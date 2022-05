Gisselforhandler skal forsøke å få arrestert basketstjerne hjem

Den amerikanske basketballstjernen ble pågrepet på flyplassen i Moskva 17. februar, etter at det ble funnet vapepatroner (elektronisk sigarett journ.anm) som inneholdt cannabisolje i bagasjen hennes.

Siden har hun sittet varetektsfengslet i landet.

Tidligere har USA bistått Griner med konsulære tjenester, uten å kommentere arrestasjonen. Men nå har saken tatt en ny vending

– Utenriksdepartementet har kommet frem til at Russland ulovlig har arrestert den amerikanske statsborgeren Brittney Griner, sa en talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet til ESPN tirsdag.

Nå vil amerikanske myndigheter ikke lenger vente på at saken til Griner skal opp i det russiske rettsvesenet. I stedet vil de aktivt forsøke å forhandle fram en avtale som sender amerikaneren hjem.

Har involvert gisselforhandler

Videre sier talsmannen at presidentens spesialutsending for gisselsaker, Roger Carstens, skal lede en gruppe på tvers av etater, for å sikre at WNBA-stjernen blir løslatt.

Den tidligere FN-ambassadøren Bill Richardson, som i en årrekke har jobbet som internasjonal gisselforhandler, skal være koblet på saken. Det bekreftet en kilde nær Griner til ESPN mandag.

Ifølge eksperter er Richardsons involvering et avgjørende tegn på at saken hennes nå er tatt til et nytt nivå.

Dette betyr dog ikke at amerikanske myndigheter regner Griner som et gissel, noe som ville gjort saken langt mer komplisert og alvorlig.

– Forventer at de gjør det som er nødvendig

Ingen av ESPNs kilder har villet si hva som har ført til at USA har endret ståsted i saken, eller om det har vært diskusjoner om hva som skal til for å sikre basketstjernens løslatelse.

Griners agent, Lindsay Kagawa Colas, har uttalt seg om den nye utviklingen i saken:

– Brittney har sittet varetektsfengslet i 75 dager, og vår forventning er at Det hvite hus gjør det som er nødvendig for å bringe henne hjem, sa Colas til ESPN tirsdag.

Griner er regnet som en av beste kvinnelige basketballspillerne i verden. Amerikaneren, som er 206 centimeter høy, har vunnet to olympiske gullmedaljer for USA, i tillegg til et WNBA-mesterskap med klubben Phoenix Mercury.

31-åringen spilte basketball i den russiske klubben UUMC Ekaterinburg mens den amerikanske basketligaen hadde sesongpause. Dette er vanlig blant amerikanske stjernespillere, som holder seg i form samtidig som de sikrer seg en ekstra inntekt utenom sesongen i hjemlandet.