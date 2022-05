Hockeybomben er bekreftet: Valgte moderklubbens rival: – En veldig ryddig prosess

En gigant er hjemme igjen, men ikke der de fleste trodde at han ville dra. I lang tid trodde han nok heller ikke selv at det skulle ende slik.

På Oslos østkant har profil etter profil gått ut dørene. Noen har fått beskjed om å dra, noen har tatt valget selv. Store stjerner er fortsatt igjen i garderoben, men de har ingen til å lede seg. Å få Bonsaksen hjem til Vålerenga kunne gitt fornyet optimisme.

Alexander Bonsaksen har signert en toårsavtale med Frisk Asker. Foto: Erlend Borren Kristoffersen.

Det som ble erfart tirsdag kveld fikk det nok til å gå kaldt nedover ryggen på Vålerenga-supportere. I Asker kunne sjampanjen sprettes, eller i det minste gjøres klar. Nitten.no var først med å erfare at Bonsaksen vraket Vålerenga, før TV 2 og så flere norske medier kunne erfare det samme.

Onsdag sto 35-åringen i askerbøringenes nye storstue. Der ble han presentert som Frisk Asker-spiller de to neste årene.

– Vi startet en prat for en tid tilbake og så har det bare gått sin gang. Jeg vil si at det har vært en veldig, veldig ryddig og bra prosess, veldig profesjonelt. Sammenlignet med andre ting jeg har erfart var dette mer ryddig enn jeg har vært med på mange ganger før, sier Bonsaksen på onsdagens pressekonferanse.

– Det er ikke noen tvil om at Frisk er seriøse. De samtalene vi har hatt har handlet om strategi for organisasjonen og klubben, målsettinger og hvor vi vil på isen, og det er å bli et topplag og å vinne. Det er en ting som trigger meg veldig at vi skal prøve å vinne. Med de forutsetningene som er her nå med fantastisk ny hall, og en organisasjon som blomstrer og drives profesjonelt fra topp til tå, så gleder jeg meg. Det skal bli veldig gøy, utdyper han.

KLAR: Alexander Bonsaksen ble onsdag presentert som Frisk Asker-spiller. Foto: Bildebyrån. Edit: Fredrik Blekstad / TV 2

– Fallitterklæring

TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik ble tirsdag kveld overrasket da han fikk høre at Bonsaksen vraket Vålerenga.

– Det er en fallitterklæring at en Vålerenga-profil av en sånn dimensjon ikke signerer for Vålerenga når han kommer tilbake til Norge, sa Erevik.

Allerede i februar åpnet Bonsaksen opp til TV 2 om at han så for seg en retur til Norge etter over syv år i utlandet.

Da var han åpen om at det var en avgjørelse som ble tatt med hensyn til familien. 35-åringen og Silje Norendal har sammen en datter, som de ønsker at skal vokse opp i Norge.

Han har blitt mester i Finland to ganger med Tappara. I tre av de siste fire sesongene har han vært kaptein for KooKoo. Tidligere har han spilt flere år i svensk hockey.

– Vi er kjempeglade og stolte av å sitte her og presentere Alexander som en del av Frisk-laget de kommende to årene. Vi har sett etter en forsvarsgeneral som kan styre det defensive spillet vårt, og har vært klar over at Aleksanders kontrakt i Finland tok slutt. Vi har hatt en bra dialog med han over en lengre periode, og etter noen samtaler fant vi ut at dette er mannen vi ønsker oss, sier sportssjef i Frisk, Vidar Wold.

Artikkelen oppdateres.