslører popartisten at han for tiden jobber med et helt nytt album, som han planlegger å gi ut om kort tid.

– Det er nesten ferdig. Det høres veldig bra ut, og jeg er veldig begeistret for det. Det er nok ikke så lenge til det slippes, sier Bieber.

Han forteller også at sangeren og låtskriveren John Mayer (44) gjester det nye albumet.

– Han er en jeg har sett opp til lenge. Han er på et helt eget nivå, det er sinnssykt, sier Bieber.