Sjåfør advarer: – Russebusser kjører rundt med «dødsbomber»

De fleste husker grottefesten i Oslo som fikk svært alvorlige følger. Flere av deltakerne fikk kullosforgiftning av aggregatene som gav strøm til musikkanlegget.

Under årets russetid ruller mange busser rundt med bensindrevne aggregat i lasterommet under bussen. Dette skaper nå reaksjoner.

Se mer i TV 2 hjelper deg-episoden «Livsfarlig russetid» på TV 2 Play.

Arne Amdahl Bakkevig, senioringeniør i Statens vegvesen, er svært tydelig:

– Det er både brannfare, og så er det dette med eksos og kullosforgiftning. Det er fare for liv, helse og i verste fall dødsfall, sier Bakkevig.

Flere kilder opplyser til TV 2 hjelper deg at det er helt vanlig å ha slike strømaggregat i gang også når bussene er i fart. Selv om det er kjent at det ikke er lov.

– Bussjåføren har fjernkontroll og kan skru av når de ser det blir kontroll langs veien, forteller en russ til TV 2 hjelper deg.

En sjåfør bekrefter at dette stemmer.

Aggregatene er blitt vanlig å montere med rør som leder eksos og varme ut av bussene. Men TV 2 hjelper deg kan avsløre at en stor aktør har leid ut aggregater som er livsfarlig montert.

Sjåfør avdekket «dødsbombe» på russebuss

Det var første rulledag for en gruppe med russ, de startet å rulle og musikken dundret med hjelp av to strømaggregat. Sjåføren stoppet bussen og oppdaget noe som skremmer han.

– Det er så farlig som du får det, sier sjåføren, som ønsker å være anonym.

Se mer i videoen øverst i saken.

Han snakker om en råtten bransje, og mener det er veldig viktig at det kommer fram hvordan profitt trumfer sikkerhet.

FARLIG: Eksosen og varmen går rett ut i lasterommet under loungen der russen danser. Foto: Privat

– Jeg har yrkesstolthet i sjåførbransjen, og jeg bryr meg om hva som skjer. Derfor kjørte jeg litt, før jeg stoppet og sjekket.

Sjåføren forteller at han ville forsikre seg om at alt var greit med aggregatene.

– Det var ikke på stell, jeg sa ifra til jentene at det her holder ikke, jeg er ikke fornøyd, jeg kommer til å stenge av aggregatet, forteller sjåføren, som er rystet over hvordan aggregatene var rigget.

Aggregatene som gir strøm til musikkanlegget var blitt stroppet fast i lasterommet under bussen uten at det var montert rør som kunne lede eksos og varme ut. Sjåføren fryktet at eksosen skulle sive opp i bussen der jentene danset og få fatale konsekvenser.

På den tiden aggregatene, av typen Honda EU 70is, hadde vært i gang hadde temperaturen blitt så høy at en liten vifte som var montert i lasterommet hadde smeltet innvendig og sluttet å snurre.

SMELTET: Sjåføren viser at det er vanskelig å snurre på viften, den har smeltet innvendig av varmen. Foto: TV 2 hjelper deg/Sven-Erling Brusletto

– Jeg vil ikke at noen skal dø, rett og slett. Når det ikke er ordentlig avløp for verken eksos eller varme så er det en dødsbombe! Det er egentlig det rette ordet på det, det er livsfarlig, sier sjåføren, som med en gang nektet russegruppen å rulle videre.

Russegruppen har fått installert aggregatene stroppet fast i bussen, sammen med musikkanlegget, av et proft lydselskap ved navn Smeller-RT, og har betalt over 150 000 kroner for dette.

Smeller-RT forteller at de hadde gitt russegruppen beskjed om at de selv hadde ansvar for å montere slike rør, men russegruppen hadde ikke forstått hva de faktisk skulle montere. Derfor startet de å rulle med aggregater som sendte eksos og varme rett inn i bussen.

Smeller-RT sendte en mekaniker som monterte rør på aggregatene allerede neste dag, og jentene fortsatte å rulle. Også de vil være anonyme i frykt for å bli fratatt aggregatene.

Gjelder flere busser

En annen russebuss som også har leid anlegg fra Smeller-RT sender TV 2 hjelper deg bilder av samme type aggregat montert i et lite lasterom. De er tydelige på at Smeller-RT aldri gav dem informasjon om at de måtte sørge for å montere rør som kunne lede eksosen og varmen ut.

– Vi har gjennomgått all dialogen med Smeller-RT og det er ikke nevnt. Vi har heller ikke fått beskjed muntlig om dette, sier en av guttene på bussen, som ikke ønsker å stå fram.

– Veldig alvorlig

Statens vegvesen får se bilder av hvordan aggregatene var blitt montert i de to bussene.

– I denne konkrete saken er det montert aggregat av en type som ikke skal brukes i lukkede rom, eller plasseres innendørs for eksempel bak i en russebuss, sier Arne Amdahl Bakkevig.

Han opplyser at det heller ikke er lov selv om man monterer avløp for eksos og varme, og legger til at bruksanvisningen på aggregatene er veldig tydelig på dette.

Importøren for Honda-aggregat til Norge støtter vegvesenet i at aggregatene ikke skal monteres i lasterom på russebusser. De legger til at aggregatene kun i spesifikke tilfeller kan brukes innendørs.

– Hvis en påtreffer bussen ute og kjører med aggregatet i gang, så vil det bli kjøreforbud. Da må en stoppe aggregatet, og sikre at det er ren luft i bussen, og at aggregatet er nedkjølt før en får kjøre videre, sier Bakkevig.

Han mener de som leverer aggregat til russen har et ansvar:

– Det er forstemmende at firmaet monterer aggregatene i bussene, de bør kjenne til begrensningene på dette aggregatet. Det er veldig alvorlig hvis dette er montert i flere busser, og det ikke er informert til russen at aggregatet ikke kan brukes inni dette lukkede rommet.

Smeller-RT hevder de har informert russen

Selv om den ene russebussen er veldig tydelig på at de aldri fikk noen beskjed om at de selv hadde ansvaret for monteringen av rør til aggregatene, eller at de ikke kunne brukes i lasterom, mener Smeller-RT at det ikke stemmer:

«Utstyret har blitt plassert der hvor kunden ønsker det, og det er gitt beskjed om at det er overhengende fare ved å bruke aggregater når de står i lasterom.» skriver Lars Aaron Van Veen, fra firmaet Smeller-RT.

Smeller-RT vil også framheve at det står i kontrakten at utstyr skal monteres med kundens hjelp.

«Vi sender nå et skriv til alle kunder som har plassert sine aggregater i lasterom der vi gjentar faren ved å bruke aggregater i rom tilstøtende oppholdsrom, og påpeke viktigheten med å løfte aggregater ut av lasterommene ved bruk.» skriver firmaet, som har levert aggregat og lydanlegg til mange russebusser i år.

Ønsker en endring i bransjen

Den anonyme sjåføren håper bransjen vil gå helt vekk fra å bruke aggregat.

– Kan vi kjøre med invertere som produserer lyd via batteri, slipper vi hele problematikken med varme og eksos, sier han.

Helt vanlig å bruke

TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med flere busser som har slike aggregat med rør montert i små lasterom. Også busser som har fått utstyr levert fra andre aktører. Firmaer anbefaler til og med disse aggregatene til slik bruk på sine nettsider.

Den ene russebussen er tydelig på at de ikke ønsker å bli en del av saken i frykt for å miste strømmen til anlegget og dermed musikken.

De ruller videre på tross av advarslene.