Misfornøyd Pereira: – Frustrerende

Høsten 2020 pakket en 21 år gammel Adrian Pereira bagen og reiste til Hellas.

En trygg tilværelse i Viking, der unggutten hadde lagt beslag på venstreback-posisjonen, var byttet ut med den greske toppklubben PAOK.

Det oppholdet varte i åtte kamper og to innhopp. Under ett år senere gikk ferden videre til Trondheim og Rosenborg.

– Om du ser på historien det siste året, så spilte han lite i Hellas, så kom han hit og ble skadet med en gang og var ute helt til sesongen var ferdig. Så har han trent bra i vinter og vist seg fram, og så har det vært et valg vi har tatt med kanskje stabilitet kontra pluss eller potensialet, sier Kjetil Rekdal til TV 2.

Sånn forklarer RBK-sjefen valget av «stabiliteten» Edvard Tagseth foran Adrian Pereira på venstrebacken.

BLANDET START: Kjetil Rekdals Rosenborg har tatt seks poeng på fire kamper, men har spilt uavgjort mot både Bodø/Glimt og Molde. Foto: Ole Martin Wold

Trøblete

For det første halvåret på Lerkendal har vært alt annet enn stabilt for rogalendingen. Bare én måned etter at han signerte for klubben, ble unggutten satt tilbake av en skulderskade som holdt han på sidelinjen i tre måneder.

– Nei, jeg hadde jo håpt at det skulle gå litt fortere. Skaden er jo én ting, men jeg vil jo spille mer enn det jeg har gjort til nå. Alle vil jo spille. Jeg hadde håpt at det skulle gå litt fortere, sier Pereira.

For så langt står 22-åringen kun med to kamper fra start for trønderne, begge kom i forrige sesong. Denne sesongen er 54 minutter fordelt på tre innhopp fasit for rogalendingen.

– Jeg er klar hvis jeg får sjansen. Så er det dessverre ikke opp til meg, for hadde det vært opp til meg, så hadde jeg startet hver kamp, sier han.

FREMST I KØEN: Edvard Tagseth, som var en del av Liverpools akademi som unggutt, har hittil vært foran Adrian Pereira når Kjetil Rekdal har tatt ut lagene. Foto: Christoffer Andersen

Men den sjansen har foreløpig uteblitt. I første serierunde ble Edvard Tagseth valgt foran Pereira på venstre vingback. Siden har frostingen gjort beslag på venstresiden, mens Pereira har blitt værende på benken.

– Jeg var jo skuffet. Jeg så fram til å starte sesongen fra start og jeg prøvde å gire meg litt opp, men det ble ikke sånn. Det er jo frustrerende at de bytter posisjon på en og setter han foran meg, men han har jo levert bra, så all honnør til «Eddi». Men det er klart at jeg ser jo på meg som en vingback, om jeg skulle sett på hva som er optimalt for meg, så det er jo kjipt når han bytter posisjon på noen for at han ikke er fornøyd med jobben jeg har lagt ned, sier Pereira og legger til:

– For meg så ser jeg på meg som en som skal starte, så sånn er det.

Kan få sjansen

Kjetil Rekdal er på sin side klar på at det kreves noe mer å spille vingback i Rosenborg nå, kontra tidligere.

– En vingback er ikke bare en back, han er midtbanespiller også. Kanskje har det vært litt lettere for Edvard å gjøre begge deler, men Adrian har masse ferdigheter, han. Nå er Edvard syk, så da har han kanskje til og med muligheten til å vise seg fram og ta plassen, sier RBK-sjefen, som er klar på at ingen på laget har klippekort.

– Edvard har spilt solid, og så har Adrian kanskje på sitt beste vært over det, men så har det vært større svingninger hos Adrian enn Edvard. Det er ikke sånn at han er skrapet av listen, men prestasjonene og stabiliteten i laget er viktig, så det er opp til ham, påpeker Rekdal.

Pereira selv ønsker ikke å si noe om hvilke tilbakemeldinger eller lovnader han har fått fra Rekdal og det nye trenerteamet. Backen gir heller ikke noe klart svar på hvor lenge han kan leve med en benketilværelse, men han er uansett tydelig på én ting.

– Det har jo vært frustrerende til nå, men det er vanskelig å spekulere i tid. Jeg har lyst til å spille og jeg synes ikke jeg har spilt nok til nå.

– Han gjorde et bra innhopp mot Molde og han har hatt stigende form i det siste. Vi har i alle fall stor tro på begge to, så de får krige om den plassen, er beskjeden fra Rekdal.

Mot Molde sist fikk han 45 minutter. Mot Strømsgodset søndag er Pereira klar på at trønderne skal få se det beste av ham.

– Ja, de gjør det, hvis det er opp til meg, avslutter han med et smil.

