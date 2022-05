Rettsaken mellom Amber Heard (36) og Johnny Depp (58) har allerede vart i noen uker.

Det er satt av minst åtte uker totalt til rettsaken.

Bakgrunnen for rettsaken er at Johnny Depp hevder ekskona Amber Heard har diktet opp historier om mishandling, og krever 450 millioner kroner fra skuespilleren for ærekrenkelse.

– Grusomt å sitte her

Onsdag er det Heards tur til å innta vitneboksen.

– Jeg strever med å finne orden til å beskrive hvor smertefullt dette er. Det er grusomt for meg å sitte her i ukevis å gjenoppleve alt, sier Heard gråtekvalt fra vitneboksen.

– Dette er det mest smertefulle og grusomme jeg har vært gjennom, fortsetter hun.

Heard møtte Depp for første gang i 2008 i forbindelse med filmen «The Rum Diary».

– Jeg fikk en telefon om at Johnny holdt på med et prosjekt som var personlig for han og at han ville møte meg personlig. Jeg trodde jeg skulle på audition, men det var bare et møte, forteller Heard.

Skuespilleren forteller at hun etter møtet satt igjen med et inntrykk av at Depp som en karismatisk person og at hun ikke var en fan av arbeidet hans, men at hun visste hvem han var.

LANGER UT: Amber Heard Foto: Evelyn Hockstein / AFP

– Han er en av de mest kjente personene i verden. Jeg var ikke en kjent skuespiller, jeg var 22 år. Det var rart for han var dobbelt så gammel som meg, han er en verdenskjent skuespiller. Jeg synes det var merkelig, forteller Heard.

– Jeg tenkte «wow – dette var spesielt», sier hun videre.

– Føltes ekte

Heard forteller at det ikke var mye interaksjon mellom hun og Depp under innspillingen av filmen, før de skulle spille inn en kyssescene.

– Det føltes ikke som en vanlig scene lenger. Det kjentes mer ekte. Det er noen ting du gjør for å være profesjonell, men du bruker ikke tungen hvis du kan unngå det, sier Heard.

– Han tok tak i ansiktet mitt, holdt rundt meg og virkelig kysset meg, men vi filmen en scene, sier hun videre.

Både Depp og Heard var i andre forhold på dette tidspunktet.

Heard beskriver forholdet mellom de to som flørtende og vennskapelig under innspillingen av filmen.

– Jeg følte kjemi. Johnny følte åpenbart det samme, men vi var begge i forhold, og det er en jobb. Jeg husker det føltes skremmende, og at det gjorde meg nervøs, sier hun.

Ble forelsket

Videre forklarer hun at det tok lang tid før hun hørte fra Depp etter innspillingen, men at han etter hvert inviterte henne hjem til seg selv, og sendte henne flere gaver.

– Han sendte meg en nydelig kjole som jeg hadde brukt i filmen, sier Heard.

Etter en stund møttes de igjen i forbindelse med en pressetur for filmen.

– Etter presseturen ble vi forelsket uten å kunne vise det, fordi verden ikke visste at det var slutt mellom han og hans tidligere partner, sier hun.

Heard beskriver den første tiden deres sammen som vakker.

– Jeg følte denne mannen kjente meg og så meg på en måte ingen hadde gjort før. Jeg følte han forsto meg og forsto hvor jeg kom fra. Når jeg var rundt Johnny følte jeg meg som den vakreste personen i hele verden, sier hun, mens tårene presser på.

– Det føltes ut som en drøm, som absolutt magi.

Endret oppførsel

Men ifølge Heard begynte Depp etter hvert å forsvinne i perioder, og begynte å oppføre seg annerledes.

– Hver gang jeg gikk ut av huset, spurte han «skal du ha på deg det?».

– Dette var etter at han stoppet å prate med meg, han fortalte ikke hvorfor. Når han kom tilbake til livet mitt, forklarte han ikke hvorfor han oppførte seg annerledes. Han var sur på meg og jeg visste ikke hva jeg hadde gjort galt, sier Heard.

Videre forteller hun at han kunne bli sint og kaste ting.

– Han kastet glass på meg. Det var en sommer han kastet et glass gjennom kjøkkenet. Jeg husket jeg tenkte at det kunne ha truffet meg.

Hun forteller også at Depp skal ha kalt henne for hore.

– Jeg merket et mønster der det eskalerte. Han kastet glass, veltet bord, og slo veggen veldig nærme hodet mitt mens jeg sto der, og skrek til meg, sier Heard.

Hun forteller at han igjen forsvant, før han kom tilbake, fortalte at han hadde blitt edru og gikk tilbake til å være den snille mannen hun elsket.

Heard hevder også at Depp skal ha vært fysisk mot henne, og sier at det forandret livet hennes, men at hun tok han tilbake igjen.

Truet hunden

En av hendelsene Heard trekker frem var en gang hun hevder Depp anklaget henne for å være utro med ekskona si, Tasya van Ree.

De satt sammen i bilen med sine to hunder, Pistol og Boo, og kjørte langs Sweetzer Avenue i Los Angeles, da Depp ifølge Heard begynte å ule og tok tak i Boo. Han løftet yorkshire terrieren og holdt den ut av bilvinduet, mens bilen var i fart.

Heard sier alle i bilen stivnet til, og at hun selv dro armen hans tilbake i bilen.

Utførte «narkotikasøk»

Videre forteller Heard om en episode der de to hadde kranglet. I løpet av krangelen hadde Depp ifølge Heard kastet henne på sengen og revet av henne kjolen.

– Han tok meg på brystene og rev av meg undertøyet. Han spurte meg hvor jeg gjemte det, men jeg skjønte ikke hva han snakket om, sier Heard.

Hun sier han deretter tok henne i skrittet, der han ifølge Heard lette etter narkotika han mente hun hadde gjemt bort.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, jeg bare stod der, fortsetter hun.

