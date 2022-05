Spansk TV-stjerne med Haaland-beskjed: – Han må ta en titt på dette

Onsdag fra kl. 20.00: Se Real Madrid-Manchester City på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Play.

Som hver kveld mellom søndag og torsdag, ankommer Pedrerol lokalene til TV-kanalen MEGA i Madrid rundt klokken 23.30.

I to timer fra midnatt leder han det svært populære programmet «El Chiringuito», der han sammen med et panel av journalister, tidligere fotballspillere og personligheter diskuterer siste nytt i fotballverdenen.

HAALAND I FOKUS: Erling Braut Haaland var blant temaene som ble diskutert under sendingen natt til onsdag. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Rundt én million spanjoler er innom sendingen, til tross for at den starter ved midnatt. Programmet sendes også i Latin-Amerika og har et nedslagsfelt på flere millioner på ulike sosiale medier.

Pedrerol har fått for vane å gå viralt over hele verden gjennom sine særegne introduksjoner. Seansene består gjerne av lange kunstpauser, voldsomme lys- og lydeffekter og følelsesladde monologer.

Totalslakten av Eden Hazard fordi han smilte og lo med en tidligere lagkamerat i Chelsea etter å ha blitt slått ut av Champions League i fjor, er kanskje programmets største virale suksess.

Det eksklusive Super League-intervjuet med Real Madrid-president Florentino Pérez skapte også flodbølger internasjonalt. Det samme har dekningen av Kylian Mbappés mulige overgang til Real Madrid gjort.

Denne kvelden åpner Pedrerol med en emosjonell beretning om hvordan Villarreal-fansen fikk hjertene sine knust etter å ha fått håpet tent da de ledet 2-0 til pause over Liverpool.

Like før sendingen tar programlederen seg tid til å diskutere et av temaene som har engasjert «El Chiringuito»-seerne mest de siste to årene: Erling Braut Haaland.

– Haaland har vært en skikkelig overraskelse i hele Europa. Han er en ekte målscorer. Han er en av de spillerne det er veldig vanskelig å finne. Han har klart å bli en spiller som hele Europa snakker om, og der de viktigste klubbene ønsker ham, sier Pedrerol til TV 2.

Stilt til veggs om Haaland-regnestykke

Mannen med den grå sleiken er en av de største TV-kjendisene i landet. Han har 1,7 millioner følgere på Twitter og deltok blant annet på spanjolenes versjon av «Maskorama» i fjor.

Men han er ikke bare populær. Pedrerol har fått mye kritikk, blant annet på grunn av sin nære relasjon med Real Madrid-president Florentino Pérez, som han beskyldes for å være det fremste talerøret for i spanske medier.

Om jakten på Haaland sier han:

– Det har vært en prosess der Real Madrid forelsket seg, så kom spørsmålene. Det største spørsmålet for dem har vært «hva skjer med alle skadene?» Han har vært skadet i tre måneder denne sesongen. Det er det store spørsmålet for Madrid.

– De grubler også over alle kostnadene. Haaland-operasjonen er vanskelig, som Bayern München har uttalt offentlig. Real Madrid synes også det er komplisert, sier Pedrerol.

– Tror du det fortsatt er mulig at Haaland ender i Real Madrid i sommer?

– Real Madrid har en prioritet, og det er Kylian Mbappé. De venter med at den franske ligaen skal bli ferdig så de kan fullføre den signeringen. Deretter er Haaland-overgangen avhengig av om Haaland ønsker det. I Madrid vet de at Haaland ønsker å spille her. Så kommer det an på økonomien. Real Madrid regner på det. De vurderer at hele pakken vil ligge på rundt 200 millioner euro. Det synes de er for mye, sier Pedrerol.

I en nylig episode av programmet sto han foran en tavle og skrev opp det angivelige Haaland-regnestykket med kritt: 100 millioner euro til Borussia Dortmund, 50 millioner euro til Haalands nå avdøde agent Mino Raiola, og 50 millioner euro til pappa Alfie Haaland. Dette i tillegg til 50 millioner euro i årslønn til spilleren selv, hevdet Pedrerol.

Ifølge TV 2s opplysninger stemmer ikke disse tallene overens med hva det vil koste å signere Haaland. Den reelle totalsummen er lavere.

– Er du sikker på disse tallene? Det er ikke det vår informasjon tilsier.

– Det er tallene som Real Madrid har studert. De kan selvfølgelig være lavere, for Real Madrid har ikke forhandlet om dem, men det er det grove anslaget klubben gjorde i utgangspunktet basert på undersøkelsene de gjorde, sier Pedrerol.

– Hvilket syn har Real Madrid på Haaland nå?

– Real Madrid ser på Haaland som den store spissen for de neste åtte til ti årene. Han er fremtidens angriper. Real Madrid har Benzema, som har to år igjen på maksnivå, men de tror Mbappé og Haaland vil kjempe om Gullballene de neste to, tre, fire, fem årene.

Slik TV 2 meldte i forrige uke, er Manchester City klare favoritter i jakten på Haaland, blant annet på grunn av det sportslige prosjektet og at de har sikret finansiering av hele avtalen. Klausulen i Dortmund må utløses i juni.

– Hvordan tror du fansen og klubben vil reagere dersom Haaland går til Manchester City?

– Real Madrid begynte å drømme om Mbappé og Haaland sammen. Da ville de blitt verdens beste lag. Akkurat nå tror jeg Real Madrid-fansen er nervøse for Mbappé og vil at den overgangen skal gå i boks, men jeg tror fortsatt Real Madrid-fansen tror at Haaland kommer og at de kan få et nytt «galácticos»-lag igjen.

«Los Galácticos»-uttrykket stammer fra da Real Madrid-president Pérez begynte å samle på superstjerner på starten av 2000-tallet. Klubben signerte Zinédine Zidane, Luís Figo, Ronaldo og David Beckham under det som er kjent som den første «galácticos»-perioden.

Den andre kom da Pérez ble gjenvalgt som president i 2009 og signerte Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema og Xabi Alonso samme sommer.

Ifølge Pedrerol vil den tredje finne sted dersom Mbappé og Haaland finner sammen i den spanske hovedstaden.

Absurd Haaland-analyse

– Hva vil du si til Haaland som en siste beskjed om hvorfor han burde komme til Real Madrid?

– Real Madrid er en klubb som er veldig viktig i hele verden. Den har en brutal kraft, en utrolig tilhengerskare. Haaland må ta en titt på hvordan det så ut da Real Madrid feiret ligagullet i helgen med 200.000 mennesker i gatene.

– Han må komme til Santiago Bernabéu og forstå hva det handler om. Han må komme hit og få en omvisning. Faren hans har allerede vært på Valdebebas, klubbens treningsanlegg, og jeg har hørt at han likte det veldig godt. Han bør spørre faren sin hvordan det var på treningsanlegget her, gliser Pedrerol.

ØNSKER VELKOMMEN: Josep Pedrerol direkte i El Chiringuito. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Haaland har figurert i flere spesielle innslag i programmet de siste årene. I en seanse fra februar i fjor, der en utsendt reporter var til stede da Haaland ankom spillerhotellet i Sevilla med Borussia Dortmund, fikk nordmannen spørsmål om hvem som er best av Mbappé og ham.

Haaland svarer «hva?» og får spørsmålet gjentatt før han går inn på hotellet uten å svare.

Deretter begynner den dyptgående analysen i studio, med spoling frem og tilbake av Haaland som gjør en gest til en lagkamerat der han peker på seg selv.

«Prøver HAALAND å si med denne GESTEN at han er BEDRE enn MBAPPÉ?», spør «El Chiringuito».

‼️EXCLUSIVA @elchiringuitotv‼️ ¿Quiere decir HAALAND con este GESTO que es MEJOR que MBAPPÉ?



– Hvorfor går dere så grundig til verks i analyser og spekulasjoner rundt ting som dette?

– Vi liker å observere ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Det handler ikke alltid om det man sier. Noen ganger er et blikk eller en gest viktigere enn ord. Det var et flott øyeblikk. Haaland er en vinner. Han tror ikke han er dårligere enn Mbappé. Haaland tror han er den beste og at han kommer til å bli den beste, sier Pedrerol og fortsetter:

– Folk hevder at han er redd for å konkurrere mot Mbappé i Madrid, men jeg tror ikke han er redd for det. Haaland ønsker å spille, konkurrere og vinne alt. Han liker ikke å bli sammenlignet med Mbappé, så når han går inn døren, gjør han den gesten. Det var veldig bra. Den gesten viser Haalands personlighet. En vinner. En vinner.

Det er i hvert fall tolkningen til spansk fotballs TV-konge.

