Brokkoli- og grønnkålsalat servert med urtedressing

Oppskriften på halvgrove rundstykker med gulrot og solsikkekjerner finner du nederst i artikkelen.

Dette trenger du:

1-2 stk brokkoli avhengig av størrelse

Eventuelt 2-3 blader grønnkål

1-2 rødløk

1-2 bokser hermetiske kikerter eller sorte/hvite bønner

1 ss pinjekjerner eller hakkede valnøtter (lett stekt i stekepanne ca. 1 minutt)

Ca. 4 dl yoghurt naturell, eventuelt tilsatt 1-2 ss lettmajones eller 2 ts sennep

En god neve persille eller basilikum

½-1 ts eplecider eddik eller sitron

1-2 ss honning eller sukker

100 g tørkede tranebær eller rosiner

Slik gjør du:

Rens og del brokkoli i minibuketter og riv grønnkål i biter (skjær bort den grove stilken). Kok opp lettsaltet vann, legg i brokkolibukettene og grønnkål, kok opp på nytt (til en kokeboble) og skyll straks i iskaldt vann. La brokkoli og grønnkål renne godt av seg i et dørslag. Rens og finsnitt eller finhakk rødløken og legg i en bolle med iskaldt vann. Gir «crispi» løk og trekker ut litt av bitterstoffene. Grovhakk valnøtter og stek lett i en stekepanne (uten tilsatt fett). Hell av laken på kikerter, skyll i kaldt vann og la renne godt av seg.

Ha yoghurt, eventuelt majones eller sennep og urter i en beholder og kjør sammen til en glatt dressing. Smak til med eplecidereddik eller sitronsaft og sukker eller honning.

Bland lett sammen brokkoli, rødløk, hakkede nøtter/pinjekjerner, tranebær/rosiner. Vend inn litt dressing og hakket persille. Kvern gjerne over litt sort pepper ved servering. Server resten av dressingen ved siden av.

Halvgrove rundstykker - dette trenger du:



(Oppskriften gir ca. 18 stk - kan enkelt dobles)



5 dl lettmelk eller vann



1 pk gjær



4 ss olje



2 ts sukker



1 ts salt



2 gulrøtter (ca. 3 dl finrevet gulrot)



350 g sammalt hvete, grov



2 dl solsikkekjerner



1 dl hvetekli



Ca. 500 g hvetemel



Solsikkekjerner eller havregryn til dryss



Slik gjør du:

Varm melken til den er fingervarm. Hell over i en bakebolle, smuldre gjæren i den lunkne melken, (tørrgjær tilsettes sammen med det tørre). Tilsett resten av ingrediensene i bakebollen og elt til du får en glatt, myk og smidig deig som slipper bakebollen. Dekk bakebollen med plast eller et klede og la deigen heve til dobbel størrelse.



Ha deigen ut på et melet bakebord. Del den i 16-18 like store emner og trill til boller. Sett med litt avstand på bakepapirkledd stekebrett. Dekk med et klede og la etterheve til dobbel størrelse, ca. 30 minutter.



Før steking, pensle med litt vann, og dryss over solsikkekjerner. Stek rundstykkene midt i ovnen på 225 grader i 10–12 minutter. Avkjøl på rist. Avkjøl helt før de legges i pose. Egner seg godt til frysing.