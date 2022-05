Norske standupkomikere reagerer på angrepet mot Chappelle: – Veldig farlig

Tirsdag kveld ble komiker Dave Chapelle ha blitt taklet på scenen under komediefestivalen «Netflix is a Joke».

Flere tilskuere har kommentert hendelsen på Twitter, deriblant Buzzfeed-journalist Brianna Sacks og TV-profil Sharon Carpenter.

Videoopptak fra hendelsen sirkulerer nå på sosiale medier. Angrepet kommer en drøy måned etter at Chris Rock fikk et slag i ansiktet av Will Smith under Oscar-utdelingen.

Nå reagerer de norske standupkomikerene Christer Torjussen, Christoffer Schjelderup, Henrik Fladseth og Nora Angeltveit.

– Veldig skummelt

Christer Torjussen reagerte først på Twitter, der han beskrev fysiske angrep på komikere som en problematisk trend. Til God kveld Norge forteller han at slike hendelser har en innvirkning på folks verdensbilde.

Folk må gjerne føle seg krenket, hate komikere og materialet deres - men å gå til fysisk angrep er en problematisk trend som må ta slutt. https://t.co/HoQ9d8sDRz — Christer Torjussen (@torjussen) May 4, 2022

– Du kan ikke forsvare vold mot noen for det de sier, og i hvert fall ikke en komiker som drar en vits. Da er man inne på noe veldig farlig. Man må gjerne føle seg krenka og hate komikere og innholdet, men du kan ikke begynne å slå og gå til angrep på folk for det, sier komikeren til God kveld Norge.

Torjussen forteller at han tidligere har opplevd ulike reaksjoner fra publikum, men har aldri blitt fysisk angrepet på scenen.

– Det er jo veldig skummelt hvis det skjer. Da har ikke jeg lyst til å fortsette med det jeg holder på med. Jeg har jo lyst til å ha god steming, sier Torjussen.

– Bør kunne tulle med alt

På spørsmål om det er greit å tulle om hva som helst, mener Torjussen at dette er noe komikere kan når de er på en standup-scene.

– I en standup-setting så er det faktisk det. Hvis du drar for å se en komiker og blir støtt og rasende, så sint at du slår, da skal du ikke dra og se en komiker. Jeg sier ikke at alle vitser er like gode, men jeg synes faktisk at det er det stedet man skal ha lov å tulle med ting, uttrykker han.

– Jeg sier ikke at man har rett til å si hva man vil uten at det får konsekvenser, men det er ingen som har rett til å slå deg for det du sier heller, sier han videre.

Henrik Fladseth (33) er også standupkomiker og stakk av med seieren i andre sesong av «Ikke lov å le på hytta». Han mener selv at det bør være lov å tulle med alt.

KOMIKER: Fladseth har vært med på flere humorprogram, blant annet «Nissene i bingen». Foto: Annika Byrde

– Folk som blir krenket og støtt av ord bør la være å se på det de mistenker kan skade dem. De bør kun oppsøke det trygge, på samme måte som en allergiker ikke oppsøker det vedkommende er allergisk mot, forteller Fladseth.

Han forteller deretter at det er spennende og givende med motstand som komiker, men at det blir mye mindre gunstig når det er fare for vold.

Ytringsfriheten

Christoffer Schjelderup er kjent for å være pådriveren i standup-miljøet i hjembyen Bergen og har blant annet vunnet Stå Opp-prisen i 2014.

– Ytringsfriheten er noe vi kan være stolte over og den er veldig selvfølgelig for meg. Selvfølgelig skal du få lov til å mene det du mener og si det du mener, sier Schjelderup til God kveld Norge.

Han forteller videre at det ikke er noe positivt for samfunnet at komikere skal gå rundt og være redd for å spøke om ting.

Nora Angeltveit er influenser, komiker og styremedlem i Reis deg komikerklubb, som blant annet har delt ut Stå Opp-prisen siden 1996. Hun ønsker at standupkomikere skal kunne uttrykke seg fritt.

– Samtidig kan man jo bli mer bevisst på hvordan man lager humor på bekostning av andre, sier hun.

Angeltveit påpeker at fysisk vold aldri er greit uansett og håper ikke dette blir en ny trend. Hun uttrykker derimot ikke noen stor bekymring for at dette er en trend som kommer til å oppstå i Norge.

– Det er kanskje litt unorsk å løpe opp på scenen? Vi er for sjenerte. Så jeg tror ikke norske komikere trenger å melde seg på noe forsvarskurs enda, avslutter hun.