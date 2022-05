Det nærmer seg sommerferie, og noen familier skal på sin første utenlandstur etter flere år med strenge reiserestriksjoner.

Flere land både i Europa og i resten av verden praktiserer likevel en rekke koronarestriksjoner ved grenseovergangene. Disse reglene kan være forskjellige fra land til land, også innad i Europa.

Mister tilgang

Man må fortsatt vise et gyldig koronasertifikat ved de aller fleste grenseovergangene, det gjelder også for barn. Er barnet under 16 år, har foreldrene rett til tilgang på sertifikatet, men dette endres i ungdomsåra.

Når barnet fyller 16 år mister foreldrene retten til å ha tilgang til barnas koronasertifikat.

– Foreldre til barn mellom 16 og 18 år har som hovedregel ikke tilgang til barnas informasjon på Helsenorge, og dermed ikke til koronasertifikatet, med mindre barna har gitt dem fullmakt, sier overlege Eli Heen i Folkehelseinstituttet til TV 2.

Som 16-åring er man helserettslig myndig, og kan dermed i de aller fleste tilfeller bestemme selv hvem som skal få informasjon om helsen sin.

Om barna og ungdommene ikke på forhånd har skaffet seg tilgang til sitt eget koronasertifikat, kan det bety at man ikke kommer inn i det landet man ønsker å besøke.

Alle over 16 år må dermed skaffe seg Bank-ID for å få innlogging på sin profil på Helsenorge.no.

– Ingen nødløsning

– Det finnes ingen nødløsning for tilgang til koronasertifikatet hvis man først oppdager at ungdommen som har fylt 16 år ikke har tilgang til koronasertifikatet sitt i kontrollsituasjonen, for eksempel på flyplassen. Dermed er det viktig å være klar over problemstillingen, sier Heen.

For å få tilgang til Bank-ID kreves det personlig fremmøte i bank og legitimering med pass. Som regel krever også bankene at barn under 18 år får godkjenning fra foresatte. Det kan totalt sett ta flere virkedager å få Bank-ID aktivert.

Overlegen ved Folkehelseinstituttet sier det kan være lurt å velge en av disse fire løsningene om barna er mellom 16 og 18 år:

Om barnet ditt snart fyller 16 år kan det være lurt å skrive ut eller laste ned en kopi av deres koronasertifikat, utenfor Helsenorge, før de fyller år. Da er barnet sikret tilgang selv om det skulle oppstå ventetid ved bestilling av elektronisk ID. Merk at koronasertifikatet har en teknisk gyldighet på 3 måneder fra lagring eller utskrift.

16- og 17-åringer må skaffe seg elektronisk ID, enten BankID, Buypass eller Commfides (MinID som brukes ved søknader til videregående skole er ikke tilstrekkelig). For å få elektronisk ID må du legitimere deg med norsk pass eller annen legitimasjon med samme sikkerhetsnivå som norsk pass.

Ungdommer som har fylt 16 år kan gi personer over 18 år fullmakt til å bruke tjenester på helsenorge.no på egne vegne, dette gjøres via nettsidene og du må gjøre dette i god tid på grunn av tid til saksbehandling.

Det er mulig å få tilsendt en papirutskrift av koronasertifikatet i posten. Dette vil ha en teknisk gyldighet på 3 måneder og her må du også være tidlig ute, fordi det tar tid å saksbehandle.

Dekkes ikke av reiseforsikringen

Folkehelseinstituttet har mottatt flere henvendelser via informasjonstelefonen for korona om denne problemstillingen.

– Siden flere vil reise i månedene som kommer ønsker vi å gjøre folk oppmerksomme på problemstillingen, sier Heen.

Før man legger ut på reise er det derfor viktig at man sjekker at koronasertifikatet er gyldig. Problemer som oppstår ved ugyldige koronasertifikater, dekkes nemlig ikke av reiseforsikringen, ifølge kommunikasjonsdirektør i If Forsikring, Andreas Handeland.

ADVARER: Andreas Handeland i If Forsikring advarer om å reise uten gyldig koronasertifikat. Foto: Aage Aune / TV 2

– En reiseforsikring dekker uforutsette og akutte hendelser, og et utløpt koronasertifikat er ikke en slik hendelse. Derfor bør man sjekke gyldigheten i sertifikatet i god tid før avreise, og også sette seg inn i hvilke innreiseregler som gjelder på reisemålet, sier Handeland til TV 2.

De aller fleste land krever bevis på enten vaksinasjon, gjennomgått sykdom eller koronatest tatt 72 timer før avreise. Noen land krever også at alle innreisende fyller ut et skjema før ankomst.

Fra 1. februar besluttet EU at man må ha tatt oppfriskningsdose hvis det har gått mer enn 270 dager siden grunnvaksinasjon, altså to doser eller én dose og gjennomgått sykdom.