Den enorme forvandlingen: – Hvis ikke du har det, så spiller du ikke for Viking

29. oktober 2017 ble en bekmørk dag i Vikings stolte historie. Rekken på 28 sammenhengende år i norsk toppserie var over. Tromsø sendte Stavanger-laget ned i førstedivisjon med 3–0-seier på snødekte Alfheim. Viking rykket ned til nivå to for første gang siden 1986.

– Selvfølgelig er dette trist for klubben. Vi har sett det komme i noen uker nå, men får bekreftelsen i dag, innrømmet daværende Viking-trener Ian Burchnall like etter kampen.

I korte trekk handler det om en samlet klubb og en samlet by Bjarte Lunde Aarsheim, Viking-trener

Trener Burchnall, som hadde erstattet sparkede Kjell Jonevret som trener tidligere det året, forlot klubben etter nedrykket. Det samme gjorde sportsdirektør Bård Wiggen og flere av spillerne.

Ny tankegang

Inn kom veteranen Bjarne Berntsen med en ny filosofi og tankegang. Med seg i trenerteamet tok han med seg de lokale trenerne Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim. Trioen ville satse på lokale spillere, bidra til å bygge en ny kultur i hele organisasjonen, og lyktes umiddelbart med sitt prosjekt. På første forsøk rykket klubben opp igjen, og året etter ble blåtrøyene cupmestre.

Fem år etter det tunge nedrykket er stemningen snudd fullstendig på hodet i Stavanger. Tårer og ergrelse er blitt til begeistring, entusiasme og jubel.

Fikk sparken etter nedrykket

Ekspertene snakker om at Viking kan være en gullkandidat denne sesongen, etter å ha kapret tredjeplassen i fjor, i det som var Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheims første sesong som hovedtrenere.

– Det er ikke lett å beskrive den reisen på noen få minutter. Men det handler i korte trekk om en samlet klubb og en samlet by, der vi i OBOS-ligaen startet arbeidet med å bygge stein på stein i håp om å gjøre Viking til en stabil toppklubb på sikt, forteller Vikings trener Bjarte Lunde Aarsheim til TV 2.

LANGT NEDE: Vikings trener Bjarne Berntsen snakker med supportere etter 0-5 tap i OBOS-ligaen mot Nest-Sotra i 2018. Foto: Hommedal, Marit

– Måtte stikke fingeren i jorden

Vikings midtbanekriger Kristoffer Løkberg har vært en viktig brikke i klubbens snuperasjon. Trønderen vet mye om det gode arbeidet som foregikk i kulissene.

– Jeg kom hit sommeren 2019, og har vært så heldig at jeg bare har fått være med på en eneste lang opptur, poengterer han overfor TV 2.

– Men jeg har hørt mye om det Viking har gjort. Egentlig vil jeg si at det startet etter nedrykket. Da måtte klubben stikke fingeren i jorden, og finne ut hvem de ville være og hva de ønsket å stå for. Det ble en samling i bånn, og spillerne som ble hentet til Viking var en gjeng med spillere som ønsket Viking opp og frem, og ikke tenkte på pengesekk eller andre grunner for å spille for klubben, fortsetter den tidligere Brann-spilleren.

VIKING-PROFIL: Kristoffer Løkberg forklarer hvordan spillerne unner hverandre suksess. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han roser også arbeidet og filosofien Bjarne Berntsen innførte da veteranen vendte tilbake til Viking og sikret klubben umiddelbart opprykk.

– Bjarne Berntsen signerte lokale spillere og sørget for en lokal forankring, og skapte en kultur der ydmykhet og knallhardt arbeid uansett skulle ligge i bunn, sier han.

Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim videreførte og utviklet Berntsens filosofi og tankegang da de overtok som hovedtrenere foran sesongen 2021.

– Vi har tatt med spillerne på den utviklingen Bjarne startet, og videutviklet det. Kanskje er det enda tydeligere enn før, sier Morten Jensen.

Se jubelscenene da Viking rykket opp

Alle unner hverandre suksess

Akkurat det med kulturbygging innad i laget har vært svært viktig på Vikings vei tilbake til toppen av norsk fotball. Selv om spillere blir henvist til benken, unner de lagkameraten som spiller i deres posisjon suksess.

En slik kulturbygging er ikke gjort over natten.

– Men spillerne har sett betydningen av at selv om du sitter på benken, så kanskje du kommer inn og avgjør kampen, poengterer Bjarte Lunde Aarsheim.

Starter du på benken, så kreves det samme ansvar og holdninger som de som starter Viking-trener Morten Jensen

– De vet hva som kreves for å være Viking-spiller. Starter du på benken, så kreves det samme ansvar og holdninger som de som starter. Hvis ikke du har det, så spiller du ikke for Viking, samtykker Jensen med sin trenerkollega.

Kristoffer Løkberg forklarer hvordan spillerne tenker.

– Gruppen består av masse ambisiøse spillere som selvsagt har store tanker og drømmer om sin egen karriere. Men for alle her er det én ting som gjelder, det er at Viking lykkes som klubb, og at vi som klubb tar neste steg. Er man ute av laget, så er det en grunn til det. Det som betyr noe, er å ta ut det laget som slår neste motstander. Og om det betyr at noen må starte på benken, så er de like viktige for å vinne den kampen for det, konstaterer Viking-profilen.

Og slår fast:

– Dette er en veldig god gruppe, og en gjeng spillere som drar i samme retning. Vi har den kulturen der vi nettopp unner hverandre suksess. Ingen henger med hodet over å bli plassert på benken, da er det fullt fokus med å bidra fra benken og støtte opp resten.

Brekalo matchvinner:

– Må passe inn i teamet vårt

En annen suksessfaktor er Vikings spillerrekruttering de siste årene. Spillere som David Brekalo, Gianni Stensness og Markus Solbakken er eksempler på spillere som har etablert seg raskt på laget og nærmest umiddelbart har vist utvikling.

At Viking har gjort de rette tingene på spillermarkedet, er heller ikke tilfeldig. Grundighet og nøye vurderinger ligger til grunn før det tas avgjørelser rundt hvem som skal hentes.

– En ting er alt det arbeidet vi gjør i forkant, men det viktigste for oss er å rekruttere rett personer. De skal passe inn i teamet vårt og i spillergruppen. Vi er veldig nøye med hvilke typer vi ønsker å ta inn. De må dele våre verdier og holdninger, og passe inn i spillestilen vår, forklarer Morten Jensen.

Det er viktig å snakke «vi» foran «jeg» Bjarte Lunde Aarsheim

– Det er viktig å snakke «vi» foran «jeg». De spillerne som kommer hit, sklir fort inn i gruppen og blir godt tatt imot. For det er jo slik at vi er et team her. Jeg og Morten er et team og vi har et team rundt oss. Alle drar i samme retning, skyter Lunde Aarsheim inn.

Selv om Viking så langt har lyktes med «alt» de foretatt seg på spillermarkedet, er Morten Jensen klar over at de ikke alltid vil treffe like godt.

– Det er alfa og omega å treffe på spillerlogistikk. Så må vi nok være ærlig å si at vi nok kommer til å bomme på noen caser vi og. Men vi håper at det blir langt mellom dem. Det viktigste for oss er at spillerne som kommer til Viking har sult og ser at det er gode muligheter til å ta nivået videre. Det er ikke her du tjener de store pengene, men her står utvikling og det å være med i det kollektive i høysetet, sier Viking-treneren.

Trenerduoen har også de siste årene økt fokuset på fotballanalyse og rekruttert høyt kvalifiserte trenere til klubbens akademi. Det har sørget for at bare flere og flere av klubbens spillere fra egne rekker tar steget opp på A-laget.

– Vi følger nøye spillerne i akademiet, og der har vi noen fantastiske gode trenere. Spillerne som er en del av akademiet er heldige og får veldig god grunnskolering og alle forutsetninger blir lagt til rette for at de skal lykkes i toppfotballen, roser Jensen.

SUKSESSTRENER: Morten Jensen følger spillerne i Viking-akademiet nøye. Utvikling av egne spillere er også en av Vikings suksessformler. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Også fansen tok en samling i bånn

Det er ikke bare Viking som klubb som tok en samling i bånn og måtte gjennom en snuoperasjon etter nedrykket i 2017. Også supporterne fant ut at de måtte ta grep.

De siste årene har fansen på Vikings Felt O markert seg som kanskje landets beste supportere, ikke minst under hjemmekampene, men også på bortekampene.

Ved hver hjemmekamp er mellom 600 og 1200 supportere samlet på den ene langsiden og bidrar til å skape en enorm stemning og ramme når Viking spiller på eget kunstgress.

STOLT: Roar Åkerlund i VikingHordene er stolt over det fansen har fått til på Felt O. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

Talsmann og leder for VikingHordene, Roar Åkerlund, er stolt over det Viking-fansen har fått til.

– Vi hadde en samling i bånn etter nedrykket, og fant ut at om vi skal levere på tribunen i Stavanger, så må vi jobbe sammen. Vi satt oss ned sammen med ulike grupperinger, og fant sammen om det vi var enige om. De grepene vi gjorde, om å samle alle under Felt O-paraplyen, lyktes vi med, sier en stolt Åkerlund til TV 2.

– Har du opplevd bedre stemning på Vikings hjemmekamper tidligere?

– Nei. Vi hadde noen topper i gamle dager, men det var ikke i nærheten av det trøkket og livet vi klarer å skape på feltet nå. Nå har vi et felt der alle bidrar, og det er ufattelig gøy. Det vi leverer på hjemmebane har vi aldri opplevd før i Stavanger, og heller ikke når vi reiser på bortekamper, svarer Viking-supporteren.

Knuste FKH med Tripic på Felt O:

– Bruker Felt O aktivt inn mot spillergruppen

Både spillerne og trenerne til Viking har selvsagt lagt merke til den enorme støtten de får under hjemmekampene fra felt O. De er takknemlige.

– Vi bruker felt O aktivt inn som trenere mot spillergruppen, og føler at vi spiller med en 12. mann både hjemme i Stavanger, men også på bortebane. De møter opp i hopetall. De gir oss en fenomenal støtte, og jeg føler gjengen på Felt O bare har vokst i takt med det vi har greid å oppleve sportslig i det siste, roser Jensen.

Viking er i utvikling. Fansen er i utvikling. Men hvor langt kan Viking nå dersom den positive utvikling bare fortsetter og fortsetter? Morten Jensen vil ikke si at Viking vil gå for gullet. Foreløpig.

– Nå har jeg og Bjarte signert for fire nye år. Da har vi jo lyst til å vinne noe med Viking. Seriegull hadde jo smakt best på et eller annet tidspunkt, det kan vi klare om vi er gode over tid. Så er jo cupen alltid noe som kribler i oss, samtidig som vi ser at både Molde og Glimt gjør det bra i Europa, og vi skal ut i kvalifiseringen til sommeren. Det hadde vært fantastisk å gi fansen og klubben muligheten til gruppespill i Europacupen, for eksempel, våger Jensen seg å si.

Men:

– Først og fremst tenker vi utvikling, bedyrer han.