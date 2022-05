Spillerbørs: – Leverer ikke opp til standarden

Real Madrid er klare for Champions League-finalen etter å ha slått Manchester City sammenlagt over to kamper.

Engelskmennene så ut til å gå til finalen, men to mål på slutten sørget for ekstraomganger på Santiago Bernabéu. Et straffespark fra Karim Benzema sendte Real Madrid til finalen mot Liverpool.

Sjekk hvordan TV 2s kommentator Espen Weens vurderer spillerne: