Over 20 ganger så mange kjøper elbil som dieselbil

Går vi drøyt ti år tilbake i tid, sto dieselbilene for rundt 75 prosent av nybilsalget i Norge. Elbilene hadde begynt å komme, men gjorde seg svært lite gjeldende på registreringsstatistikkene.

I 2022 er dette totalt forandret. De ferske apriltallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at elbilene denne måneden hadde en markedsandel på 74,1 prosent.

Hva med dieselbilene? Jo, de sto for 3,2 prosent av det samlede salget. Ser vi på antall, ble det registrert 7.207 såkalt nullutslippsbiler denne måneden. Tallet for dieselbilene var ikke mer enn 313. Det var altså mer enn 20 ganger så mange som valgte elbil, kontra bil med dieselmotor.

Elbilene har tatt totalt over i det norske nybilmarkedet. Volvo XC40 gikk helt til topps på statistikken i april i år. .

Forbud mot dieselbiler

Dette har for alvor skutt fart de siste årene. Elbilenes inntog har gått hardt ut over markedsandelene til de øvrige drivlinjene. Og det er særlig diesel og bensin som har tapt.

Dette er også en villet utvikling. Fra politisk side er målet at det kun skal selges nullutslipps personbiler her hjemme fra 2025. Vi skal ikke så veldig langt tilbake i tid før det virket både optimistisk og kanskje litt urealistisk. Nå ser det ikke slik ut lenger:

– Nei, her ser vi tydelig at flere faktorer jobber sammen. Alle elbilfordelene har gitt bilkjøperne mange argumenter for å velge elektrisk. Samtidig har særlig dieselbilene fått mye negativ oppmerksomhet. Det famøse dieselforbudet noen år tilbake, da Oslo ble stengt for dieselbiler i én dag, hadde stor effekt. Mange har nok fått inntrykk av at dieselbiler omtrent skulle bli forbudt i Norge fra 2025. Og det har naturligvis påvirket mye, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Nå er det flere elbiler enn dieselbiler i Oslo

Dieselforbudet i Oslo varte bare i én dag. Men effekten det hadde på dieselbilene var betydelig. Foto: NTB Scanpix

Sluttdato for diesel?

De siste par årene har det også kommet mange nye elbiler som passer norske kjøpere godt. «Folke-elbilen» er nå en en SUV med rekkevidde på mellom 450 og 550 kilometer og gjerne 4x4. Mange av disse koster rundt 500.000 kroner.

Blant de mest populære modellene er Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Ford Mustang Mach-E og Volvo XC40 – for å nevne noen.

Disse har tatt nesten fullstendig over for stasjonsvogn eller SUV med dieselmotor, som tidligere var førstevalget for mange norske kjøpere.

Kommer knapt inn døren før de blir solgt

Volvo XC70 er en av bruktbilene som fortsatt er svært attraktiv med dieselmotor.

Attraktive bruktbiler

Er det så mulig å sette en «sluttdato» for nye dieselbiler i Norge? Dette sier bileksperten:

– Det er vanskelig å være helt konkret her, men det er ikke tvil om at det nærmer seg. Lav etterspørsel gjør også at importørene har kuttet ut mange dieselbiler, de er rett og slett ikke i det norske modellutvalget lenger. Dermed ser vi også at tendensen bort fra diesel forsterker seg. Det er fortsatt en del kunder som sverger til dieselbil, men de blir stadig færre, sier Benny.

Samtidig som dette skjer, er flere dieselbiler fortsatt attraktive som bruktbiler. Lavt nysalg de siste årene, gjør også at det har kommet få slike biler ut på bruktmarkedet. Dermed er tilbudet begrenset, noe som igjen kan presse opp prisene. Hvor lenge det eventuelt vil vare, er vanskelig å si, Men slik det ser ut nå, vil dieselbilene ha sin del av bruktmarkedet i mange år fremover.

Fortsatt vinneren på bruktmarkedet – les mer om det her:

Video: Brukt dieselbil – dette er sunn fornuft på fire hjul