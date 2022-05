Riise åpen om savnet av sønnen i ny serie: – Det er fryktelig tungt

Strøm de to første episodene av Fan av Riise på TV 2 Play nå.

– Man får sjokk. Det første man ser, er en pakke med damebind. Det er ikke jeg vant til. Da skjønte jeg at «nå er jeg i en jentegarderobe, og ikke i en herregarderobe». Jeg måtte se dobbelt.

Rett opp og ned, i en enkel stol, med hendene foldet, sitter John Arne Riise og prater om sitt nye liv som trener for Toppserie-klubben Avaldsnes.

Det er et par hektiske uker til seriestart. Riise sier at han er usikker på mye, men helt sikker på én ting; at han er kommet til rett plass når han nå tar steget over på kvinnesiden i norsk fotball.

KNIPSESTRAFF: Et av triksene John Arne Riise brukte for å få ned skuldrene i starten av møtet med kvinnefotball. Foto: TV 2

– Jeg merker at det å bli trener for et damelag, å gjøre det med mitt navn... Da følger det automatisk med et ansvar, uten at du nødvendigvis vil det. Det ansvaret er å løfte kvinnefotballen og gjøre det mer synlig. Det skjer automatisk når jeg kommer inn. Folk blir nysgjerrige på det og vil følge mer med. På godt og vondt, sier Riise om sin egen rolle.

42-åringen, som selv har en datter, sier at han i sin nye jobb ser på seg selv like mye som en ambassadør og farsfigur, som fotballtrener.

– Jeg føler på det ansvaret, og ja, jeg takker ja til det ansvaret. Jeg syns kvinnefotballen fortjener å få den anerkjennelsen med tanke på hvor mye tid som legges ned. Jeg merket det på et kickoff jeg var på. Det var viktig at jeg var der. Kvinnefotballen bruker mitt navn og ansikt for å fremme seg. Det er naturlig, og jeg syns det er moro. Jentene fortjener det, for de legger ned vanvittig mye innsats, sier Riise.

AMBASSADØR: John Arne Riise ser på seg selv som forkjemper for kvinnefotballen. Foto: Jan Kåre Ness

«Sinte-Riise», som han omtaler seg selv som fra tiden i Flint, har han lagt bak seg. Sesong to viser definitivt en mer sindig utgave av ham selv. En Riise som opptrer minst like mye som en mentor i tunge tider der laget taper flere kamper på rad.

– Jeg føler at jeg ikke blir like sint som på guttesiden. Jeg føler jeg skal veilede dem til å bli bedre, både som mennesker og som spillere. Da er det ikke vits å stå og kjefte. Da lærer de ingenting.

– Det er unge jenter det er snakk om, med følelser. Da er det viktig å legge en hånd rundt dem og forklare dem ting, snarere enn at jeg går og smeller i garderoben. Det gjør også at jeg blir veldig fort glad i dem. Det merker jeg nå. Ingen skal fucke med jentene mine, uten at de får høre det fra meg, sier Riise med et smil.

Den tidligere Liverpool-stjernen innrømmer at han «ikke klarer å legge fra seg jobben», og er å finne på treningsfeltet – eller i gangene – fra åtte om morgenen, til sent på kveld.

– Jeg har et vanvittig press på meg. Så jeg føler at jeg må tenkte fotball 24/7, sier Riise selv.

TUNG START: John Arne Riise måtte raskt lære seg å håndtere motgang i jobben i Avaldsnes. Foto: MARIUS SIMENSEN

I starten var han usikker på hvordan han best skulle angripe overgangen til å trene damer. Guttegarderober har Riise bodd i siden barndommen. Men jentegarderoben var en ny opplevelse. Ikke minst i et veldig ungt Avaldsnes-lag, der flere spillerne ikke en gang har rukket å være russ, og der gjennomsnittlig alder er under 20 år.

– Regelen er at jeg banker på og spør, om det er klart, før jeg kommer inn. Det å gå inn i pausen og være forbanna. Her kan man ikke bare bruse inn, sier Riise om kjørereglene.

Han er ærlig på at han forventer at spillerne prater om ham bak hans rygg.

– Jeg regner med at jeg som trener blir baksnakket. Det trenger ikke å være negativt. Det kan være positivt, det. At de liker det vi driver med og det vi trener på. Jeg liker å ha selvironi, å ha god stemning. Hva de sier om meg bak min rygg, det vet jeg ikke. Og det får jeg sikkert ikke vite heller, for det som skjer her inne, det blir her inne. Men nå er jeg så ofte her at de ikke rekker å si så mye uansett, sier Riise og ler.

NY GARDEROBE: John Arne Riises Avaldsnes. Foto: TV 2

Stilte spørsmål til spillerne

Før sesongen, i frykt for at fortiden skulle prege hvordan spillerne så på ham, tok han er prat med flere av dem.

– Jeg merket tidlig at folk holdt igjen. Om de var starstruck eller nervøse, jeg vet ikke. De virket veldig innestengte. Men jeg er sosial og kødder mye, så jeg fikk løsnet opp i det raskt. Jeg liker å starte treninger med kødd, fleiper Riise.

– Jeg spurte dem hva de tenkte om meg. De fleste trodde jeg var jævlig streng. Jeg skjønte at deres inntrykk kom til å være det. Men de fleste sa at det ikke tok lang tid før de skjønte at det ikke stemte. At jeg heller er morsom, sosial, køddete, lett å prate med, positiv, barnslig.

Det er Riises to kapteiner enige i.

– John Arne som trener, han prater veldig mye. Han har veldig mye energi, sier venstreback Hanna Dahl (27).

– Det smitter over på oss. Han gir oss energi i måten han er på, istemmer klubbens største profil på banen; spissen Karina Sævik (26).

Nettopp den energien mistet Riise etter nedrykket med Flint i fjor høst.

– Du får ikke en tøffere start som trener enn det, med tanke på motgang. Jeg hadde aldri i min villeste fantasi tenkt at vi skulle rykke ned. Jeg var flau i perioden etterpå, og var ikke mye ute blant folk de første ukene, sier Riise om tiden etter at han forlot sin første trenerjobb.

– Man starter å tvile på seg selv. Jeg tenkte at det ville bli vanskelig å få noen andre klubber til å satse. Men så må man tenke om igjen; at hele karrieren har jeg brukt motgang og at folk ikke tror på meg, som en motivasjon til å bli best. Og så dukket plutselig en melding opp, sier Riise om SMS-en fra uventet hold i Haugesund.

En rekke personer sperret opp øynene da Riise meldte overgang til kvinnefotball 8. desember i fjor. Også for Riise selv har overgangen vært et lite sjokk, først og fremst utenfor banen.

PROFIL: Landslagsspiller Karina Sævik er blant John Arne Riises viktigste spillere i Avaldsnes. Foto: Jan Kåre Ness

Etter nedrykket med Flint, solgte han huset i Tønsberg og flyttet bort fra familien han hadde rundt seg. Han og ekskona Louise Angelica gikk fra hverandre i april i fjor, men han fortsatte å bo i nærheten av både eksen og sønnen Colin (2).

– Colin, det er et vanvittig savn, og det gjør at du ofte tenker om det var rett valg å gå ifra hverandre. De tankene kommer inn. Nå var Colin her forrige uke for første gang, og besøkte meg. Jeg hadde ham alene noen dager før Louise kom og hentet ham. Han elsket å være her, og Louise trivdes også her. Man får noen tanker om «hva er livet? Hva er fremtiden sånn privat?». Noen tanker om de valgene jeg har tatt den siste tiden. Kan de ha vært feil? sier en åpenhjertig Riise i dokumentaren.

Ekstra tungt var kombinasjonen samlivsbrudd utenfor banen, og nedrykk på.

– Jeg hadde gått igjennom et brudd på hjemmebane. Det å så flytte bort fra alt og alle, til et sted jeg ikke kjenner noen, da ofrer jeg jo det å være nær familie og venner. Det å ikke kunne følge opp barna og junior (Colin). Du føler du lever et annet liv enn det de nærmeste gjør. Det er tungt. Men så vet alle at drømmen min er å bli trener på toppnivå. Så må man gjøre det beste ut av det. Men det er klart det er tungt. Fryktelig tungt, innrømmer Riise.

Fem år etter at han la fotballskoene på hyllen for godt, har han fortsatt ikke gitt opp drømmen om å en dag returnere til England og Premier League.

– Jeg er ganske trygg på at jeg i løpet av karrieren vil lykkes i å bli Premier League-trener. Ja, det er hårete, men om man ikke har drømmer, hva er vitsen da?

