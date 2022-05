Vikings «hemmelige» våpen lærer av Mourinho

STAVANGER (TV 2): Han reiste ens æren til Portugal for å snakke seg inn på trenerkurs i regi José Mourinho og filmer treninger med droner. Fotball er vitenskap for Pål Fjelde (27).

Under Vikings hjemmekamper holder Pål Fjelde seg i det skjulte. Han sitter helt oppunder taket på stadion, så høyt du kan komme, og fullstendig fokusert på kampbildet som vises på skjermen på den bærbare PC-en.

Jeg tagger omtrent 1000 klipp som blir sendt ned til benken. Pål Fjelde, analyseansvarlig Viking

Som analyseansvarlig er han på jakt etter detaljene som kan hjelpe trenerteamet og laget til å kontinuerlig forbedre prestasjonen. For Fjelde er fotball vitenskap.

– Underveis i hjemmekampene tagger jeg omtrent 1000 klipp som blir sendt ned til benken. Så har vi kommunikasjon underveis, og vi tar ut et par klipp til pausen som trenerne Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim velger ut og viser til enten hele laget eller til enkeltspillere, forklarer Fjelde.

Analysearbeidet har gitt resultater. Forrige sesong var Viking den klubben som lyktes oftest med å snu kampbildet etter pausen.

I fjor havnet laget for eksempel under i 18 av 30 seriekamper. Men snudde og tok 26 poeng etter å ha havnet under. Denne sesongen stod Viking blant annet for en spinnvill snuoperasjon da de snudde 0-3 til 4-3-seier mot Molde på «Røkkeløkka».

Fjelde trekker frem et annet ferskt eksempel. I Vikings hjemmekamp 30. april slet Viking periodevis stort mot bunnlaget FK Haugesund i første omgang. Mot spillets gang kunne blåtrøyene likevel gå til pause med en knepen 2-1-ledelse. Fotballanalytikeren tar frem PC-n, og forklarer hva som gikk galt, og hva laget måtte justere i pausen.

VISER TV 2: Pål Fjelde viser TV 2 hva Viking justerte på i kampen mot FK Haugesund fra "kottet på loftet". Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Fjelde, som nå også skal jobbe for det norske A-landslaget, er imidlertid klar på at han ikke kan avsløre for mye om hvordan analyseteamet jobber, for noen hemmeligheter må de holde skjult for motstanderne. Men litt kan Fjelde dele med offentligheten.

– I hjemmekampen mot FKH så vi inn til pause at da vi løftet toppresset vårt, så stod FKH igjen med 6-7 spillere mot vår bakre firer. Da var det på en måte å vise det bildet i pausen til hele laget. Tilbakemeldingen var at vi måtte se rundt oss, sørge for at spillerne fulgte posisjonene sine og holde seg i balanse, røper han.

Grepene basert på analysen og oversiktsbildene til Fjelde hjalp. I andre omgang holdt Viking-spillerne posisjonene både defensivt og i presspillet, nektet å gi motstanderne rommet de fikk før hvilen, og vant til slutt 5-1.

Se hvordan Viking knuste FKH:

– Klubben har sett viktigheten

Viking tok forrige sesong tredjeplassen i Eliteserien. Denne sesongen har Stavanger-klubben fått en pangstart, og topper tabellen ett poeng foran Lillestrøm etter de seks første serierundene. Målet er å kjempe om medaljene også denne sesongen.

Om vi kan yte fire-fem-seks prosent ekstra ved hjelp av analysearbeidet, så er det verdt det Pål Fjelde

Fjelde er imidlertid ydmyk med tanke på hvor stor del av æren analysearbeidet han har gjort på «kottet på loftet» har hatt for suksessen.

– Det er klart at det er sammensatt, men jeg tror absolutt at det har hjulpet oss til å være med å kjempe der oppe på tabellen. Analysearbeidet er noe klubben har sett viktigheten av, og det er vi rundt A-laget veldig glade for. Det blir på en måte mindre og mindre marginer i toppfotballen, og om vi kan yte fire-fem-seks prosent ekstra ved hjelp av analysearbeidet, så er det verdt det, sier Fjelde, før han fortsetter:

– Arbeidet vi gjør er noe som må prioriteres med tanke på ressurser. Vi bruker mye tid sammen med trenerteamet der vi ser kampbilder på PC og TV, og diskuterer ulike detaljer fra kamper og trening basert på analysearbeidet. Det handler om å optimalisere for spillerne, poengterer han.

RETT UNDER TAKET: Her sitter Pål Fjelde og sender sine analyseklipp ned til trenerbenken under Vikings hjemmekamper. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

Droner og høyteknologikamera

Det er ikke bare kampene Fjelde analyserer. Med klubbens velsignelse har han tatt i bruk ny og innovativ teknologi. På Vikings treninger før sesongstart og på treningsleirer i Spania og USA hørtes lyden av droner over treningsfeltet.

Tilbakemeldingene fra spillerne er ensidig positive.

HØYTEKNOLOGI: Disse høyteknologiske kameraene, høyt oppunder taket og godt skjult, bruker Fjelde i analysearbeidet. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Droner bruker vi mest når vi har vært på treningsleirer eller trener på treningsbanen utenfor Stadion. Da er det å gå rundt til enkeltspillerne og gi dem tilbakemelding på posisjoneringer, og det virker som spillerne er interessert i det. De liker å få tilbakemeldinger på små justeringer, sier Fjelde.

Når Viking trener på stadion, har en annen teknologi erstattet dronene i treningshverdagen. Med klubbens velsignelse har analysemannen fått montert tre høyteknologiske kamera, ett på langsiden og to helt oppunder taket på langsidene.

– Disse kameraene gjør at vi får på en måte den samme effekten som med droner. Kameraet på langsiden har fire linser, og følger de 20 spillerne på banen. TV-produksjonen zoomer jo ofte, men her får vi oversikt over strukturen på laget både offensivt og defensivt, forteller fotballanalytikeren.

Utdannet seg til psykolog for å bli bedre trener

Som spiller kan Pål Fjelde kan vise til en innholdsrik karriere. Han står registrert med tre A-lagsoppgjør for Viking og har nærmere 100 kamper for Bryne. Strandbuen har også spilt for Vestur på Færøyene og St. Mirren i Skottland.

Jeg tok psykologiutdannelse, for jeg visste det kunne komme godt med som trener Pål Fjelde

Men han ga seg som spiller da han bare var 26 år. Fjelde hadde andre ambisjoner.

– Jeg har alltid vært bevisst på at jeg vil bli en god trener. Selv da jeg spilte, så tok jeg psykologiutdannelse, for jeg visste det kunne komme godt med som trener. Jeg har tatt trenerkurs underveis, og da jeg først fikk mulighet til å bli trener i Viking-akademiet var jeg godt forberedt, sier Fjelde.

Det tok imidlertid ikke lang tid før han fikk nye oppgaver i Viking. I fjor ble 27-åringen ansatt som analyseansvarlig i Viking, drøye ett år etter at han begynte i akademiet.

På lang sikt er målet å bli topptrener. Og på veien mot det målet vil Fjelde lære av de beste.

SPILTE SELV: Pål Fjelde (t.v) spilte over 100 kamper for Bryne. Her i duell med Ullensaker/Kisas Kristoffer Normann Hansen i cupen. Foto: Cornelius Poppe

Fløy til Portugal for å møte Mourinhos professor

I 2019 reiste han ens ærend til Portugal for å komme inn på José Mourinhos anerkjente trenerskole «José Mourinho high perfomance football coaching» i Lisboa, en trenerutdannelse der det er svært trangt om nåløyet å komme inn på.

Jeg reiste til Algarve sør i Portugal, tok bilen og kjørte fire timer til Lisboa for å snakke med professoren Pål Fjelde

– Det er sant det. Men når du bestemmer deg for å gå på det kurset, så må du bare gå for det. Jeg reiste til Algarve sør i Portugal, tok bilen og kjørte fire timer til Lisboa for å snakke med professoren som samarbeidet med Mourinho. Jeg fortalte ham at dette ville jeg være med på og komme inn på, ler Fjelde.

– Men jeg hadde selvsagt søkt opptak på forhånd. Jeg reiste for å vise interesse, men var også på intervju på Teams i forkant. For de tar ikke inn hvem som helst der. Så fikk jeg faktisk beskjed på bursdagen min at jeg var kommet inn, og det var så utrolig gledelig, erindrer han.

Fremdeles gjenstår to samlinger før han får sin velfortjente diplom som beviser at han har gjennomført og bestått trenerutdannelsen i regi José Mourinho.

– Studiene er et masterprogram med trenere fra ulike deler av verden. Sør-Afrika, India, Spania, Portugal, Finland, med mer. Det var fire samlinger på ni-ti dager, men så ble det stoppet av korona, og jeg har to samlinger igjen. De tar jeg neste år, forteller Fjelde.

– Det viktigste er metodikken

Selv om det er Mourinho som er ansvarlig for kurset, betyr det ikke nødvendigvis at studentene blir opplært til å spille samme type fotball som den meritterte manageren.

Det som står sentralt er metodikken han bruker. Pål Fjelde

– Mourinho er koordinator for kurset, og det er han som har satt sammen kurset. Men det er ikke den type fotball han spiller som står sentralt, det er metodikken han bruker. Det handler mer om å hvordan trene ditt lag til å få dem til å spille som du ønsker, sier Fjelde engasjert, og legger til:

– Fire begrep, fysisk, teknisk, taktisk og mentalt, er viktig å se i sammenheng. I treningsarbeidet må ikke disse separeres, og det er viktig å tenke øvelser hvor disse fire begrepene hele tiden er integrert ut i fra din spillestilmodell, forklarer Fjelde, som kanskje en dag selv i fremtiden blir å se på den største scenen, den som Mourinho har herjet på i en årrekke.

– Jeg har sagt at jeg vil bli hovedtrener på et høyere nivå enn det jeg har spilt selv, og det betyr utlandet. Jeg tror å jobbe med analyse i Viking i noen år bidrar til å gjøre meg til en bedre trener. I tillegg har jeg fått mye tillit fra Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim, både på feltet og ellers i teamet. Men jeg er bare 27 år, så jeg har sånn sett veldig god tid, konstaterer fotballanalytikeren Pål Fjelde.