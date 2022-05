Kraftig økning i salg av klær: – For mye til at vi klarer å bruke det opp

Nordmenn kjøpte store mengder klær i mars, etter en nedgang under koronapandemien.

– Vi har en tendens i forbruket vårt i dag til at vi kjøper mye, og også kvitter oss med flere klær raskere enn noen gang, sier stipendiat Vilde Haugrønning, som forsker på klesforbruk ved SIFO.

Nordmenn har kjøpt mye klær den siste tiden. I mars var omsetningsvolumet ved salg av klær hele 27 prosent høyere enn samme måned i 2019, viser ferske tall fra SSB.

Sammenlignet med marsmåned i koronaårene 2020 og 2021, var tallet på klessalg i år 161 og 86 prosent høyere, viser statistikken.

– Klærne sendes til land der de ikke kan brukes

Haugrønning problematiserer kulturen der vi gir bort klærne vi ikke bruker for så å kjøpe nytt.

– Når så mange gir bort eller donerer klær, så er det for mye klær i verden til at vi skal klare å bruke dem opp, slik det er i dag, sier Haugrønning.

Hun forteller at store deler av klærne vi gir bort, eksporteres til andre land. Ofte er ikke klærne våre like brukbare der som i Norge.

UTFORDRING: Vilde Haugrønning forsker på klesforbruk ved SIFO, og mener det ikke er en god nok løsning å gi bort klærne når vi er lei. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Klær som eksporteres og ender opp i for eksempel Ghana har en tendens til at så mye som 40 prosent bare kan gå rett på søppelfyllinga fordi de har ikke noen bruksverdi. Det kan for eksempel være vinterjakker som ikke passer sesongen der, forteller Haugrønning.

Under pandemien var det joggebukser og hettegensere som ble ekstra populære for en kort periode.

– Etter pandemien så vi at det var en del «lounge-klær» som hadde vært veldig populære å bruke når vi var mye hjemme, men som ikke får samme verdi der det havner når det eksporteres, mener Haugrønning.

– Problematisk i bruk og etterbruksfasen

Klesbransjen må forberede seg på å ta større ansvar for å unngå at klær som ikke brukes eller selges havner rett på søppeldynga, etter at Stortinget nylig kom med strengere krav.

Det er ikke bare fast fashion, men også ultra-fast fashion som dominerer i motebildet i verden, et begrep for motegiganter som pumper ut klær i enormt høyt tempo.

CHILE: Bilder av enorme kleshauger i Atacamaørkenen i Chile vakte stor oppsikt da de dukket opp første gang. Foto: AFP / NTB

– Fast fashion består av materialer stort sett basert på plastmaterialer. Det er et materiale som er problematisk både i bruk, for når vi for eksempel vasker klær av polyester, så mister det mikroplast som forurenser, sier klesforskeren.

Denne industrien har høye konsekvenser for miljøet når klærne kun er basert på plastmaterialer, mener Haugrønning. Særlig i etterbruksfasen.

– Dersom klærne ender opp på en søppelfylling når vi etter hvert gir dem bort, så avgir det veldig mye miljøgifter. Det forsvinner ikke, det blir der i mange, mange hundre år, fortsetter Haugrønning.

Åpner tilbud for klær som ikke blir solgt

Vintagekjeden UFF har åpnet et outlet i Oslo for klær som ikke blir solgt i de andre butikkene deres, med mål om å unngå returer i størst mulig grad.

– Når vi får nye ting hele tiden, er det også viktig å få en god flyt i butikkene, og at vi da får frisket opp butikkene ved å sende det som kanskje henger lenge hit, forteller Kristine Granerud, kreativ- og sortimentsansvarlig i UFF.

NYÅPNET: Kristine Granerud, kreativ- og sortimentsansvarlig i UFF, på deres nye outlet for klær som ikke har blitt solgt andre steder. Foto: Marte Christensen / TV 2

Hun forteller at de opplever en stor økning i interessen for å handle brukte klær, særlig blant unge.

– De er veldig glad i plagg som er trendy, og kanskje ikke helt det samme som det du finner i de store butikkjedene, som alle andre har. De vil nok være litt unike, sier Granerud.