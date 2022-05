The Voice-vinneren hasteinnlagt: – Kunne blitt skikkelig ille om jeg hadde ventet

Natt til onsdag måtte Erlend Gunstveit opereres for en akutt blindtarmbetennelse.

– Legen sa i dag at hvis jeg hadde ventet til i dag kunne blindtarmen godt ha sprukket – så nå er jeg veldig glad for at jeg dro, sier han til God kveld Norge.

Ønsket ikke være til bry

Den sindige sørlendingen brukte lang tid før han gikk til legevakten.

– Jeg våkna 05:30 på tirsdag med ganske store smerter i magen. Jeg tenkte at jeg kunne ha spist noe dårlig mat, men så gikk det 12-13 timer, så ble jeg oppfordra til å ringe legevakten. De ba meg komme bort hvis det ble verre, og det ble mildt sagt verre, sier han til God kveld Norge, før han fortsetter:

– Så jeg trappa opp på legevakten, men følte meg ganske dum der jeg stod med vondt i magen, når folk foran og bak meg i køen hadde brukket hånd og røket akilles, haha, så kommer jeg med vondt i magen liksom. Men så tok de blodprøver, CRP-test og det så ikke bra ut. Så trykka legen på magen min og skjønte med en gang at jeg måtte legges inn.

Han takker Sørlandet sykehus og sier at personellet har vært flinke. Selv om han hevder at han følte seg dum der han kom med «kun» vondt i magen, avslører han at smertene var intense.

– Smertene var som å ha store kramper i magen, sentrert nede til høyre. Jeg prøvde å jobbe litt hjemme og løfte ting, men det bare stritta i mot. Jeg prøvde å gå i studio og spille gitar, men det var nesten helt umulig.

VINNER: Erlend Gunstveit vant The Voice i fjor. Foto: TV 2

Vellykket operasjon

Etter legens konsultasjon gikk det fort.

– Da var det bare å hive på seg pasientskjorta og legge meg på akutten, og etter halvannen time ble jeg lagt i operasjonssalen. Så i går, rundt 23:30, ble jeg operert.

Han sier at smertene er borte etter operasjonen, men sier lattermildt at man «merker at noe er fjernet inni der og at noen har jobbet».

– I tillegg er det ubehagelig med en type gass som brukes under operasjonen som nå har gått opp i skuldrene og det gjør litt vondt. Jeg er veldig glad for at jeg gikk til legevakten og tok det på alvor etter hvert, for det kunne blitt skikkelig ille om jeg hadde venta.

Vil fullføre konsertene

Gunstveit og mentoren Tom «Matoma» Stræte Lagergren vant fjorårets versjon av The Voice.

Etter seieren har han gitt ut flere låter, og skal etter planen ha flere konserter den kommende tiden.

– Jeg håper virkelig jeg kan levere konsertene mine på det nivået jeg ønsker fremover. Jeg har tre spillejobber denne helga som er litt roligere enn vanlig - så de tror jeg skal gå bra. Da jeg sa det til legen bare lo han, men jeg synger jo ikke med blindtarmen! De største hoppene og triksene med gitaren får jeg vente litt med.

Han har også en annen motivasjon for å bli raskt frisk:

– I tillegg skal jeg levere et forrykende pauseinnslag i The Voice i løpet av live-perioden, så jeg skal bli bra igjen til det!

Spøker for gartnerjobben

Gunstveit jobber også som gartner, et yrke som er vanskeligere å kombinere med å være nyoperert.

– Så har jeg jo beholdt anleggsgartnerfirmaet mitt for å ha noe å jobbe med som et avbrekk. Nå har jeg ikke lov til å løfte noe på en måned, så jeg jobber med å finne en løsning på det, siden ordrebøkene er fulle.

I stedet kommer han til å jobbe med debutalbumet som kommer til høsten.