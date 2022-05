En detalj ved boligannonsen vekker oppsikt – ser du hva?

I boligannonsen til en familievilla i Amager i København, dukker det opp en underlig detalj som har fått flere til å gruble.

Eiendomsmeglerfirmaet Nybolig Amager - Øresundsvej frister med en 126 kvadratmeter stor villa, men på ett av bildene gjemmer det seg noe i en av sengene.

Det var Se og hør Danmark som først omtalte saken.

Barnebarnas verk

I sengen inne på det rosa soverommet stikker det nemlig frem en hånd fra dyna. Hånden gir en slags «true crime»-følelse og man kan stille seg spørsmålet om hva den gjør der.

EN HÅND: Det skjuler seg en hånd fra dynen på det rosa soverommet. Foto: Nybolig Amager – Øresundsvej / Martin Pedersen

Martin Pedersen som er selger for Nybolig Amager - Øresundsvej, understreker at hånden ikke tilhører et ekte menneske.

Det er likevel en forklaring bak hånden på bildet.

– Det var familien som syntes det kunne være gøy å gjøre litt moro. Så barnebarna bestemte seg for å gjemme hånden i senga da bildene ble tatt, sier Pedersen.

– En god latter

Tilbakemeldingene på bildet i annonsen har bare vært positive, ifølge selgeren selv.

– Folk har fått seg en god latter, sier Pedersen til TV 2.

Det er ikke uvanlig at man velger å gjøre litt ekstra ut av en boligannonse for at den skal bli lagt merke til.

I en noe spesiell videoannonse for en bolig i Sydney danset et par seg gjennom de forskjellige rommene for å vise frem boligen.

Da en Oslo-kvinne skulle legge ut sin bolig for salg på Grønland, fikk hun tre venninner til å stille opp på bildene i niqab. Kvinnen som skulle selge leiligheten er selv muslim.

Venninnene hadde på seg niqab fordi de ikke ville vise ansiktene sine, men det var også for å vise at boligen var i en fargerik bydel.

I Bodø var det også en eiendomsmegler som gikk på en smell da han glemte å endre en bildetittel i boligannonsen.

Under bildet av terrassen fulgte det med teksten: «Her kan du kanskje pule.» Megler og selger hadde hatt en morsom tone sammen, men dette var ikke den opprinnelig tenkte teksten til bildet. Megleren måtte legge seg flat etter blemmen.