Ekskludert Jehovas vitne-medlem nådde ikke fram i Høyesterett

Saken oppdateres.

En kvinne ble ekskludert fra Jehovas vitner fordi hun etter menighetens syn hadde utvist «porneia», som er et bibelsk begrep for seksuell umoral, opplyser Høyesterett.

Religions- og forsamlingsfriheten gir trossamfunn en stor grad av selvstendighet, blant annet til å bestemme hvem som skal være medlemmer.

– Høyesterett kom likevel til at vedtaket om at kvinnen skulle ekskluderes ikke var fullstendig unndratt domstolsprøving. Saken ble dermed ikke, som Jehovas Vitner krevde, avvist fra domstolene.

Høyesterett skriver at det er lagt vekt på at vedtaket hadde store personlige konsekvenser for kvinnen. Ettersom menigheten følger en praksis som går ut på et medlemmer skal unngå å ha kontakt med den som er ekskludert.



Dette gjelder også den nærmeste familien.

– Det følger likevel av religionsfriheten at et vedtak truffet av et trossamfunn med en religiøs begrunnelse ikke kan settes til side av domstolene utelukkende på det grunnlag at det er sterkt urimelig.

Domstolsprøvingen må begrenses til å gjelde om grunnleggende krav til forsvarlig saksbehandling var oppfylt, og om vedtaket var bygd på et vesentlig uriktig faktum.



Høyesterett kom etter en konkret gjennomgang til at eksklusjonsvedtaket ikke kunne settes til side på noen av disse grunnlagene.